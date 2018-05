T E C L A Z O S

EMERGE A BROTAR “LA PUSS” DE EVERARDO VILLARREAL

COMO EL TIEMPO para todo es el que, “oz da la razón”, hoy nuevamente emerge al escenario político, la resquebrajada figura del corrupto y mercenario ex alcalde de Reynosa EVERARDO VILLARREAL SALINAS, esto debido a un delicado lío judicial, que en su contra se ventila en el Juzgado Octavo de Distrito, tratátandose de una permuta aprobada por el cabildo de su Gobierno 2011-2013, cuya situacion ventajosa, consumada por el repudiado ex edil reynosense, habrá en el marco de derecho, exigirse la presencia del sujeto de marras en los Tribunales, para que Everardo, cual vil delincuente común y corriente, rinda su declaración sobre los hechos, en los que está seriamente involucrado.

ESTE PROBLEMA, como otros muchos mas, segruamente habrán de resurgir en el futuro inmediato, porque Everardo Villarreal, siendo Presidente Municipal de Reynosa, valido del poder politico que tenía en sus manos, cosumó en grado superlativo toda una gama de trapacerias, agraviando a la sociedad reynosense, pero eso a él, le fue ambiguo, ecunánime e indiferente, cuyos actos mercenarios, le permitieron apropiarse de bienes muebles e inmuebles y aun falta que emerja a la luz pública, “el tema de las cuentas públicas” que, siguen pendientes de revision en el Congreso y en la Auditoría Superior del Estado.

EL CASO QUE hoy nos ocupa, es debido a una permuta incumplida. Y por eso el Juez VIII de Distirito, con sede aquí en Reynosa, ha reanudado la acción penal contra el ex Presidente Municipal, individuo de no muy gratos recuerdos, porque nadie olvida que Villarreal Salinas, “fue todo un contumaz ladrón de siete suelas”, porque él, junto a su padre el Arq. Arturo Villarreal, se vieron en graves problemas, por la no justificacion de recursos, presuntamente destinados a obras de infrestrctura, cuya cuestión provocó la indignacion y el coraje de las familas de Reynosa.

Pues todo mundo sabe que Everardo y su padre Arturo, antes de ser alcalde, andaban en la bancarrota y “no hallaban la puerta”, porque las deudas y por obviedad los cobradores a padre e hijo, los agobiaban c<asi las 24 horas del día, motivo por el cual, ambos vivían escondidos.

EN CONSECUENCIA, les diré que, el ex aclalde Everardo Villarreal, tal vez pensó que toda tropelía connsumada por él, ya habían quedado en el mas claro de los olvidos, pero no, y por ello, el resurgimiento del caso de la permuta incumplida, es la prueba fehaciente de que, “todo el que la haga, la tiene que pagar” y peor cuando alguien como el sujeto, al que hoy aqui hacemos referencia, en plan ventajoso y abusivo se apropió de muchas cosas que son del pueblo de Reynosa y no suyos, principalmente, “la injsutificación de varios millones de pesos” que este en plan de gandaya extrajo del Tesoero municipal, cuya cuestión conforme vaya pasando el tiempo irá saliendo a la luz pública.

PARA ELLO, quiero decirles que, “los excesos ejercidos” por el ex Presidente Municipal de Reynosa Everardo Villarreal Salinas durante su mandato, al rendir sus cuentas públicas “las maquillaron”, pero de manera burda, porque los enredos matemáticos, ya fueron puestos al descubierto, cuyo detalle confirma que, “todo lo malo “no pude quedar oculto para siempre” y por esta razón fundamental, la Audotoría Superior del Estado, procederá en su momento contra el presunto responsable del caso, con la finalidad de que, el ex edil exiliado en Texas, “regrese lo que se llevó”.

POR LO QUE, si Everardo Villarreal, se abstiene y no regresa lo que se adjudicó de manera ilegal antes de irse de la Presidencia Municipal, habría de convertirse en prófugo de la justicia, porque la acción penal contra éste presunto amante de lo ajeno, es lo que a todas luces, ya se vislumbra en el escenario político y judicial de Reynosa, cuyo esquema penal, con toda certeza tendrá que aplicarse con todo el rigor de la ley contra quien hoy ya se encuentra bajo un dilema juhdicial de grandes dimensiones, porque si Everardo, no tiene o no cuenta con “los borbollones de dinero” que criminalmente, se agencio. Pero como el que la hace la tiene que pagar, ya pronto veremos a este escurridizo políticio huyendo de la justicia.

Por hoy es todo y hasta mañana.

