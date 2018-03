EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL SEÑOR SALIÓ DE COMPRAS

El señor salió de compras la semana pasada y parece que compró a un delegado federal de Tamaulipas

Al menos así lo parece después de que este Francotirador tuvo acceso a un audio que le fue enviado al presidente del PRI Estatal Sergio Guajardo Maldonado.

Pero primero aclaremos 3 cosas. Uno, el comprador no es el gobernador, y lo digo así, con todas las letras para que no se inicien los procesos mentales febriles tan propios de la época electoral.

Dos, el audio no fue dirigido directamente al presidente del PRI Tamaulipas, ya que fue entregado vía otro militante tricolor a la plataforma de los usuarios priístas, por lo que Sergio Guajardo es una víctima y no un actor de esta historia.

Tres, no pongo el nombre del comprador, no porque no lo crea capaz de ofrecer dinero a cambio de hacer perder a un candidato de un partido distinto al de él, sino porque, aparte del audio, no hay una foto o un cheque, etc., que pruebe el dicho.

Sin embargo la historia tiene que ser considerada por los lectores a la luz de lo que sucede en Tamaulipas y haciendo un análisis de la personalidad de los presuntos involucrados. Es una historia de traición, dinero, influencias, política, concertacesiones y grupos de poder económico. Solo falto pueblo.

Pero vamos a la historia. Resulta que sí creo que hay traiciones por dinero entre el juego de partidos políticos en nuestra entidad. No sería la primera ocasión.

Y les sigo contando que acusan al delegado federal de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) que en este estado está al cargo del ex presidente del PRI Tampico Sergio Villarreal Bricston, de traicionar al priísmo de su ciudad.

Es decir, lo acusan llegar a tratos a cambio de dinero para hacer perder a Magdalena Peraza Guerra, presidenta municipal tampiqueña que quiere reelegirse y ya es candidata del PRI a esa alcaldía.

Además de acuerdo a la versión de quien grabó el audio acusador contra Sergio Villarreal, titular de Sedatu estatal (también escribió un pequeñito texto), pidió que le dieran a él la subdelegación norte de Tampico para a su vez instalar ahí a un incondicional suyo.

Y todo (dinero y puestos políticos para él) para poner a operar a su gente en Tampico a favor de Jesús Nader Nasrallah y así llevar a la derrota a Magdalena Peraza Guerra.

Para desgracia de Sergio Villarreal, este columnista preguntó a varios priístas tampiqueños si lo creían capaz de que traicionara políticamente al PRI y la verdad es que dijeron que sí.

La transcripción del audio original es esta: “Presidente no crea que le estoy contando las muelas, eh, es verdad lo que le estoy diciendo…la entrevista fue en …este día martes pasado en Ciudad Victoria a las siete de la noche…ahí en….cuatro personas más con Sergio Villarreal y un amigo en común que creo que sí lo conoce, de casualidad llegó ahí, este, estuvo parado atrás de Sergio Villarreal, este, no dijo nada, pero si me dijo sabes qué, que enmierdada le están haciendo a Magdalena Peraza todo por pinche dinero”.

Este es el audio original y los puntos suspensivos es donde iría el nombre del comprador y el lugar de la reunión, y los dejo fuera porque no hay más elementos acusatorios que puedan probar que se llevó a cabo la “venta política”.

Mismos elementos probatorios (que de acuerdo a la ley) tampoco hay para afirmar hasta el momento que Sergio Villarreal Bricston es un traidor consumado, pero esa historia pega en la línea de flotación del delegado federal de Sedatu.

¿Por qué? Porque a él se le conoce como un hombre de negocios que se metió a la política de la mano del constructor y hotelero nacional de origen tampiqueño Eduardo Vela Ruiz, a quien también se le reconoce como un hombre que piensa las 24 horas en dinero y en negociaciones debido a su actividades empresariales entrelazadas incluso a nivel presidencial.

Además precisamente ese apoyo político a Sergio Villarreal y que se le atribuye a Eduardo Vela, pasa por la persona de Egidio Torre Cantú, ex gobernador tricolor de Tamaulipas y también constructor de muchos años.

En fin, que este tema debe ser también de suma importancia para Sergio Guajardo Maldonado, presidente del PRI en Tamaulipas, porque no sólo toca el tema de la lucha electoral en Tampico de una de sus candidatas para las elecciones locales de este año.

Sino porque Sergio Villarreal Bricston fue precisamente quien lo sustituyó en la delegación estatal de Sedatu por gestión de Egidio Torre Cantú quien era gobernador de Tamaulipas en ese entonces.

Así es que de haberse llevado a cabo la traición de Villarreal Bricston (como se afirma en el audio) esta sería de efecto triple. A su partido, a Magdalena Peraza y a su antecesor en Sedatu. ¿Así o quiere más suspenso en esta historia de terror político-electoral tricolor tamaulipeca?

Quien escribe piensa que la historia es verdadera y creo que muchos que escuchen el audio también lo harán. Pero en honor a la verdad no hay más pruebas que esta y me debo ajustar a ello.

Pero para dejar a salvo integridades lo dejamos como una historia de suspenso político y estaremos atentos a los roles que desempeñen todos los actores.

Tengo en manos el audio original y el nombre de quien lo subió al chat del PRI para cualquier aclaración, pero derivado del audio en cuestión (sea verdad o mentira) pienso que para desgracia de los tricolores tamaulipecos algunos actores políticos siguen metidos en una actividad de auto demolición de su partido.

