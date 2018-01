David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El verano mexicano

Las injurias, calumnias, redes sociales, por supuesto las propuestas y los jóvenes que votarán por primera vez en este 2018 serán vitales para el candidato presidencial que llegue a Los Pinos. Para esta contienda electoral la plastilina juvenil con la mayoría de edad recién cumplida aporta alrededor de 14 millones de personas al padrón electoral; son afines a las redes sociales y menos despistados que mi abuelo y yo como para convertirse en los responsables del “verano mexicano”.

Le digo que los chavales ya no son tan despistados como un servidor o mi abuelo porque ahora escuchan “que ya saben quién” es el enemigo de México, que es una amenaza, tiene el apoyo de Rusia y no sólo eso, se afirma que nos la pondrá como los cachetes de Hugo Chávez pero además de esto, su inquietud natural los llevará al internet para saber si esto que dicen es verdad o no, por lo que la injuria y la calumnia contra Andrés Manuelovich o cualquier otro candidato deberá estar bien fundamentada.

La primavera Árabe, fue una serie de manifestaciones y protestas entre 2010-2013 donde los ciudadanos exigieron mejores condiciones, democracia y derechos sociales, hasta lograr la caída de regímenes como el de: Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder egipcio; Muamar Gadafi, 42 años dominando Libia; en Yemen, tumbaron a Ali Abdullah Saleh, con ni más ni menos que 21 años, entre toros; pero todos por igual resultaron castigados y sus países democratizados gracias a la protesta social, Twitter y el Internet, pues estas dos herramientas fueron utilizadas por los disidentes. Desde el 2010 la web es un arma tanto para derrocar como para elevar la reprensión y vigilancia de los pueblos.

Obviamente que esta breve historieta la conoce a la perfección cada integrante del equipo de campaña de cada candidato, por eso mismo el intelectual Paco Ignacio Taibo II, adelantó que Andrés Manuel va a revolucionar las redes sociales y reforzar su acercamiento con los jóvenes en la recta final que inicia el próximo 30 de marzo, un terreno virtual en el que el candidato de Morena sabe manejarse a la perfección y desde ahí romperán con esa dependencia de poder y corrupción que tiene afianzada a la mafia del poder.

Los seguidores de Andrés Manuel, saben que el avance espectacular de su candidatura reflejado en las encuestas tiene perplejo al enemigo, por lo que se dicen listos para contrarrestar “la propaganda dolosa, sucia, falsa, mentirosa, a ratos enloquecida”, precisó Taibo II, en una entrevista que otorgó en la ciudad de Tampico, Tamaulipas apenas este fin de semana que visitó algunas amistades como al señor Gastón Arriaga y al experimentado periodista y escritor José Ángel Solorio, también se les vio acompañados del historiador Pedro Salmerón. (Ya no les diré dónde los vieron porque los van a envidiar más).

En relación al presunto vínculo entre Vladimir Putin y López Obrador, el intelectual Paco Ignacio Taibo II, con gran sentido del humor y entre risas, calificó esto como una gran broma y puntualizó, “si en verdad apoyaran (los rusos) a alguien estuvieran por las noches visitando a Meade, no irían a ver a Andrés Manuel, esto es tan ridículo y tan patanezco”.

Y a esto me refiero, las calumnias deberán estar bien soportadas contra cualquiera de los aspirantes a la gran silla porque lo que no mata… Fortalece.

De las propuestas hablaremos en campaña.

davidcastellanost@hotmail.com