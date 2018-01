AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El rechazo a la imposición de candidatos

“Nos sacaremos la espina”, Meade en Victoria

Va Eloy Martínez por la alcaldía de Mante por el PAN

Leal Guerra rinde homenaje al General Pedro J. Méndez

¿Una mayoría justifica la toma de la decisión que afecta a una totalidad de ciudadanos y todos absolutamente todos deben obedecer a ese mandato? Nos referimos principalmente a los diversos partidos políticos, donde observamos claramente que los interesados en candidaturas para participar en los puestos de elección de popular que estarán en juego el 1 de julio de este mismo año se andan dando de codazos, manotazos, piquetes de ojos y todo tipo de zancadillas, llegando a extremos de orquestar “guerras sucias” y descalificaciones.

Aunque la próxima elección se muestra todavía lejana, existen ya algunos nombres de posibles candidatos que tienen una presencia importante en la opinión pública en nuestra entidad, ya sea por su conocimiento entre la población o por la opinión que los ciudadanos tienen de ellos.

Y es que precisamente en estos momentos los partidos políticos trabajan en la selección de quienes serán sus abanderados, por lo que el alboroto, la incertidumbre y la desesperación está a la orden del día entre quienes consideran tener derecho a participar por una candidatura, ya sea a Senador de la República, a Diputado Federal o bien a presidente municipal, síndico o regidor.

Ya se volvió costumbre que cada vez que hay un evento electoral, en las filas de algunos partidos políticos imponen las candidaturas como mejor les parece a los jefes de las respectivas cúpulas, con el agregado de que solamente en estos tiempos es cuando hacen su aparición los llamados “partidos chicos” para obtener jugosas ganancias en la repartición del botín.

No saben el gran daño que le causan a la sociedad cuando imponen a personas que son repudiadas en las candidaturas, ya que se han caracterizado por satisfacer ambiciones de tipo de personal y se olvidan fácilmente de cumplir las promesas que le hacen a la gente.

Lo cierto de todo esto es que esta vez, según manifiestan ciudadanos en encuestas realizadas- las bases y estructuras de los diversos partidos políticos no van a tolerar este tipo de imposiciones como si se tratara del reparto de una torta. Las bases, en su enfado y al grito de ¡ya basta!, proclaman que quien quiera ser candidato que se mida en unas internas y sino que salgan los mismos candidatos a buscar sus votos de verdad.

Una buena mayoría de ciudadanos hartos de ver siempre este tipo de sucias y viejas estrategias aseguran que si hay imposiciones en las candidaturas, habrá voto de castigo.

De tal modo que los partidos deberán analizar cada uno de sus perfiles, ya que no es un asunto de compromisos, por eso la gente se desalienta y no vota.

Si al asunto, se le agrega el chapulineo que se da en casi todos los partidos políticos, es decir, actores que un día estuvieron en el PRI y que luego se fueron al PAN, más adelante se fueron a MORENA, se pasearon por otro partido y luego para regresar al PRI- ¿Pues de qué demonios se trata esta mezcolanza de falsos vendedores de ilusiones?.

Lo que la sociedad en general reclama, es que se elija a candidatos, ya sea hombres o mujeres, realmente comprometidos con su gente, de gran trayectoria de servicio a la sociedad, con empatía, trabajo real con la militancia de sus respectivos partidos, así como con la misma sociedad. La gente no quiere falsos redentores ni payasos, pues para eso existen otro tipo de escenarios.

DEL ARCHIVERO…

Tal y como se tenía programado, el precandidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE se reunió con priistas tamaulipecos este martes en la capital del estado, donde fue arropado por senadores, diputados federales, sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional.

En las redes sociales, el diputado federal EDGARDO MELHEM subió un video donde como piloto de una unidad motriz traslada a su amigo “PEPE” dice, a las diferentes reuniones y eventos que el precandidato presidencial sostuvo con las bases del Revolucionario Institucional.

Vimos cercanos a PEPE MEADE a otros legisladores, destacándose un saludo muy afectuoso con el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS durante la reunión con la clase política, donde por cierto la raza tricolor de la urbe cañera hizo presencia y mucho ruido al más puro estilo del tricolor en tiempos políticos.

Lo que no fue bien visto en esa gira de MEADE, fue la presencia del improductivo senador y ex gobernador tamaulipeco MANUEL CAVAZOS LERMA, uno de los responsables de la debacle tricolor en Tamaulipas, además de las situaciones nada agradables por las que atraviesa el estado como parte de una maldita herencia de ex gobernadores tricolores corruptos y pillos.

De hecho, eso bien que lo mencionó el propio precandidato presidencial MEADE, cuando hizo referencia al tema de corrupción que afecta en sí a todo el país, pero donde destacó el encarcelamiento de los ex mandatarios TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES solo por citar ejemplos.

Y aunque muchos dirán que la visita de MEADE KRIBREÑA pasó sin impacto o novedad alguna, lo cierto es que el precandidato se caracterizó cuando menos por ofrecer propuestas en cuanto a trabajar por mejorar temas como el de inseguridad, inversiones y empleos, sin caer en guerra de dimes y diretes de sus adversarios como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RICARDO ANAYA.

“Lo que la gente quiere es ver a sus gobernantes trabajando con resultados y seriedad en las decisiones que se tomen para lograr el bienestar anhelado”.

Aseguró que su principal compromiso con los tamaulipecos será la de fortalecer las acciones contra la inseguridad y la corrupción así como la reconstrucción del tejido social.

También pronunció una frase que retumbó en el corazón de cada uno de los militantes del tricolor que acudieron a saludarlo- “Y nos vamos a sacar la espina”, haciendo clara alusión al fracaso electoral de 2016.

Sin embargo, en ese evento hicieron acto de presencia muchos políticos simuladores responsables de aquella dolorosa derrota electoral, actores políticos que andan en busca de otro carnoso y jugoso hueso político a los que difícilmente se podrá sacudir el precandidato presidencial que supuestamente no levanta en su precampaña. ¿Será?

En temas locales le comentamos que este día, don ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES se destapó como un serio aspirante a la alcaldía de Mante.

Y aunque de entrada dijo que ya había sido invitado por otro partido, aseguró que será por el PAN donde pida ser tomado en cuenta, pues consideró que este partido político pasa por buenos momentos, además de que en estas últimas fechas ha venido trabajando con el gobierno panista a invitación del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con quien dice tener buena amistad, así como con algunos funcionarios estatales, sobre todo relacionados al tema de desarrollo rural.

“No soy político, soy ciudadano, que es lo más importante, la gente ve más por un ciudadano que por un político, pero me gusta el Partido Acción Nacional, por lo que buscaré que me den la oportunidad de ser su abanderado a la alcaldía, ese es el primer paso”, dijo MARTÍNEZ CARRIZALES.

Por su pasado priista, don ELOY fue duramente cuestionado por algunos representes de medios de comunicación, sin embargo, dijo que también había trabajado en el PRD, pero que ahora simpatiza con el PAN y quiere apoyar las acciones de gobierno desde la alcaldía a favor de la sociedad del Mante.

En conferencia de prensa, donde dio a conocer su aspiración política, don ELOY MARTÍNEZ se hizo acompañar por ALBERTO ALARCÓN, líder cañero en Gómez Farías, así como por RODRIGO BENAVIDES, ex priista y MIRIAM CISNEROS, ex operadora política del Revolucionario Institucional, entre otros personajes que apoyan y respaldan su proyecto político.

En los próximos días, don ELOY MARTÍNEZ habrá de mostrar su músculo político, pues va muy en serio por la alcaldía de Mante.

Hay que ver qué sucede finalmente con MATEO VÁZQUEZ, quien se perfilaba como el virtual candidato del PAN a la alcaldía, ya que figura como puntero en encuestas, pero se habla también de que RUTH VERÁSTEGUI podría estar interesada en participar en el próximo proceso electoral, además de que el actual alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA hasta ahora no ha dicho si buscará o no la reelección.

Por cierto, y ya por último, el alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA en el marco del 152 aniversario de la muerte del General Tamaulipeco Pedro J. Méndez, rindió un merecido homenaje, que inició con la ceremonia de honores a la bandera en la explanada la plaza principal en donde acompañado por autoridades militares, federales, educativas y masónicas, la oradora oficial regidora MAYRA LETICIA VÁZQUEZ GALLEGOS describió su invaluable intervención en la lucha y defensa de la soberanía nacional por la que dio su vida en la batalla sostenida el 23 de enero de 1866 en Tantoyuquita.

Posteriormente con ofrenda floral, guardia de honor y un minuto de silencio, en la efigie de la plaza que lleva su nombre en la colonia Obrera #1, el alcalde LEAL GUERRA y miembros del cabildo realizaron homenaje póstumo al recordado héroe Tamaulipeco.

Más adelante, el alcalde de Mante asistió a la conmemoración en la escuela primaria “Pedro J. Méndez” de la colonia Moderna, acompañado de directivos del plantel, supervisores de zona, la jefa de educación básica del municipio y alumnos, en donde una alumna describió la vida y obra del insigne General y el alcalde Leal Guerra destacó el legado de amor a la patria y de defensa de la soberanía que sigue siendo ejemplo nacional.

