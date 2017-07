Candelero

¿Electorera la “narco limpia” de Mancera?

Por Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

El feroz enfrentamiento de los narcos contra el Grupo Elite de la Secretaría de Marina registrado en Tláhuac, es consecuencia de que aquí, en la Capital de la República, las autoridades locales, por razones fáciles de entender, se niegan a aceptar que hay Cárteles que se disputan esta codiciada plaza considerada por ellos “La Joya de la Corona”, por todas las enormes posibilidades de negocio y poder que tiene.

Quiero precisar que hace casi ¡siete años! -en Marzo del 2010- publiqué en nuestra revista impresa Candelero, Edición 82 que ahora reproducimos en nuestro Diario Digital en www.candelero.com.mx y en mi muro de Facebook, lo que aquí estaba ya ocurriendo, con la idea de poner en evidencia cómo las autoridades locales, en aquel entonces jefaturadas por Marcelo Ebrard se hacían de la vista gorda para actuar contra los narcos y sus testaferros del crimen organizado autores de cobros de piso, extorsiones, secuestros, asaltos y hasta metidos en el negocio del huachicol.

Y claro, con el tiempo, el sucio negocio tuvo su boom, porque “los patrones” de los grupos delincuenciales, que siguieron con tal protección, se desataron rebasando en muy poco tiempo, por razón natural, como ha acontecido en Municipios, Estados y Federación, a las propias autoridades corruptas, desde los políticos, empresarios y financieros de alta alcurnia y de cuello blanco que se ufanan de crear empleos para “el desarrollo del país” con negocios “limpios” de cualquier ramo –fábricas de lo que sea-, mueblerías, hoteles, plazas comerciales, etc. hasta Fundaciones “de beneficencia” con cualquier membrete, que si se investigaran en serio….uhhhhh que sorpresotas tendríamos……pero no, nos hagamos ilusiones, porque eso no se puede….por ahora.

Así que el enfrentamiento del mentado “Cártel de Tláhuac” con los Marinos donde cayó abatido junto con siete de sus sicarios Felipe de Jesús Pérez Luna (a) “El Ojos” que aparecía como jefe de ese grupo , solo es el indicio de que la violencia se va a incrementar en la CDMX y por eso ¡ya se militarizó y federalizó formalmente el combate a la delincuencia organizada! solo que, por razones que están “en las tinieblas del ¿por qué será?” el ya muy preocupado Jefe de Gobierno, Miguel Mancera prefirió y así se lo solicitó al Secretario de Gobernación, jefe del Gabinete de Seguridad, que fuera la Marina Armada y la Policía Federal y no el Ejército, la que apoyara a su Policía, ya muy corrompida por cierto. Son entre 1,500 marinos y mil Policías Federales los que ya realizan la tarea de apoyo para desmantelar a esos grupos de narco menudistas y a proceder contra los policías capitalinos corruptos que los protegen.

Mancera tiene razón al decir que “El Ojos” jefaturaba un grupo de narco menudistas, bien organizado, entrenado y con armas de alto poder, pero que en ninguna forma se le puede calificar como Capo de un Cártel porque las actividades que realizaba con su gente, eran pequeñas y el territorio que dominaba también era chico.

Pero también es cierto que “El Ojos” sí estaba al servicio de un Cártel que, por razones obvias, no se difunde y, cuyo Capo o sea el jefe de ese organización, sí está en la lucha por apoderarse de la Ciudad de México que, como repito, para ellos, o sea para ciertos Capos de algunos Cárteles que hay en el país, es “La Joya de la Corona”.

Y la CDMX es la “Joya de la Corona” porque aquí se encuentran los máximos poderes del país.

Aquí está radicado lo más alto del Poder Gubernamental, Político, Judicial, Legislativo, Militar, Económico, Financiero, Religioso, Policíaco, etc. Ya no quieren negociar cobertura para sus actividades con los Delegados Federales de las distintas corporaciones policíacas o jefes de Región o Zonas Militares en los Estados. Con muchos de los Gobernadores es evidente que los Cárteles “arreglados” no tienen problemas y si hay violencia e inseguridad en sus Estados, es porque los corruptos policías estatales o municipales se lo permiten a “los mañosos poquiteros” como los llaman.

Se infiere que quien llegue a apoderarse de la CDMX será el “Jefe de Jefes” y por eso es la lucha por ganar la “Joya de la Corona”.

La estrategia de los Cárteles que son cinco -según se ha filtrado- es utilizar grupos o bandas de sicarios locales que financian sus operaciones con el narco menudeo vendiendo la droga –coca, mota, heroína, tachas, etc.- que ellos les surten, exigiéndoles que amplíen su territorio para avanzar y así, en la lucha por eso, se van a ir eliminando unos y otros, para que finalmente quede un vencedor con el control de ésta mega plaza. A ellos lo que les importa es ampliar su jugoso negocio.

Y en todo esto, ¿qué papel jugarán la Marina Armada y la Policía Federal que pidió el jefe de Gobierno, y aspirante presidencial, Miguel Mancera para que lo apoyaran?

¿La muerte de “El Ojos” con siete de sus gatilleros y la detención de otros 16 de su banda de narco menudistas realmente es una muestra de que se empezó a combatir, sin distinción alguna a todas las bandas o grupos para limpiar de mafiosos a la Ciudad de México?

¿Eso lo decidió Miguel Mancera como estrategia de su campaña para la Presidencia de la República?

¿Quiere demostrar que si puede hacer que la paz y seguridad pública regresen a la Ciudad de México que gobierna con 20 millones de habitantes, eso también lo podrá hacer en todo el país, si es electo Presidente el 2018?

Y yo me pregunto: como podría hacer eso….¿negociando con los narcos? porque acabar con ellos y su mega negocio no creo que pueda. Sería como afirmar que va a acabar con la corrupción y con la impunidad.

Esto es un asunto muy peliagudo……pero ya veremos cómo le va a hacer y cuánto le va a durar a Mancera el apoyo de la Marina Armada y la Policía Federal …..