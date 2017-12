EL VOTO RAZONADO, REFLEXIVO, RECOMIENDA LA IGLESIA CATOLICA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL VOTO RAZONADO, REFLEXIVO, RECOMIENDA LA IGLESIA CATÓLICA

La Conferencia del Episcopado Mexicano va a impartir talleres en las 93 Diócesis del país que tienen como objetivo –frente a las elecciones del 2018– fortalecer las capacidades ciudadanas para la defensa de sus derechos, que los ejerzan y rechacen “todo acto de ilegalidad, corrupción, impunidad, violencia e injusticia” y que su voto sea razonado, reflexivo.

El Obispo de Nogales y presidente de la Comisión Episcopal Pastoral Social-Cáritas Mexicana, Leopoldo González, dio a conocer lo anterior y apuntó que a México le urge “una ciudadanía que fortalezca una democracia participativa y reconstruya el tejido social”.

Con los talleres, que pretenden tener impacto en millones de católicos y de otras congregaciones religiosas, dijo que la apuesta es decirle al cristiano ; “hay que entrarle a la político, en el sentido amplio, no en el sentido partidista”, sino a la política que es la búsqueda del bien común, y en ese sentido involucrarse en lo público y cada quien asumir desde donde esté el participar.

“Quienes tengan la posibilidad de entrar a lo partidista que le entren, pero quienes no, que lo hagan desde la junta de vecinos, asamblea de padres de familia y otras formas de asociaciones locales”, dijo Jimena Esquivel, secretaria ejecutiva de la Dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fé y Política de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Añadió que la idea es a largo plazo, que los ciudadanos transformen su entorno social, pero una vez que inicie el proceso electoral rumbo a julio del 2018, la idea es que los obispos puedan hacer “un llamado a lo mejor, para que el voto sea razonado y reflexivo”.

El ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores y los abogados encargados de su defensa demandaron ante la Procuraduría General de la República al Juez de Control Raymundo Serrano Nolasco, por presunta discriminación, abuso de autoridad y en contra de la administración de la justicia en su agravio.

El representante legal del otrora mandatario estatal, Juan Jorge Olvera Reyes, dijo que fue la abogada Blanca Nelly Riestra la que presentó la denuncia ante la delegación de la PGR en Ciudad Victoria y precisó que el documento se sustenta bajo el supuesto de que el juez federal de control ejerció consideraciones de carácter político en cuanto a negarle la libertad al Ing. Hernández Flores para enfrentar el proceso por la solicitud der extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos.

Cabe señalar que a partir del 31 de diciembre el juez Raymundo Serrano Nolasco dejará el caso ya que a partir de esa fecha se desempeñará como administrador del Centro de Justicia Federal, habiendo solicitado la defensa que no se le removiera para evitar que quien llegue desconozca el caso.

Pero el mismo juez Raymundo Serrano Nolasco desechó parcialmente el requerimiento bajo el argumento de que quién ocupe su lugar tendrá acceso a los autos de las audiencias previas.

Para cumplir con el propósito del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de informar con transparencia y claridad a la ciudadanía sobre la aplicación de los recursos público y del rumbo del estado, el jefe de la oficina del mandatario y coordinador del programa “Unidos por Reynosa”, Víctor Manuel Sáenz Martínez, dio a conocer a detalle los resultados de la primera etapa de éste histórico esfuerzo que habrá de continuar en el 2018.

“Unidos por Reynosa es un gran programa y unidos, sociedad y gobierno, vamos a ha caminar juntos en el 2018 y lograr que a ésta ciudad le vaya mejor”, apunto Sáenz Martínez.

En el evento estuvieron integrantes del gabinete, representantes de las cámaras empresariales, legisladores y miembros de la sociedad civil.

Nos enteramos que el primer gobernador independiente del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como “Bronco”, ya pidió licencia ante el Congreso del Estado para dejar el cargo a partir del primero de enero y continuar con su campaña por una candidatura, como independiente también, para buscar la Presidencia de México en el 2018.

Como analistas políticos a decir verdad creemos que Rodríguez Calderón ahora si se alocó al dar éste paso que no lo va a conducir a ninguna parte, porque no es lo mismo contender por la gubernatura de un estado que contender por la Presidencia de la República, pero seguramente algo espera del sistema porque tonto no es. Por cierto todavía falta que el Congreso le autorice la licencia, lo que se sabrá mañana viernes.

En el H. Ayuntamiento de Matamoros que encabeza como alcalde el priísta, Jesús de la Garza Díaz del Guante, en lo personal suponíamos que todo venía caminando sobre ruedas, ya que desde lejos veíamos que don Chuchín le venía echando muchas ganas, muy seguramente pensando en su reelección en el 2018, pero le comenzaron a sacar sus trapitos al sol y valió madres, estando incluso en riesgo de que lo llame a cuentas la Auditoría Superior del Estado.

Pero cuando el diputado local del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, da a conocer que tiene proyectado solicitar licencia en los primeros días de enero del 2018 para competir en el proceso interno de su partido por la candidatura a la alcaldía der Matamoros, lo entendimos todo. Pero todavía nos falta saber que va a hacer el PRI-Estatal en casos como éste.

La propuesta del candidato de la coalición conformada por los partidos PRI-PVEM-PNA, José Antonio Meade Kuribreña, para que todos los aspirantes a candidatos presidenciales se sometan a exámenes de salud mental y física, según nosotros llegó hasta donde tenía que llegar y el más afectado para nosotros resultó ser el abanderado de MORENA y el PT, Andrés Manuel López Obrador, ya que como buen samaritano confesó que tiene problemas de salud.

Dijo que es hipertenso y por lo consiguiente tiene que tomar muchas pastillas por lo que la mafia del poder no lo debe de hace enojar porque le aumenta la presión arterial y añadió que él nunca había fumado marihuana, pero reconoció que es un buen analgésico.

Por su parte Ricardo Anaya –el otrora “jóven maravilla”– porque seguramente ya dejó de serlo cuando menos para la mitad de todos los panistas, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier exámen toxicológico y siquiátrico, como lo propuso su rival del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, del que puso en duda que los vaya a pasar.

Lamentable el accidente automovilístico que sufrió en Monterrey la victorense Elsa Diez Gutiérrez Osuna, por cierto hija del que fuera alcalde de Ciudad Victoria Arturo Diez Gutiérrez Navarro, la que al parecer perdió el control de su auto un BMW que se estrelló contra dos postes de la CFE de una de las principales avenida de San Pedro Garza García, N.L., esperamos que esté bien.

