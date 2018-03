La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EMPIEZA A CALENTARSE EL PROCESO ELECTORAL 2018

Vaya ruido que en su defensa el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ha logrado meter al marco de las elecciones que habrán de realizarse –si otra cosa no sucede– el próximo Primero de julio, en las que estará en juego la Presidencia de la República.

Todo porque en sus reclamos por la acusación del presunto lavado de 54 millones de pesos, en el pleito judicial han salido a relucir palabras altisonantes como “estos hijos de puta” y el supuesto “rompimiento” de las relaciones del Movimiento Ciudadano con el Gobierno Federal “por el uso faccioso de la PGR y otras instituciones para perjudicar a Ricardo Anaya”. Rompimiento al que supuestamente también se sumó el Partido Acción Nacional (PAN).

Diego Fernández de Cevallos, asesor jurídico de Ricardo Anaya, se adjudicó el haber dicho “son unos hijos de puta” el domingo que estuviéron en la Procuraduría General de la República, pero aclaró que no lo hizo en contra del funcionario que los atendió, sino para la institución. Aunque para muchos el que dijo eso fue Ricardo Anaya. Lo del rompimiento de su partido MC con el Gobierno Federal lo hizo público el dirigente nacional, Dante Delgado Rannauro.

Como no somos profesionales del Derecho desconocemos que otra instancia sería la indicada para ventilar el caso de Ricardo Anaya en lugar de la PGR, para que no dar pié a que se hable del mal uso de ésta institución cuya función consiste precisamente en la procuración e impartición de justicia.

A tirones mal concluyó la séptima ronda de la renegociación del TLCAN, por cierto con la amenaza de la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, de que si Estados Unidos impone aranceles al acero y aluminio canadienses, ellos harán lo mismo contra el país socio. Pero, pero, pero, el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, amagó con considerar la vía bilateral en las negociaciones, de no prosperar la trilateral.

Por su parte el secretario mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo en un discurso más mesurado que ellos considerarán la imposición de represalias contra Estados Unidos solamente cuando se concrete la medida.

De las 43 alcaldías que van a estar en juego en Tamaulipas durante las elecciones del Primero de julio creemos que los municipios del estado que van a acaparar la atención el día de la jornada electoral van a ser Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Victoria.

Para nosotros, como analistas políticos, en todos los casos la pelea va a ser entre el PRI y el PAN, los dos presumen ir por los 43 Ayuntamientos, pero, pero, pero, esos arranques como que ya están pasados de moda o fuera de tiempo, porque el carro completo se acabó desde el año 2000 en que el PRI dejó de ser “el invencible”.

Ni duda quepa en un proceso electoral todos los municipios son importantes, por grandes o chicos que sea económicamente o territorialmente, pero, pero, pero, creemos que hay favoritos, quizá por la cantidad de votos que representan, por su posición geográfica ó por ser la tierra del jefe político del estado que circunstancialmente este en funciones.

Creemos que en ese perfil encuadran perfectamente los cinco municipios que mencionamos; actualmente Nuevo Laredo y Reynosa ya están en manos del Partido Acción Nacional; en Matamoros el que manda ahora es el PRI y también en Ciudad Victoria. En Tampico sino estamos mal el gobierno aún en funciones surgió de una alianza que conformaron los partidos PRI-PVEM-PNA.

La importancia mayor para nosotros, en lo que a lo electoral se refiere, es que estos cinco municipios, junto con Mante, San Fernando, Valle Hermoso, Soto La Marina, Madero y Altamira, son los que deciden las elecciones en el estado así sean de presidente, gobernador, senadores, diputados o alcaldes. Pero además son los municipios que hacen más fuerte al Estado, obviamente con el apoyo de los restantes.

De los cinco alcaldes en funciones creemos que los que merecen la reelección son los de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar; Victoria, Oscar Almaraz Smer, Reynosa, Maki Ortiz y Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante, pero más conocido como “Chuchín”. La que no nos acaba de convencer es la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, por lo que creemos que va a perder con Jesús “Chucho” Nader, ya que hizo buen trabajo como Secretario de Administración, salvo que los tampiqueños no lo quieran porque mira feo.

Decimos que la pelea por los Ayuntamientos va a ser entre el PRI y el PAN porque MORENA a decir verdad todavía no acaba de nacer en Tamaulipas, como lo asentamos en La@Red días atrás. Creemos que sus dos mejores gallos para la alcaldía de Nuevo Laredo y la diputación federal por el Primer Distrito serían en ese órden Ramón Garza Barrios y Carlos Canturosas Villarreal, pero, pero, pero, por lo que se ve no han llegado a ningún acuerdo con el Mesías del Movimiento de Regeneración Nacional.

En números redondos de los cinco alcaldes que mencionamos creemos que van a repetir Enrique Rivas Cuéllar, Maki Ortiz y Oscar Almaraz Smer. No le apostamos a Magdalena Peraza Guerra ni a don Jesús de la Garza Díaz (Chuchín).

Con la salida de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado del vicealmirante Luis Felipe López Castro, al que supuestamente reconcentraron en su base para el desempeño de otras funciones, volvemos a confirmar que el traer a Tamaulipas a militares de la SEDENA ó elementos de la SEMAR no garantiza que van a sacar al buey de la barranca, como decía mi tata. Y no lo consiguen porque su preparación –en ambos casos– no estuvo enfocada en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

“Nuestra función es salvaguardar las instituciones”, nos dijo un general que venía fungiendo como titular de la SEDENA en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Por cierto nuestras antenas nos están reportando que la UAT puso en marcha las conferencias de “Imagen y Proyección Profesional”, a cargo de la especialista en imagen pública, maestra Gabriela Perales Preciado, las que están dirigidas a los estudiantes de las Facultades y Unidades Académicas del Campus Victoria.

El programa que se desarrolla del 5 al 8 de marzo arrancó ayer lunes en la Facultad de Enfermería –Victoria (FEV), donde se destacó el objetivo de impulsar éstas actividades organizadas por la Secretaria de Gestión Escolar a través de la Dirección de Participación Estudiantil.

Correspondió a la directora de la FEV, Laura Roxana de los Reyes Nieto, ofrecer palabas de bienvenida y apuntó que el evento forma parte de la educación extracurricular que ofrece ésta Universidad a sus estudiantes.

