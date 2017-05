La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ELTEMOR DE PERDER EN EL 2017 DESTRAMPO A LOPEZ OBRADOR

No nos queda la menor duda de que el presidente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ya se destrampó por el temor de perder las elecciones del 2017 que son la llave de las elecciones presidenciales del 2018.

Mira que exigir a los dirigentes de los partidos PRD, PT y MC que declinen a favor de MORENA en las elecciones ha realizarse el 4 de junio en los estados de Nayarit, Coahuila, Estado de México, en los que estará en juego las gubernaturas de los tres estados junto con 210 alcaldías del estado de Veracruz.

Según nosotros lo que propició su locura es que ya se percató que Delfina Gómez, su candidata a la gubernatura del Estado de México –que es la joya de corona– no tiene con que ganar y le duele saber de antemano que va a perder en el principal bastión de los “morenos”, lo que de llegar a ocurrir le dice desde ahora que tampoco va a ganar en las elecciones del 2018, disyuntiva que lo mismo enfrenta el PRI.

Pero, pero, pero, lo que nos da risa es que López Obrador le salió lo autoritario y en su desesperación y gran temor llegó al extremo de advertir a los dirigentes de los tres partidos mencionados que de no sumarse ahora a MORENA no hará alianza con ellos en las elecciones del 2018 en las que será electo nuevo Presidente de México “y me voy a ir solo”, dijo como los niños cuando se enojan.

Como analistas políticos creemos que el tabasqueño, el que ya puso en claro que no le gusta que le digan Peje Lagarto, pero acepta que lo llamen Peje, ya cayó en cuenta que ir solo a las elecciones presidenciales su derrota sería más fácil todavía para sus adversarios, por lo que haciendo a un lado su soberbia y arrogancia se atrevió a echarles el invite al PRD, PT y MC, para más o menos dar la pelea, porque solo no gana ni yendo a bailar a Chalma.

En lo personal creemos que de los tres partidos según nosotros el que podría prestarse al juego de López Obrador podría ser el PRD, del que ya incluso uno de los mandos está recomendando sentarse a la mesa para “revisar” la invitación. Semanas atrás llegamos a creer que eso no sucedería por la forma en que los abandonó y humilló en más de una vez.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, de entrada rechazó la imposición de condiciones para una alianza de las izquierdas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, como lo planteó López Obrador. Opinión de Mancera que creemos hay que tomar en cuenta ya que Alejandra Barrales llegó a la dirigencia nacional del PRD con su bendición.

Por cierto Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubenatura del Edomex, dijo que el ultimátum que les envió López Obrador a los tres partidos para que declinena su favor en éste 2017 y se puedan ir en alianza en el 2018 “es una amenaza autoritaria”.

Al Movimiento Ciudadano lo descartamos que vaya a declinar para sumarse a MORENA; conocemos y muy bien que conocemos al dirigente nacional de éste partido Dante Delgado Rannauro y a ningún preció se va a dejar mengonear por Andrés Manuel López Obrador, además de que no necesita de vejigas para nadar.

El que pondríamos en tela de duda sería al Partido del Trabajo (PT) ya que con todo y que fue Carlos Salinas de Gortari el que siendo presidente le entregó el registro del partido al pseudo doctor Alberto Anaya, en el camino hemos visto que le gusta presionar al PRI para obtener lo que quiere.

López Obrador sabe que en el 2018 es su última oportunidad para llegar a la Presidencia de la República, por eso ya aventó “su resto” a la mesa del juego electoral con el cuento de que a la tercera va la vencida; lo mismo creyó Cuauthémoc Cárdenas Solórzano y perdió las tres veces que se la jugó.

Como analistas políticos creemos que el llamado que en forma clara y precisa hiciera días atrás en Reynosa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que todos desde nuestra trinchera de una forma ú otra ayudemos a frenar la violencia que en los últimos días se ha desatado en esa pujante y valiente ciudad fronteriza, fué bien visto y aplaudido por la ciudadanía, apoyo que ya le han hecho patente algunos organismos de la Iniciativa Privada.

Con esa su actitud y la decisión de permanecer en Reynosa para poner órden en la casa, el mandatario estatal, ni quién lo dude, está agarrando al toro por los cuernos y nos está dejando ver a todos su real interés en devolver la paz y la tranquilidad a Tamaulipas y que su lucha en contra de la delincuencia organizada va en serio. Lo que creemos que como periodistas hay que reconocer porque lo que está haciendo Cabeza de Vaca no lo hicieron sus antecesores.

Bien podemos decir que ni el reclamo de los tamaulipecos ni los esfuerzos del gobernador de Tamaulipas han caído en vacío, porque en el caso específico de Reynosa la respuesta del Gobierno Federal no se ha hecho esperar con el envío de más elementos de la SEDENA, SEMAR y Policía Federal y sin contrato de por medio, como lo dijo un mando militar del Ejército Mexicano.

Creemos que la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, debiera de sumar sus esfuerzos a la lucha emprendida por el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que el problema atañe a ambos en forma directa y los mueve el mismo fín o propósito, porque hasta se ve mal que la doctora Maki ande pidiendo ayuda por separado a la Federación, ya que viene evidenciar la falta de coordinación que a fortiori debe de existir en éstos casos entre todos los niveles de gobierno.

Además del llamado que les está hciendo el PAN a los alcaldes de Victoria, Matamoros, Tampico y Madero, para que les cambien el nombre a las calles y colonias que lleven el nombre del ex gobernador del estado, Tomás Yárrington Ruvalcaba, creemos que el Acción Nacional a través de su bancada del Congreso del Estado debe proponer una iniciativa para que en lo sucesivo ya no se les pongan los nombres de los personajes en el poder, ya que luego meten la pata y da risa ver que su nombre está presente, “haiga hecho lo que haiga hecho”.

El rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, presidió la firma del convenio que impulsará una estrecha colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Federación de Colegios, Asociaciones y Profesionales de Tamaulipas, en el entendido de que la suma de esfuerzos viene a favorecer la formación de los estudiantes y egresados.

En el marco de la ceremonia oficial el Rector Etienne dijo que para la UAT es de suma importancia ésta vinculación con la FECAP que integra en todo el estado a más de 60 organismos, asociaciones y colegios de profesionales. Según nuestras antenas este convenio tiene entre sus objetivos la realización de actividades conjuntas para la formación de programas de educación continua de las diversas profesiones que integran la FECAP, además de venir a contribuír a las reformas y actualizaciones de los planes de estudios.

Al respecto el Rector Etienne dijo que se abre un horizonte de opciones para trabajar conjuntamente con un gran aliado y que la experiencia de sus agremiados será aprovechada para fortalecer la generación del conocimiento y la educación humanista y con valores que la UAT brinda a la juventud.

Por parte de la RECAP firmó el convenio su representante legal, Jorge Pérez Rodríguez, el que agradeció al rector Enrique Etienne Pérez del Río su disposición para emprender ésta colaboración, que dijo inicia un nuevo capítulo en la historia de éste organismo fundado hace 38 años.

Como resultado de los esfuerzos del alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, su Administración ha reparado alrededor de once mil baches de diferentes dimensiones en los primeros siete meses de su gobierno, en lo que se ha invertido cerca de cinco millones de pesos. Como lo dio a conocer el director de Obras Públicas Municipales, Sergio Castillo Sagástegui.

Dijo el funcionario del Municipio que esto significa tapar 35 mil metros cuadrados de pavimento que se encontraba dañado, lo que sido posible con la operación de cinco brigadas permanentes del Departamento de Conservación de Pavimentos, bien.

A que Julio César Chávez Jr. tan sin embargo, le sirvió de costal a Saúl “Canelo” Alvarez. Pobre cuate porque con esa madriza ya chupó Faros en el boxeo. De su terrible derrota creemos que hasta su señor padre, La Leyenda, tiene culpa ya que por su experiencia le debió de haber recomendado que no se pusiera los guantes con el Canelo porque lo iba a madrear. Creemos que a ambos les ganó la ambición, a uno por la lana y al otro por la fama, pero los dos perdieron.

