RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Empresarios apoyan a Anaya y desprecian a Obrador

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no avanza y se mantiene en el tercer lugar en las preferencias electorales, lo que está causando alarma y desesperación entre grupos de empresarios del país que respaldan sus aspiraciones, por lo que analizan apoyar al aspirante al Poder Ejecutivo Federal de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortes.

La inquietud y advertencia de los hombres y mujeres de negocios del país, sobretodo banqueros, surge porque el candidato priista Meade Kuribreña, no subió en las preferencias electorales tras el debate presidencial.

Ya le habían advertido que si no crecía, ya no lo apoyarían, lo cual sucedió, por ello su objetivo ahora es respaldar la candidatura de Ricardo Anaya, ya que le temen a las incongruentes propuestas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador.

Las preferencias electorales a Meade no le favorecen, incluso, en lugar de sumar, está perdiendo apoyos y lo mejor es que decline a favor del panista Ricardo Anaya, pues sería un factor para darle la batalla al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien con sus mentiras sigue de puntero en las preferencias de la ciudadanía.

Los empresarios rechazan a Andrés Manuel, dado que sus propuestas no resolverían los grandes problemas que enfrenta el país y generarían la retirada de gran cantidad de inversionistas.

A Meade, lo observan molesto, sin discurso convincente, desangelado, tibio y lento y esto molestó bastante a los hombres y mujeres de negocios, por lo que ya no quieren respaldarlo. Para ellos José Antonio Meade es una “apuesta fallida” y una “mala inversión”.

Kuribreña, se aferra a la candidatura, pese a que sabe que va perdiendo en las preferencias. Hace un último intento por ganar votos, pero es demasiado tarde, el tiempo ya no le alcanza para llegar al primer lugar en las encuestas.

Se anunciaron cambios en el equipo de Meade, pues sacarán de la Presidencia del PRI a Enrique Ochoa Reza y en su lugar nombrarían a Aurelio Nuño, otro político prepotente, altanero e insípido, quien en lugar de unir a esta partido, provocaría más desunión y desbandada de militancia.

El candidato Ricardo Anaya, ha ganado el apoyo de gran cantidad de empresarios, ya que lo ven como el único que, en las condiciones actuales, puede pelearle la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, aumentan las posibilidades de que el PRI sea desalojado de “Los Pinos”, por la política equivocada y dañina de Enrique Peña Nieto, que mantiene en la pobreza a millones de mexicanos. Hay pruebas que el candidato del PRI, perderá la elección.

El PRI, es despreciado y esto se debe al incorrecto trabajo realizado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha realizado reformas, que no acepta la gente y por no poder resolver los graves problemas de inseguridad, desempleo y exigencia de justicia.

El Revolucionario Institucional (PRI) está en la lona y Peña Nieto, mediante estrategias legales no podrá ayudarlo y sabe que los días se acercan en que tendrá que entregar el pode presidencial a otro partido.

Pero no quiere entregarlo a Andrés Manuel López Obrador y al partido MORENA, porque temen que este hombre de pensamientos cambiantes ordene, de ganar la elección, se les inicie proceso penal a él y a varios de sus funcionarios.

También deberá reconocer que ese gran desprecio ciudadano que enfrenta el PRI, se deriva porque José Antonio Meade, no es el candidato idóneo para encabezar la candidatura presidencial, pues es una persona sin habilidades políticas, impopular, sin carisma, frio y cortante, pero además es acusado de promover “los gasolinazos” y el incremento a varios impuestos que mantienen en la miseria a miles de mexicanos.

Otro factor que ha dañado la candidatura de Meade, es la envidia y simulación de apoyo al PRI por parte de quienes fueron mencionados como posibles candidatos presidenciales.

A Peña Nieto, lo han venido engañando y traicionando los buitres de la policía federal ambiciosos de poder, quienes al no ser favorecidos con la candidatura presidencial han hecho todo lo que está en sus manos para que el PRI pierda la Presidencia de la República y entre ellos figura el Ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el catrín de Aurelio Nuño, ex titular de la Secretaría de Educación y José Narro Robles.

Si alguno de esos tres hubiese sido el candidato, aún así, el PRI, tendría la posición en las preferencias que ostenta en estos momentos, ya que el pueblo mexicano está harto del partido tricolor y sus funcionarios.

No pierda de vista a Ricardo Anaya, continúa trabajando intensamente con más y mejores propuestas, por lo que los panistas y partidos aliados vaticinan que subirá en las preferencias electorales y ganará la Presidencia de la República.

No está descartado, porque Andrés Manuel López Obrador, ya disminuyó su ritmo y demuestra actitud perdedora, así como sin la ambición de ser Presidente, porque ya se le acabaron las propuestas que, difícilmente podría cumplir.

Cambiando de tema, los candidatos a los diferentes puestos de elección popular deberían reforzar su chamba, presentando propuestas de beneficio social creíbles, porque muchos ciudadanos están aferrados en no acudir a votar, por el antecedente de que sólo piden el sufragio, ganan y no los vuelven a ver, pero además no les cumplen las promesas que hicieron durante su campaña política.

Para que puedan ganar el voto, requieren visitar casa por casa y si es necesario hasta firmar por escrito los compromisos que contraigan con la gente, porque a base de discursos, promesas y pidiéndoles un vaso de agua, no lo ganarán.

El dato: El poder público enferma y perturba mentes, por lo que de ganar la Presidencia de la República, más enloquecería, ya sabes quién…..