Por la libre

“Empieza con algo duro, algo emocionante, y luego llegan los errores, los compromisos, nosotros creamos nuestros propios demonios”

Por Edelmira Cerecedo García

No, nadie se alarme, todo está en perfecto control en la obra del Acueducto, El Alcalde mantense Juan Francisco Leal Guerra ha estado imparable en éstos días, no hubo vacaciones para el jefe mayor de la casa del pueblo, ha estado al pendiente de cada uno de los detalles que se están desarrollando en beneficio del Mante, entre ello está el Acueducto dónde sin lugar a duda por precaución oigan bien por precaución se puso un área restringida para evitar un accidente de algun golpe por alguna roca repentinamente a alguien, esto no especifica que durante la perforación esta sucediendo algo que pone en riesgo la cueva del Nacimiento, OJO EL ERROR FUE LA MALA REDACCIÓN QUIZÁS EN EL AVISO; pero lo importante es que el propio Alcalde Leal Guerra está pendiente y sabe su responsabilidad por resguardar uno de los tesoros más valiosos de todos los mantenses.

Y ya que ando hablo de agua, les comento que en la capital del Estado la COMAPA VICTORIA esta realizando las debidas medidas de rehabilitación de las tuberías y las reparaciones de líneas en diversos puntos, el gerente de esta oficina Gustavo Alberto Rivera dijo que se trabajaría con la normalidad debida y que el servicio y la atención estaría atendida, algo que ha sido cierto y se ha podido ver trabajando al 100.

Pero bueno ya que ando en Victoria me encanto el cuento, no noveloon que el PRI está dando, con ese cerron de filas dónde ponen al inservible y bueno para nada y mas viejo y visto Dinosaurio amañado de Sergio Guajardo, ¿es neta? En fín obvio viene directo y aunque suene descabellado la mano del palacio del poder Estatal se puede palpar, es un excelente hombre para hacer negocios y su nueva forma de llegar a seguir ordeñando el erario público, y más al ver la carrera cerrada con Oscar Lubbert Reynosense obvio competidor frente y directo del Hoy Gobernador del Estado, claro qué le cerrarán el pasó y no permitirán que llegué…..anotele por que luego dice que no dije, en fin ya se fue Guajardo de SEDATU y llego Sergio Villarreal….ahora veremos cuando visitan los candidatos a la presidencia del PRI en el Estado a esta región cañera.

A región bueno pues regresando por la sierra hermosa del Vergel déjeme le comento que asistí con gusto cómo invitada a la fiesta del Alcalde Ocampense Pedro Javier Muñiz, líder joven muy joven entusiasta quien estuvo festejado por su familia cómo cada año, interesante festejo dónde lideres y Presidentes municipales de los vecinos municipios, así cómo amigos que militan desde sus inicios en el partido tricolor en todo el distrito estuvieron sumándose a la alegría de los cuarenta años…Muchas Felicidades por esa convocatoria de su esposa la contadora Margarita Compean de Muñiz.

Y bueno cómo no hablar de XICOTENCATL si es un municipio que nos ha estado dando día a día su señal de integración al desarrollo urbano de un Municipio que se visualiza a lo grande, felicidades a su Alcalde Vicente Verastegui Ostos.

Oigan si algún sabe a que hora va Alejandro Guevara a comer tacos o hacer pueblo porfa…..tienen tarea me avisan traigo una petición para él, ya le voy a cobrar de su secre, dicen usted que es su amiga…..ni que fuera los periodistas esos que a cada rato invita a platicar….Así que si lo ve dígale por que a mi ni me lee, yo creo que piensa que vivo de modelo de victoria Secret….por aquéllo de los calzones, que de encaje o seda….en fín.