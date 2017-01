T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN AGONÍA PRI-TAMAULIPAS……!

CABEZA DE VACA LOS DEJÓ “PAL CATRE”

A COMO SE vislumbra el escenario priista en Tamaulipas, podré comentarles que, el partido que por 86 años en nuestro estado fue el invicto e invencible, hasta que “los vientos de cambio” del GOBERNADOR CABEZA DE VACA llegaron y arrasaron irremediablemente con este cáncer social”, que mantuvo a la entidad tamaulipeca, bajo un escabroso esquema de atraso y abandono, hoy el Revolucionario Institucional, gracias a la indiferencia de sus mimos funcionarios entre ellos alcaldes, regidores, síndicos, diputados locales y Federales y otros muchos más, el PRI ESTÁ EN AGONÍA POLÍTICA, porque hasta el momento, no hay quien se interese en la recuperación tricolor.

POR EJEMPLO, las oficinas estatales del PRI instaladas en Victoria se contemplan desoladas, la gente no acude y hay poco o casi nada de movimiento de la grey tricolor, todo porque ya no son gobierno y ya no tendrán bajo su dominio los montos millonarios que este organismo político manejaba gracias a los gobiernos del PRI, pero hoy que el Tricolor en Tamaulipas es oposición, refleja una panorama, en el cual se avista el desinterés político, cuya tristeza es peor, porque los funcionarios del PRI en activo, es decir los que reciben muy buenos salarios, dietas y toda una gama de beneficios económicos de las instancias gubernamentales, “se hacen de la vista gorda”, porque la mayoría de estos, ni siquiera aportan las cuotas mensuales como lo establecen sus estatutos, por lo que sin dinero, el PRI, seguirá yéndose de picada, cuya agria situación política, ya se deja escuchar entre aquellos priistas que aún tiene la esperanza de revivir al ex invencible.

POR LO QUE, “el statutos del PRI en Tamaulipas”, es algo así como una enfermedad crónica, cuya padecimiento día a día acaba más al paciente y por ello, les diré que los priistas, esos que se dicen o se decían “de hueso colorado”, hoy al saber que, “TIENEN SEIS LARGOS AÑOS DE VACACIONES FORZOSAS” gracias al gobernador CABEZA DE VACA, ya no han mostrado interés por rescatar de la agonía al Revolucionario Institucional, detalle que confirma que, “el PRI difícilmente, podrá recuperarse y levantarse del Catre o de la cama en la que quedó tendido”, por obra y gracia de los fuertes vientos de cambio que llegaron a Tamaulipas, vientos que hoy, son al esperanza de los tamaulipecos, para que nuestro estado, se vaya incorporando a los esquemas de crecimiento, progreso y desarrollo social y económico.

Y COMO hay muchos priistas decepcionados, porque siempre se les tuvo en “compás de espera” en la larguísima fila de toda la vida y jamás se les dio oportunidad de poder sobresalir políticamente, hoy muchos de ellos, han decidido cambiar de color, irse a donde puedan tener la oportunidad de participar por el bien social de los pueblos del estado, esto a mi juicio, es un tema interesante que ha venido llamando poderosamente la atención, porque infinidad de tricolores, no dudo que pronto los vayamos viendo vestidos de azul y no porque sean traidores, si no porque en su Partido el PRI, jamás se les tome en cuenta.

POR ELLO, hoy en el PRI, repito, se vislumbra un escenario de extremada tristeza, porque ya no hay el deseo de los militantes en fortalecerlo, porque poco o nada, hasta el momento han realizado como oposición, pues incluso, ya ni se acuerdan de que eran un Partido que trabajaba los 365 días del año y no nomás en épocas electorales, como de manera frecuente lo presumían, cuestión, por la que esto confirma aun más, la agonía política por la que el Revolucionario Institucional viene atravesando en Tamaulipas.

INCLUSO, les comento a mis lectores que, hay comités municipales del PRI; en el que ni siquiera tienen las puertas abiertas para realizar el trabajo diario y lo peor es que, LES HAN CORTADO LOS SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, “porque tales servicios, no los han pagado” y ejemplo de ello, es el caso del comité tricolor de Río Bravo, cuyo inmueble de casi 4 millones de pesos, refleja un claro abandono, “el que incluso está todo pintarrajeado”, sin que esto le importe a la irresponsable dirigente municipal y regidora MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ, mujer que tiene años de verse favorecida por el PRI, porque hoy es regidora del Ayuntamiento por segunda ocasión y fue titular del Registro Civil, gracias al PRI, pero a esta líder, “la grave situación política por la que atraviesa el citado comité, le es ambiguo, ecuánime e indiferente. Sin olvidar que LA DIPUTADA LOCAL PRIISTA por Río Bravo, la reconocida y desprestigiada “cobradora de plazas de maestros” COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, para nada se ha aparecido para hacer algo por su Partido, partido por el cual es Diputada y por cuyo cargo “La Angelita de la COPI” gana cerca de los 70 mil pesos mensuales. Como la ven?

Y PARA FINALIZAR, en Reynosa, donde “con bombo y platillo” toda la vida se han manejado “en plan elitista” aquellos que dicen ser o considerarse integrantes de la clase política que aducen maneja el ex alcalde y ex senador OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, “aparte de que tienen oficinas de renta y no propias” como las de Río Bravo, ubicadas por el boulevard Morelos, hay la certeza de que la gran mayoría de los militantes tricolores de Reynosa entre estos ex Presidentes Municipales, como los bandidazos de Everardo Villarreal Salinas, José Elías Leal, incluso ex diputados locales y muchos mas no pagan sus cuotas al partido, lo que tendríamos que preguntarle al actual líder OMAR ELIZONDO, y ahorita, los mal agradecidos priistas, ni se acercan al comité, porque naturalmente no les conviene y, aquellos que son funcionarios como la Diputada Federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, menos hacen presencia por la casa tricolor de esta ciudad fronteriza, cuando deberían darle calor al partido del que se han servido, para evitar que el PRI, siga bajo la agonía política que desgraciadamente, en estos momentos continúa padeciendo, por obra y gracia de los fuertes vientos de cambio del GOBERNADOR CABEZA DE VACA, de quien, repito, dejó tendido al tricolor en el catre”.

