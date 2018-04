POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL REGIDOR QUE NUNCA SE VE LA COLA

Como la zorra nunca se ve la cola.

Apenas anoche y a través de redes sociales se reportaron dos asaltos a mano armada. Hace un par de días por igual se reportaron dos asesinatos.

La imparable ola de violencia que azota a la ciudad parece tener despreocupado al regidor mantense comisionado en seguridad. ¿Y qué pude hacer el hombre en ello? Mucho. Ricardo Nájera fue electo como titular de la comisión de seguridad Pública, por lo tanto nos representa a todos los ciudadanos de El Mante ante el cabildo, pero tal parece que al también presidente del PAN le preocupa solamente andar tomando café para grillar a sus compañeros de partido, a los regidores, alcalde y hasta funcionarios estatales y municipales. Para todos tiene el edil con su lengua bípeda.

Nájera debe asumir con responsabilidad la comisión que le fue encomendada, debe promover y trabajar en propuestas serias que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad, porque actualmente nuestra ciudad vive una crisis en esa materia.

Así como gusta de lanzar misiles epistolares sin ton ni son, debe alzar la voz para pedir que los tres niveles de gobierno unifiquen criterios para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. La tarea que tiene el regidor del PAN es mucha, pero desafortunadamente no ha movido un solo dedo para que la gente se sienta segura en su propio hogar. El panista no tiene iniciativas presentadas en su comisión de seguridad porque sencillamente no le interesa lo que pasa en el municipio; él está preocupado porque a su mujer no la hicieron regidora.

Y mientras Nájera es un mar de veneno a la ciudad le urgen estrategias, colaboración y voces oficiales (como la de Nájera Arias) que patenticen el clamor ciudadano ante las autoridades correspondientes, que para ello Ricardo recibe un jugoso salario.

En lugar de ver la paja en el ojo ajeno, el regidor panista debe ponerse a trabajar en lo suyo por el bien de los mantenses, porque eso de andar tirando grilla desde una cafetería ya estamos hartos; lo que la ciudadanía quiere son resultados claros en una asignatura pendiente y tan delicada. Molesta y ofende ver a Nájera desde la comodidad de una mesa de café criticando el actuar de funcionarios estatales y municipales, -por el hecho de que a su mujer no le dieron la regiduría-, mientras que en la ciudad los asaltos, robos y asesinatos se registran a diario.

Hoy por la mañana, fuentes del Hospital General reportaron que llegaron varias personas heridas con arma punzocortantes tras ser víctimas de asalto.

Antes de empezar a cuestionar a los demás, Ricardo Nájera debe sincerarse y hacerse una autoevaluación, porque la verdad nos ha quedado a deber, creo que cada vez que abre la boca para juzgar al alcalde o sus funcionarios seguramente se muerde la lengua.

Patético caso el de Nájera.

PD: Al ver que a su mujer no le dieron la regiduría, Ricardo Nájera en calidad de presidente del PAN convocó el pasado sábado a una reunión con la militancia en donde reprochó que no hay unidad, razón por la cual les impusieron la planilla. Sobra decir que nadie lo peló. Y es que Nájera ha sido el principal factor de división, pues se ha dedicado a golpetear a quienes considera que le estorban dentro del comité municipal. Ahora que no lo pelaron en sus propuestas para regidores anda pidiendo a gritos la unidad.

REBELIÓN JUVENIL

Bien por los estudiantes del CBTIS 119 que hoy exigieron una disculpa pública por parte del presidente del PRI en ciudad Victoria, Ambrosio Ramírez Picasso, tras denunciar que fueron obligados a participar en un evento político del candidato del tricolor a la presidencia municipal.

Y es que tras la denuncia que realizaron en días pasados, los estudiantes han sido objeto de acoso y bullying, por lo cual responsabilizaron al dirigente priista de lo que pudiera ocurrirles.

Con el respaldo de sus padres y la confianza de ser alumnos con excelentes calificaciones, es prioritario que se garantice la libertad de expresión de los jóvenes y se salvaguarden sus derechos. Descalificarlos o asumir que están siendo manipulados es atentar contra su pensamiento.

LOS DIPUTADOS CHAFAS DEL PAN

Salieron chafas.

Uno se duerme en las sesiones, mientras que la pareja apenas acuden al Congreso. Lo que es evidente es que el PAN se equivocó gacho al postular a personajes de poco compromiso social. Ni Clemente Gómez, tampoco Pedro Luis Ramírez y su esposa, Beda Leticia Gerardo, han sabido responder a la confianza ciudadana.

Su opacidad ofende a cualquiera.

Clemente se “durmió” creyendo ser el amo de El Mante y se dedicó a repartir posiciones políticas a base de sus relaciones con la maldad. Nada le salió bien a tal grado que despotricó contra el gobierno y el partido, hoy apenas y se sabe que acude a las sesiones. Es una carta indigna de presentar para el PAN.

Por otro lado, Pedro Luis y Beda Leticia se enquistaron en su sindicato, desde donde cometieron una serie de abusos en contra de la base trabajadora. Cuando quisieron negociar con los partidos políticos para las candidaturas fueron ignorados por todos, y es que los dirigentes de los institutos políticos se dieron cuenta que la pareja no era bien vista y que su presencia les acarrearía más broncas, por eso terminaron por cerrarles la puerta.

Hoy Pedro y Beda están solos. Lo mejor que pueden hacer es disfrutar los últimos meses que les queda al frente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en Tamaulipas, porque en junio es casi seguro que también los echen por la puerta trasera.