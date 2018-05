Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

El Regreso del Hijo Pródigo…

Para nadie que está involucrado en la política maderense era desconocido que el empresario JAIME TURRUBIATES SOLÍS, seguía teniendo mucho afecto por los colores azul y blanco, por lo que a pesar de haber llegado a la presidencia municipal de Madero como una propuesta del Partido Verde en coalición con el PRI y Nueva Alianza, abajo de todas esas playeras trajo puesta la del PAN.

Y es que sus convicciones e ideales nunca los ocultó, por lo que no causa extrañeza que decidiera regresar a su exitoso orígen partidistas, después de varios años de estar en el tricolor.

JAIME TURRUBIATES SOLÍS, quien había desaparecido un poco del ambiente político, después de ser presidente municipal, esto para dedicarse de nueva cuenta de tiempo completo a sus empresas, decidió reaparecer en días pasados en un nuevo proyecto político, en este caso el de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, la cual encabeza el Partido Acción Nacional.

Con gran parte de su estructura, conformada por líderes de colonias y ex funcionarios municipales y estatales, TURRUBIATES SOLÍS, se suma al proyecto de reelección de ANDRÉS ZORRILLA MORENO.

En la reunión de adhesión de la estructura de JAIME TURRUBIATES a la campaña de ZORRILLA MORENO, participaron personajes de la política del municipio de Madero como, el ex coordinador de la oficina del empleo, JOSE ANGEL MALDONADO PEREYRA, el ex gerente de Comapa Madero, ADAN FERRER MAR, la ex regidora LAURA LETICIA DEL CASTILLO ESCAMILLA, el ex presidente del PRI en Madero, JORGE RUVALCABA, el ex regidor de Nueva Alianza, MARIO VILLALOBOS, así como EDUARDO QUIROZ, ex director de logística del ayuntamiento de Madero, además de un importante número de liderazgos de diferentes sectores de la urbe petrolera.

Con esto, la figura de JAIME TURRUBIATES, resurge en el ambiente político maderense y al mismo tiempo refuerza el proyecto de reelección del candidato ANDRÉS ZORRILLA MORENO, quien busca de nueva cuenta hacer historia en la urbe petrolera, al convertirse no solo en el primer alcalde panista, sino en el primer presidente municipal reelecto…

Liderazgo Joven…

No cabe duda que la juventud, nada tiene que ver con la capacidad de las personas para enfrentar grandes retos, tal es el caso de KIMBERLY MALDONADO SALDAŇA, actual Coordinadora de Eventos de “Jóvenes con Cabeza” en Madero, quien ha realizado varias actividades para las huestes de la coalición “Por Tamaulipas al Frente” con muy buenos resultados.

Su primer evento se desarrolló en la colonia Margen Izquierda del Rio, donde logró contar con una asistencia de 100 vecinos, a quienes llevó diversas actividades que dejaron satisfechos a los participantes.

Posteriormente realizó varias actividades más como una lotería en la Plaza Galeana de la colonia Tinaco, con una asistencia de 200 personas, ante quienes promovió a los candidatos de la coalición.

Pero sus acciones abarcan diversos ámbitos, como los deportivos, ya que ha encabezado la organización de torneos relámpago de Futbol, donde ha entregado balones y trofeos a nombre de loa abanderados de “Por Tamaulipas al Frente”.

Sin Duda KIMBERLY MALDONADO SALDAÑA, inició su paso por la política maderense con el pie derecho.

Facto Final…

Se fue MARGARITA ZAVALA, es la primera en bajarse de la contienda electoral por la presidencia de la república.

¿Se le cansó el caballo?… ¿Razonó que no lograría nada?… La verdadera causa solo ella la sabe, lo que es una realidad, es que su campaña proselitista jamás levantó como ella y muchos esperaban, por lo que pudo ser esta la mejor decisión.

¿Quién seguirá?… Hagan sus apuestas… DE FACTO!!!