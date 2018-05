POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL SÁTIRO AZUL

Le persigue la fama de enamorado.

Dicen que andar tras las faldas de algunas damitas le acarreó el perder la elección hace algunos años

Desde su primera campaña para la presidencia municipal había quejas de simpatizantes, secretarias, docentes; “es muy coqueto el candidato”, decían las voces más discretas, otras se sentían peligrosamente acosadas.

Ayer sin embargo fue el colmo: “Te invito a comer, así podemos llegar a un acuerdo para ayudarte a conseguir la beca”, dijo el candidato panista con sugerente mirada a una joven que le había solicitado apoyo educativo.

La jovencita, oriunda del ejido Canoas, rechazó la invitación de Jesús “Chuy” Puente, quien presumió un cargo en el sistema educativo como medio para cumplirle su sueño.

Insisto, no es la primera vez que el candidato del PAN a la presidencia municipal de Ocampo, es señalado de acosar a las mujeres, incluso algunas reporteras han divulgado los gestos y provocaciones “románticas” del candidato. “Es muy chiflado”, dijo una compañera del medio hace unos cuantos días.

El sátiro viste de azul. Creo que alguien de los veinte asesores que trae el candidato panista, deben sugerirle que se mida, que se abstenga de faltarles al respeto a las damas. Por otro lado, qué apuesta hará el Partido Acción Nacional con un personaje que con recursos ilimitados, programas sociales y el efecto de los vientos del cambio, no pudo vencer al priista Pedro Javier Muñiz, a quien enfrentará por segunda ocasión en las urnas, máxime que Chuy sigue con las mismas mañas de siempre, dándole prioridad a la coquetería antes que a la campaña.

Y si a un mal candidato, le sumamos la incorporación de un exalcalde señalado en su momento de ser el autor intelectual del homicidio de un militante panista (ironía); de otro ex alcalde que huyó del pueblo tras ser devastado por un fenómeno natural y de un ex funcionario del estado conocido como el malhechor de las becas; creo que el resultado no es para nada bueno.

LAS MALAS DECISIONES DE RIGO RODRÍGUEZ

Andan juntos, pero no revueltos.

En Tamaulipas, Rigoberto Rodríguez Rangel, dirigente estatal del PES, le ganó por mucho la partida a los de Morena. Los agandalló con candidaturas a lo largo y ancho de la entidad. En El Mante no fue la excepción, incluso en las posiciones que le tocaban a Morena, maniobró para que sus incondicionales quedaran en las candidaturas. En Morena, muy pocas voces de alzaron para protestar el abuso y la mala elección de candidatos. No pasó de eso.

Como candidata a la presidencia municipal mantense, Rigo impuso a su seguidora, Paty Chío, a quien antes le había obsequiado la regiduría, sin mérito alguno, aunque algunas voces sugieren que eso tuvo un costo económico.

Para la diputación federal por el sexto distrito, Rodríguez Rangel, metió a chaleco al nada efectivo Héctor López González, ex presidente municipal de El Mante, quien arrastra el repudio popular tras dejar endeudado al ayuntamiento con más de 40 millones de pesos, incluso en su andar por las calles de la ciudad el candidato de Morena ha recibido más mentadas que indiferencias lo que orilló al equipo de campaña de Paty Chío a sugerirle que mejor se vaya a su casa y espere el efecto López Obrador.

Rigo se juega su pellejo en esta elección, tiene que rendirle buenas cuentas a su dirigente nacional Hugo Éric Flores, si es que desea seguir al frente del PES y así llevar la vida de dandi que tanto le gusta. Lo cierto es que la mala elección de candidatos ha permitido que el Verde Ecologista les esté quitando clientela electoral. Para la diputación federal por el sexto distrito, es evidente que José Andrés Picasso Sánchez le lleva una enorme ventaja a López González, mientras que para la presidencia municipal la entusiasta candidata del Partido Verde, Koral Herrera, ya desbancó en popularidad a la candidata de Morena-PES y PT.

A ver qué cuentas entrega Rigo.

PD: El divorcio que viene. Con López Obrador en el poder, Morena y PES van a divorciarse de inmediato y es que el PES quiere terminar con la educación laica en el nombre de Dios.

INVESTIGAN A HÉCTOR LÓPEZ

En los próximos días estará llegando a ciudad Victoria, parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de la Secretaría de Salud, para investigar a Héctor López González, Secretario de Finanzas. El candidato de Morena-PES y PT a la diputación federal por el sexto distrito no se presenta a trabajar, realiza proselitismo político y sigue cobrando su sueldo de 35 mil pesos.

La comisión que llegue a Tamaulipas debe deslindar responsabilidades por el manejo de las finanzas y propiedades del sindicato, vehículos, y otras acciones más.

Hay que recordar que Héctor López hace historia al ser el ex alcalde más repudiado por la ciudadanía mantense, ya que incluso durante su recorrido por la ciudad en busca del voto lo han echado de casas, comercios. Héctor dejó una deuda de 40 millones de pesos al municipio a su paso como alcalde.

SIEMPRE SÍ

Baja INE a Nestora y con ello la guerra que viene será interesante.