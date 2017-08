LAS AGENDAS.

Elecciones costarán más de 25 mil millones

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Más de 6 mil millones para partidos; enviará INE presupuesto a la SHCP. A finales de este mes, para ser más precisos, el 28 de agosto el Instituto Nacional Electoral enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su presupuesto de egresos para el 2018, en donde pretende gastar la nada despreciable cantidad de poco más de 25 mil 44 millones de pesos, de los cuales poco más de 6 mil 700 millones de pesos serán destinados para el financiamiento de nueve partidos políticos con registro nacional.

Este presupuesto ya fue aprobado por el Consejo General y de acuerdo a todas las discusiones habidas y por haber, es lo mínimo que se necesita para sacar adelante lo organización de las elecciones en 30 Estados de la República, además de la renovación en la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión que incluye diputados federales y senadores, por lo que el INE estima que el gasto para todo este proceso se aproxima a los 18 mil 256 millones de pesos.

Cualquiera está en todo su derecho de replicar por el excesivo costo de las elecciones en nuestro país, pues solo de imaginar lo que ese recurso significa para el gasto social, para la construcción de infraestructura hospitalaria, educativa o en cualquier otro rubro material que se refleje en desarrollo social, nos lleva a la reflexión si vamos por el camino correcto en la construcción de la democracia.

El problema no es si creemos o no en las instituciones, pues el INE ha sido acreditado en un cuarto lugar en trasparencia en una evaluación realizada a 862 órganos, instituciones, dependencias, partidos políticos y sindicatos…la pregunta es: ¿estamos satisfechos con esta inversión?

Agenda de medios: Apunta está Tamaulipas de regresar dinero a la federación por no ejercerlo. A casi un año de las administraciones estatal y de los 43 municipios de Tamaulipas, aún hay dependencias que no saben cómo aplicar los recursos federales para el bienestar de la federación, por lo que se corre el riesgo que se regresen casi 500 millones de pesos por inejercicio, en algunos casos por falta de proyectos o porque no hay capacidad para aportar la parte que les corresponde.

Hace unos días la diputada federal, María Esther Camargo dijo a los medios en Reynosa que había un indicador muy bajo en el ejercicio de partidas presupuestales para la infraestructura educativa en Tamaulipas, pues de 600 millones de pesos aprobados para este concepto solo se ha solicitado un bajo porcentaje de los recursos.

Ahora también la Delegada Federal de SEDESOL, revela que del Fondo de Infraestructura Social para el Estado y los municipios, solo se ha ejercido cerca de un 20 por ciento y si el dinero no está comprometido y finiquitado al 31 de diciembre, simplemente se regresará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué está pasando? Acaso ¿no se requiere más infraestructura educativa, servicios básicos de agua, drenaje, electrificación en las colonias? A un año, aún no saben cómo manejar las reglas de operación de los recursos federales.

Agenda ciudadana: Comedores comunitarios, mejoran calidad de vida de familias victorenses. Esta semana empezó a operar en la capital del Estado de Tamaulipas, dos comedores comunitarios que ofrecen desayunos y comidas a familias en condiciones de vulnerabilidad, o como mejor lo conocemos como personas de escasos recursos económicos. Estos comedores están ubicados en las colonias Vamos Tamaulipas y Francisco I. Madero de Ciudad Victoria.

Estos comedores funcionan con el trabajo de los vecinos de este sector, organizados en comités, pero tienen el respaldo del Ayuntamiento local y la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo de Infraestructura Social, que además de obras para servicios básicos, está otorgando recursos para comedores comunitarios, comedores escolares y mejoramiento de infraestructura médica, como parte de la estrategia nacional para el combate a la pobreza.

Oscar Almaraz Smer, simplemente está aprovechando los recursos federales y la buena voluntad del Gobernador del Estado, para beneficiar a más de 240 personas que habitan en las cercanías de estas dos colonias. Además demás de continuar con los programas de mejoramiento de infraestructura social, servicios básicos, reposición de drenaje sanitario, pavimentación y más acciones que se notan a simple vista en esta ciudad.

