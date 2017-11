Hipódromo Político

Por CARLOS Cortés

EL TAMAULIPAS DE EGIDIO, FUE QUIEN MAS GASTÓ EN PUBLICIDAD EN 2016

Lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo. Y al paso del tiempo ya se supo que hubo estados que se aprovecharon, y en grande, de los recursos etiquetados para comunicación social para cometer sus pillerías. Y entre ellos, el que más más, adivinó: fue el Tamaulipas gobernado por Egidio Torre Cantú.

Si, en 2016, los 10 estados que más gastaron en publicidad oficial fueron también de los más violentos y los que encabezaron la lista de entidades con mayor número de habitantes en condiciones de pobreza.

De acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en 2016 los estados se gastaron 139 por ciento más de lo que podían gastar en Comunicación Social. En pesos y centavos, lo ejercido indebidamente ascendió en ese año a 5 mil 534 millones de pesos que no debieron destinarse a ese rubro. Ahora el tema es saber si todo el presupuesto de comunicación social, incluyendo los más de cinco mil millones arriba de lo autorizado, fueron realmente dedicadoa a acciones de difusión o se les dedicó a otros menesteres. http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/los-gobiernos-estatales-no-gastan-en-lo-que-dicen-que-van-a-gastar-y-ademas-gastan-de-mas.html

Los gobiernos estatales tenían autorizados 3 mil 994 millones 216 pesos, pero el gasto final fue superior a los 9 mil 528 millones 760 mil pesos.

De acuerdo con información proporcionada por el IMCO, el gasto de Comunicación Social se va en la promoción de las entidades y de los gobernantes, y en su informe el organismo precisó que “los gobiernos estatales no solo no gastan en lo que nos dicen que van a gastar, sino que gastan mucho más”. https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/despilfarran-estados-en-publicidad-9-5-mmdp/

Adicional, las entidades que más dinero gastaron en publicidad en 2016, son, circunstancialmente también los estados que tienen graves problemas de violencia y/o pobreza. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, las entidades que más dinero gastaron en 2016 en los medios de comunicación, son las siguientes en orden de gasto: Tamaulipas, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Campeche, Sinaloa, Chiapas y Oaxaca.

Tamaulipas: Gastó 1 mil 073 millones 026 mil 214 pesos. No es de las entidades más pobres, aunque el 32.2 por ciento de la población vive en esas condiciones, pero sí es la entidad con el mayor número de secuestros. El IMCO señaló que esa cantidad que gastó en publicidad representaba en ese año el 38 por ciento de lo que lo que gastó en seguridad pública. La responsabilidad del gasto y el abuso es atribuible sólo a Egidio Torre Cantú, del PRI y a quien directamente le operó la administración de ese tema: Guillermo Martínez García. https://www.elmanana.com/lidera-tamaulipas-derroche-2015-2016-despilfarros-imco-egidio-torre-recursos-publicos-malgastados/4163647

Coahuila: Gastó 959 millones 557 mil 801 pesos en ese año. Con el 24.8 por ciento de su población en pobreza, esta entidad ocupa el sitio número nueve entre las 10 entidades más violentas del país. http://www.vanguardia.com.mx/articulo/gasta-%20gobierno-de-coahuila-82-por-ciento-mas-de-lo-aprobado-en-publicidad

Ciudad de México: Gastó en 2016 766 millones 891 mil 213 pesos. El 27.6 por ciento de los capitalinos viven en pobreza y el último año quedó en segundo lugar en incidencia delictiva.

Chihuahua: Gastó en ese periodo 675 millones 570 mil 899 pesos. El 30.6 por ciento de su población vive en pobreza y ocupó el octavo puesto en mayor cantidad de homicidios. El gasto abusivo en materia de comunicación social es atribuible a César Duarte Jáquez, entonces gobernador del PRI.

Guerrero: Gastó 519 millones 581 mil 800 pesos en 2016. Es el quinto estado con mayor cantidad de homicidios y el 64.4 por ciento de sus habitantes viven en pobreza.

Quintana Roo: Gastó 512 millones 494 mil 989 pesos en ese 2016. Esta entidad no aparece entre las más violentas, pero en los últimos meses ha sido evidente la presencia del crimen organizado a través de actos delictivos. Ahí, el 28.8 por ciento de la población vive en pobreza.

Campeche: Gastó 508 millones 789 mil 129 pesos en ese año. De acuerdo con el Centro de Justicia para la Mujer en Campeche, el 50 por ciento de las mujeres que ahí habitan sufren de violencia. Además, el 43.8 por ciento de la población vive en pobreza.

Sinaloa: Gastó 460 millones 074 mil 440 pesos en el 2016. Este es el séptimo estado con mayor número de homicidios; el 30.8 por ciento de los sinaloenses vive actualmente en pobreza.

Chiapas: Gastó 427 millones 006 mil 078 pesos en ese año. La entidad históricamente ha sido muy pobre: el 77.1 por ciento de sus habitantes viven en esa condición.

Oaxaca: Gastó en 2016 en Comunicación Social 384 millones 625 mil 252 pesos, y el 70.4 por ciento de la población es pobre.

Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, explicó que los gastos de comunicación, en comparación con los de pobreza y violencia, terminan por reflejar las prioridades de cada gobierno. Agregó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso elaborar una ley para regular la publicidad oficial, es relevante porque hace un reconocimiento acerca de que la publicidad puede tener efectos perniciosos en la libertad de expresión y afectaciones en el gasto público.

Además, el Artículo 134 de dicha Ley en proceso, ordena que son los tres órdenes de gobierno, de todos los poderes y todos los entes públicos los que deberán estar sujetos a esa futura ley en materia de comunicación social.

“Se tendrá que ver el contenido de esa Ley y cómo se va a regular. Ya depende directamente de los diputados y los senadores; tiene que ser un complemento de la materia que ya existe a nivel nacional para los estados y municipios en el tema de disciplina financiera, que es que buena parte de estos recursos de ingresos excedentes, no se destinen a comunicación social, sino a temas importantes como deuda pública o programas sociales”, comentó.

Asimismo, el Índice del IMCO asegura que el caso más alarmante es el Puebla, que con Rafael Moreno Valle a la cabeza, lideró los excesos: se le aprobaron 693 mil 700 pesos y gastó 8 mil 684 por ciento más, en total, 60 millones 934 mil 700 pesos.

Zacatecas gastó 2 mil 817 por ciento más de lo que debía: de 7 millones 485 mil 637 pesos, pagó por publicidad, 218 millones 401 mil 817 pesos.

Sinaloa, de 25 millones 481 mil 373 pesos que podía gastar, supero la cantidad en mil 705 por ciento gastando finalmente en ese año 460 millones 074 mil 440 pesos.

Chiapas gastó 991 por ciento más. Se le fijó un tope de gasto de 39 millones 119 mil 216 pesos y gastó 427 millones 006 mil 078 pesos.

Guerrero, de tener aprobados 67 millones 282 mil 800 pesos, gastó 519 millones 518 mil 800 pesos, lo que representa el 991 por ciento más.

Tamaulipas: gastó mil 073 millones de pesos, 364.81 por ciento más de lo que debía gastar.

Veracruz, de tener aprobados 29 millones 560 mil 726 pesos, gasto 113 millones 209 mil 177 pesos. http://formato7.com/2017/11/16/rebaso-gobierno-de-duarte-en-282-el-gasto-en-comunicacion-imco/

Nayarit, gastó 231.05 por ciento más: podía disponer de 28 millones 036 mil pesos y gastó 92 millones 816 mil 095 pesos en ese año.

Campeche, este estado tuvo una variación de 225 por ciento. Sus gastos en publicidad pasaron de 156 millones 203 mil 020 pesos a 508 millones 789 mil 139 pesos.

Sonora, de tener 83 millones 048 mil 511 pesos aprobados, finalmente en 2016 gastó 246 millones 419 mil 334 pesos. Una variación de 196.72 por ciento.

No sólo fueron las de la lista anterior, las entidades que abusaron del presupuesto de comunicación social. Los estados que también sobre ejercieron el gasto en comunicación social fueron Colima, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Durango y Coahuila.

Son de las cosas que no se valen: pobreza, miseria, hambre, falta de servicios públicos y un evidente abuso del presupuesto. Y aunque se piense que mal de muchos, consuelo de tontos, las autoridades correspondientes deben obligar a los malos funcionarios, a los nefastos “servidores públicos” a que devuelvan los dineros que no son de ellos, que no les pertenecen, y que les han permitido llevar una vida de reyezuelos, como en el caso de Tamaulipas, durante la pasada administración. http://notireytamaulipas.mx/web/memo-martinez-se-gasto-mas-de-mil-millones-solo-en-2016/

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX