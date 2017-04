AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El quien es quien del corruptómetro

La otra embestida a López Obrador

“Fuego Amigo” entre políticos del verde

Sin importar el orden, de cuatro partidos políticos más corruptos de México ¿cuáles mencionarías en los primeros lugares?.

Más de un lector seguramente me dirá como respuesta que “todos son iguales”, pero con esa pregunta de inmediato una proyección se acomoda en mi cabeza y a esos partidos los ordeno en lo personal acorde a lo poco que sé, siento o creo.

Ciertamente, figura como el más corrupto el PRI, luego al Verde Ecologista, después el PRD y al último al PAN. Otros podrían colocar a la cabeza al Verde, luego al PRI, después al PAN y al último al PRD. ¿Y dónde demonios dejamos al tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y a su MORENA?.

Pero antes de entrar en detalles respecto a LÓPEZ OBRADOR y su MORENA, déjeme decirle que este escribano considera que el PRI es el más corrupto, pues sé que desde sus orígenes se encargaron, sus representantes, de manchar la imagen del partido y lo volvieron, un nido de ratas. ¿Hay alguien que me refute la postura?.

Para este escribano basta dar un vistazo a las pifias de los gobernantes no solamente del PRI sino también del PAN, y de otros partidos políticos, además de observar los escándalos y la economía nacional -ya en los suelos-(producto del saqueo y raterías) para saber que son los peores, los más corruptos.

El mismo sistema político se ha encargado de mostrarnos el grado de la corrupción en nuestro país. Para no ir muy lejos vemos en las noticias de la TV información “inocente” hasta cierto punto, ya que muchas cosas que suceden verdaderamente no se dice, pero al menos nos enteramos de los ex gobernadores perseguidos y presos por “pillos” y corruptos.

Vemos que algunos son del PAN, otros del PRD, pero en su gran mayoría son del Partido Revolucionario Institucional.

Los últimos dos casos muy sonados son el de TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, de Tamaulipas y de JAVIER DUARTE DE OCHOA, de Veracruz.

Y como los políticos más corruptos de los últimos 30 años figuran: CARLOS ROMERO DESCHAMPS, senador del PRI y líder petrolero: MANLIO FABIO BELTRONES, PRI: ELBA ESTHER GORDILLO PRI-PANAL: CÉSAR DUARTE, PRI: ANDRÉS GRANIER, PRI: RAÚL SALINAS DE GORTARI, PRI: HUMBERTO MOREIRA, PRI: ARTURO MONTIEL, PRI: JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTINEZ, PVEM: FIDEL HERRERA, PRI: CARLOS HANK, PRI: ENRIQUE PEÑA NIETO, PRI: LUIS VIDEGARAY, PRI: ALEJANDRA SOTA, PAN: GENARO GARCÍA LUNA, PAN: ROSARIO ROBLES, PRD. Y así la lista aún es muy larga, pero lo que vemos es que efectivamente, aquí en cuanto a corrupción de los partidos políticos, hay de todo como en botica.

Lo anterior, es la lectura de un estado cansado de ver que a su país lo devora la impunidad y que todo mundo se corrompe. Casualmente el famoso Corruptómetro del año pasado, que en base a las percepciones sobre la corrupción en nuestro país rumbo a las elecciones de 2018, con el objetivo de que los ciudadanos puedan tomar una mejor decisión, maneja cifras que no están alejadas de lo que usted o yo pensamos, o, peor aún, de lo que sabemos mi estimado lector. En él la medición ubica en primer lugar, efectivamente al Revolucionario Institucional, lo secunda el sol azteca, la tercera posición la tienen los tucanes y el último sitio los herederos de la irracional ultraderecha. Ese es nuestro México lindo y querido. El que bajo estas banderas de colores enarbola a las instituciones y las organizaciones sociales más “corruptas” y no le pide nada a otros países con niveles escandalosos también de corrupción.

Entonces ahora en el caso del supongamos- ¿Por qué demonios se asusta el PRI de que LÓPEZ OBRADOR y su MORENA también sean unos vulgares corruptos y se sumen a la lista de estas finas personas?.

DEL ARCHIVERO…

Resulta que el burro hablando de orejas, mire usted que el dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA pidió la renuncia del tabasqueño LÓPEZ OBRADOR luego de que el diario El Universal y Televisa publicaron un video editado en el que se registra a la diputada local con licencia de Morena, EVA CADENA, recibiendo un “moche” de 500 mil pesos en efectivo de una supuesta empresaria para financiar las actividades del líder nacional del partido.

El líder nacional de los tricolores aprovechó el reto de ANDRÉS MANUEL, quien hace unos días lanzó un desafío de que si se comprobaba que había recibido dinero del ex gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE OCHOA, renunciaría a la política y a sus aspiraciones presidenciales.

El chiste es que la campaña negra contra LÓPEZ OBRADOR seguirá, puesto que no lo quieren como candidato en 2018.

Ciertamente, el político tabasqueño representa un verdadero peligro para la llamada mafia política en el poder, que no es otra que el PRI y el PAN juntos, como hermanitos que piden investigar a LÓPEZ OBRADOR y a su camarilla.

Seguramente, PRI y PAN pactarán acuerdos para sacar a un candidato que les garantice la retención de los Pinos, y ese candidato bien pudiese ser un hombre supuestamente serio, intachable, incorruptible y culto como don JOSÉ NARRO ROBLES, el flamante Secretario de Salud del gobierno peñista.

No hay que olvidar que recientemente, la corriente Solidaria, una organización adherente al PRI, “destapó” prácticamente al señor NARRO como su gallo a la Presidencia de la República para 2018, pues consideran que es el perfil ideal.

Obvio, que primeramente tendría que pasar la película donde el Gobierno combate la corrupción, mete a la cárcel a gobernadores y políticos “pillos”, donde la acción de la justicia peñista debe ser pareja hasta alcanzar a LÓPEZ OBRADOR y su camarilla y así, “eliminarlo” en la ruta rumbo a Los Pinos.

Pero si lo que realmente se quiere saber quién es más corrupto o qué partido es más “pillo”, mire usted.

No hay que olvidar aquel episodio escandaloso del plagio de tesis, además de los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Acteal, Aguas Blancas; la casa blanca de la Primera Dama, las residencias de VIDEGARAY y de muchos otros colaboradores, amigos y familiares del mandatario en turno.

En fin, para una buena parte de la sociedad, todos los partidos y todos los políticos son la misma cosa, la misma gata, pero revolcada.

A propósito de campañas negras, en días pasados el delegado de la SEMARNAT en Tamaulipas, JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS fue objeto de sendas campañas periodísticas.

Alguien encargó desprestigiar a este político del Partido Verde Ecologista de México porque afecta a los intereses de una reducida mafia de vividores de la política, incrustados en este partido que buscan seguir viviendo del erario público.

Lo más grave del asunto es que lejos de investigar, el delegado de la SEMARNAT, GONZÁLEZ MACÍAS pidió paz y ni quiso más “campañas” de golpeteo contra su persona.

Pero lo peor, lo que se dice peor, es que ya se supo que se trató de “fuego amigo”. Los actuales dueños del Partido Ecologista de México en Tamaulipas no lo quieren y lo piden lejos de ellos, pues afecta a sus intereses para lo que viene en 2018. Pobrecillo.

Por cierto, el diputado local HUMBERTO RANGEL VALLEJO sigue con su idea de ser candidato a diputado federal por el Mante.

RANGEL VALLEJO, ya le hemos dicho es un político del Partido Verde, es nativo de Mante, pero su carrera política la ha hecho en Victoria y en Matamoros. Es un buen personaje verde.

