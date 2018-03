EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EL TARZÁN TRICOLOR

Parece que los tironeos por la candidatura de MORENA a la alcaldía del municipio de Victoria siguen fuertes.

Por esa candidatura estiran muy duro dos ex priístas. Uno de ellos sin mucha fuerza y el otro el que siempre consiguió cargos al amparo del poder tricolor.

El primero es Eduardo Gattas y el segundo es el médico Felipe Garza Narváez. Por cierto el dentista quiso ser candidato a senador de la mano de Ricardo Monreal Ávila.

Pero se atravesó la figura de Américo Villarreal Anaya, hijo del ex gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Guerra quien fue suegro de Mario Leal Rodríguez que ahora ocupa la Unidad Ejecutiva de la secretaría de educación en el estado.

Pero bueno, aún hay tiempo para que MORENA anuncie a todos sus candidatos a presidentes municipales. Por lo pronto ya nombró en Reynosa a José Ramón Gómez Leal y en Nuevo Laredo a Carlos Canturosas Villarreal.

Pasando a otras cosas. Tal parece que el diputado Edgar Melhem Salinas ya es muy, pero muy poderoso. Yo creo que es hasta más amigo de Donald Trump y su familia, que el mismísimo Luis Videgaray Caso, secretario de relaciones exteriores de Enrique Peña Nieto.

Y es que mientras que Luis Videgaray anda batallando con el caso de los Dreamers y suplicando para que no los deporten a México, el legislador federal tricolor tamaulipeco ya le arregló su asunto migratorio a un conciudadano suyo.

Todo esto tiene que ver con el anuncio de quienes participarán en la campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas. Misma campaña que coordinará Edgar Melhem Salinas.

Para empezar el PRI Tamaulipas ¡no entiende! En el 2016 expidieron muchísimos nombramientos en la campaña para gobernador de Baltazar Hinojosa Ochoa…y ya ve, todos eran generales, nadie trabajaba, y perdió el matamorense.

Ahora extendieron esa estrategia al 2018, a la campaña presidencial de Pepe Meade. Porque el pasado viernes en Ciudad Victoria entregaron 89 nombramientos, en la primera comalada, para la campaña de del candidato presidencial del PRI en Tamaulipas.

Entre esos nombramientos se cuenta el del propio Edgar Melhem Salinas como coordinador general. Y es este oriundo de Río Bravo quien dio a conocer que el coordinador para la zona norte de Tamaulipas en la campaña de Meade será Everardo Villarreal Salinas.

¿Pero cómo le va a hacer Everardo? ¡Sí, cómo le irá hacer para venir a México! Porque este señor pasa por problemas migratorios en los Estados Unidos.

Ya tiene meses en que el ex presidente municipal priísta de Reynosa Everardo Villarreal Salinas se encuentra en los Estados Unidos y no pasa a Reynosa (es decir a México) porque no puede.

¿Cómo le va a hacer entonces? ¿Se irá a pasar de mojado a México? ¿Cruzará por las mañana a nado el Río Bravo hacia México y en la noches se irá de regreso a Estados Unidos también nadando?

¿Será El Tarzán Tricolor este tipo? Pero esto lo digo de esta manera porque yo me pregunto si ¿Everardo Villarreal tiene miedo de ser detenido cuando cruce el puente o que de plano una vez en México, después ya no lo dejen cruzar a la Unión Americana?

Y ya ve que eso le duele mucho a nuestros políticos tamaulipecos porque muchos, sí, muchos y de todos los partidos, hacen fortuna en la política de Tamaulipas y luego compran sus lujosas mansiones en el Valle de Texas y se van a vivir allá, y como tienen dinero mantienen una casa en suelo tamaulipeco para cumplir con la dirección electoral y tener credencial del INE. ¿A poco no?

Así es que seguramente Edgar Melhem ya habló con Donald Trump y arregló la situación legal de Everardo para que puede ir y venir a los Estados Unidos, salvó que el recién nombrado coordinador de la zona norte de la campaña de José Antonio Meade vaya a hacer su trabajo a control remoto…de lejecitos.

¡Ah! pero eso sí, lo disculparon ( a Everardo Villarreal Salinas) por no estar en la reunión que encabezó Carolina Viggiano Austria el viernes anterior en la capital de Tamaulipas.

MAQUIAVELITO

…”Vale la pena vivir. Vale la pena ser feliz. Por eso vale la pena perdonar, aunque a veces perdonar duela” Gracias por todo el cariño a través de los años: Donaldo Colosio Riojas, el 23 de Marzo pasado.

osjinuf@gmail.com