PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA GARCÍA.

< El voto útil; todos contra AMLO

< Las aventuras empresariales de Anaya

< Error de Ochoa, multa de $ 443 mil al PRI

1.- A un mes de estar en campaña los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya no han podido tener un repunte que los acerque de manera significativa con el puntero Andrés Manuel López Obrador, por eso uno y otro hablan <tempranamente> del voto útil, esto significa que ambos han adquirido conciencia de que ninguno de manera separada podrá vencer al abanderado de MORENA.

Sólo que el Tricolor y el albiazul no están dispuestos a ceder y se lanzan mutuamente la invitación a declinar.

Desde el punto de vista legal no está contemplado el procedimiento para que un candidato o partido ceda votos a otro elemento de la competencia, pero nadie puede impedir un llamado público, para que uno de estos bandos apoye al otro en aras de que López Obrador no llegue al poder.

Vicente Fox lo hizo a favor de Enrique Peña Nieto para que el priista obtuviera una diferencia ventajosa, y evitar un conflicto poselectoral, en el que AMLO se dijera robado y soltara el tigre que celosamente ha alimentado desde el 2006. El guanajuatense lo hizo cuando tuvo la percepción de que la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, no lograba el crecimiento que le diera las probabilidades de triunfo.

El voto útil es algo que se trabaja en la última parte de la campaña, no es aún el tiempo oportuno y si lo promueven desde ahora van a causar desorientación en el votante. A finales de mayo puede definirse la lucha electoral, incluso allá entre el 10 y 15 de junio podrá tenerse un diagnóstico más cercano al desenlace.

Es claro, que los priistas siempre han asumido con madurez sus derrotas y las han reconocido en su momento; también poseen el empuje y la decisión para defender hasta la última batalla cuando saben que tienen probabilidades. En esa tesitura y la de su famosa disciplina, el candidato (Meade) tendrá que acatar lo que decida el partido en concordancia con el círculo del poder presidencial.

En la acera de enfrente hay circunstancias muy diferentes, porque el PAN es Anaya. Los principales consejeros que debieran de ser los expresidentes, uno está en pugna con el candidato (y con la esposa en campaña) mientras que el otro está muy lejos de él. Los gobernadores azules no se les ve cuerpeando a su candidato, y el resto de los panistas no han sido tomados en cuenta ni antes, ni ahora.

El de Querétaro no cederá, salvo que se le complique todavía más el horizonte. Un golpe mediático reciente se refiere a investigaciones judiciales españolas en torno a una presunta participación de Anaya con otros dos empresarios, Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva involucrados en operaciones de lavado de dinero.

Aunque la fuente es un portal informativo español surgido en 2015 y cuyo director fue liquidado o cesado del medio impreso donde laboraba, de tal manera que puede ser una fuente no muy confiable, pero la nota fue retomada por diversos medios de comunicación mexicanas, entre ellos El Universal, un periódico de mucha influencia en la opinión pública.

A Ricardo Anaya lo salvó la mala estrategia del Gobierno, al figurar la PGR como parte acusatoria-investigadora, que aparece instigada desde Los Pinos y con interés político-electoral y no el de la justicia. Además de una sociedad vigilante a la que han venido incitando para actuar en defensa de los procedimientos institucionales que atenten contra los candidatos y aunque el mensaje es pro-MORENA, en este capítulo de la bodega de Anaya sirvió para tundirle recio a la Procuraduría para que sacara las manos de este asunto.

2.- En Síntesis el PRI le apuesta a que investigaciones en torno al caso de Barreiro arrastre a Anaya y no le quede más remedio al PAN que sumarse a la propuesta Tricolor.

Por su parte el candidato del Frente PAN-PRD-PMC juega a la víctima de los excesos de poder del actual gobierno, falta ver si eso es suficiente para salvarlo de la ofensiva que parece venir sobre él y sus tormentosas aventuras empresariales.

Por otra parte no se puede negar que Enrique Ochoa ya está nervioso porque en este primer mes de campaña no ha logrado que el candidato de su partido el PRI levante; y le acaba de salir muy caro la difusión de un desplegado titulado “Así no, Anaya” en el que lo relaciona con actividades ilícitas, motivo por el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso una multa de 443 mil 300.

El desplegado publicado en medios impresos, fue instrumento para que el PRI acusara al candidato Ricardo Anaya de no vivir de acuerdo a sus ingresos declarados, de no tener justificación para recibir 54 millones de pesos por lavado de dinero, y no tener razones para declararse víctima de la justicia.

Mientras tanto AMLO nada de muertito, pero también ya despertaron los “tigres” empresariales, Carlos Slim con su deslinde, para que quedara claro que si alguna vez apoyo a Andrés Manuel, ahora no coincide con sus procedimientos, que de ganar su gobierno los llevaría a la práctica.

Igualmente Emilio Azcárraga Jean, ya salió a dar sus declaraciones en defensa del aeropuerto; en ese escenario también ha empezado a participar la sociedad civil y pronto se verán diversas posiciones en defensa de diferentes temas como el educativo, desde luego todas contrarias al gobierno que dibuja AMLO, desde la amnistía hasta la de parar el proyecto del Aeropuerto, otras que tienen que ver con el tema económico del país y que saldrán a relucir en los próximos debates.

“Mexicanos Primero”, sociedad civil que lidera Claudio X González Guajardo, inició una campaña de spots que defiende la reforma educativa y aparece con una novedosa parodia de niños que se llaman Pepe, Ricardo, Andre´g, (así lo pronuncia), Jaime (El Bronco) y Margarita, cada uno de ellos muestra sus razones y lo que espera en el tema de educación. El remate final es la frase: “La educación de tus hijos es primero”.

LA EMBESTIDA CONTRA AMLO.- También le aguarda a AMLO la arremetida del documental “Populismo en América Latina”, que de acuerdo a los contenidos que se han dado a conocer, debió implicar un gran trabajo de investigación histórica, con participación de académicos conocedores del tema, luego adaptarlo a un guion y finalmente producirlo.

Parte de este material se elaboró con anticipación para ser trasmitido en Brasil, Venezuela, Argentina y Rusia, al parecer los agregados y por lo tanto capítulos de nueva creación son los que se refieren a Trump y a López Obrador.

López Obrador intenta evitar la difusión de esta producción y lo ha logrado de momento, pero existen fundamentos legales en el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión que tarde que temprano le abrirá las puertas del mercado nacional y de otros países.

La serie supuestamente sería trasmitida por National Geographic, a partir de mañana lunes 30 de abril al domingo 6 de mayo a las 21 horas bajo la siguiente programación: lunes introducción al populismo; martes Lula; miércoles Chávez; jueves, Perón; viernes, Putin; sábado Trump y domingo López Obrador. Pero en la tarde-noche el canal televisivo dijo que no está considerada en su programación

Sin embargo ya están en You Tube avances de cada uno de los capítulos. Hay bloqueo de los correos que envían las guías de acceso a los videos, pero sólo es un momento, luego se restablece. En los primeros minutos registraron más de 50 mil entradas, a las 7 de la noche uno de los 7 videos, el denominado <Documental completo> tenía más de 132 mil entradas, y es que eligieron un día estratégico como el domingo y luego un día de asueto, el 1º de mayo, con lo cual seguramente la producción será imparable gracias a los avances tecnológicos.

De lo que no tenemos duda, es que el tema resulta sumamente interesante y tendrá un amplio mercado internacional. Incluso, si se proyectara sin el último capítulo, el de López Obrador, tendría casi el mismo impacto sobre el personaje mexicano porque las tramas revelan historias muy similares a las de México, por una parte una sociedad cansada de los excesos de los gobiernos y con necesidad de creer en un mesías totalmente confrontado y desde luego desligado al sistema gobernante.

Por otra parte hombres con la capacidad de convencimiento en las masas; tiene aspectos que benefician a López Obrador que animarán a la victoria, cuando relata los tres intentos fallidos de Lula y finalmente llegó al poder. Así que AMLO aguanta aun la 4ª vuelta. En lo personal no creemos que estas historias cambien el sentido del voto que favorece a Andrés Manuel, quienes están con él, en un fanatismo sin sentido, lo seguirán hasta el final.

El tema de sus dos adversarios es ir por el voto de los indecisos y es ahí donde si puede pegar la serie “El Populismo”.

La conclusión de todo este repaso, es que la guerra está declarada, no sólo de quienes compiten por la Presidencia, sino de la sociedad organizada, que ha empezado a dar la batalla con un adversario común, López Obrador.

UNIVERSITARIOS FESTEJAN A NIÑOS.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebrarán a los pequeños en este Día del Niño como lo han venido haciendo en los últimos años dentro de la formación de valores y de vinculación con la sociedad, en este caso a través del programa “Manos Universitarias”. Para el efecto trabajaron con anticipación la colecta de juguetes que son entregados en medio de un evento donde se montan actividades de recreación y entretenimiento para los festejados.

Desde luego los niños convocados a estos eventos son principalmente los de escasos recursos, que quizá de otra manera no tendrían un obsequio en día tan especial.

Aquí lo importante es que los universitarios adquieren conciencia del servicio a la comunidad, de su entorno que los rodea y son actores principales en el calendario de festividades, incluye también la convivencia en los dos Círculos de Desarrollo Infantil que tiene la UAT, uno en Victoria y el otro en la zona sur, donde son atendidos los hijos de los estudiantes mientras ellos realizan sus actividades escolares.

La Universidad También tendrá su festejo para los niños de la Guardería de la Casa de Estudios, donde se atienden a los hijos de trabajadores de la Casa de Estudios, donde la gestión está a cargo de la maestra Cristina Canales Reyna de Suárez, esposa del rector, Andrés Suárez Fernández.