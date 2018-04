EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

EN CAÍDA LIBRE Y SIN PARACAÍDAS

Oigan, pues la que sigue en caída libre y sin paracaídas es Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico, que quiere reelegirse y se registrará este domingo como candidata del PRI a la presidencia municipal del puerto jaibo.

Les cuento brevemente que trató muy groseramente a la Unión de Voceadores de Tampico, que por cierto han ganado un peso muy específico y social a través del tiempo y mediante sus 286 socios activos.

Ellos, los voceadores, son en los hechos multiplicadores electorales, que lo mismo pueden repartir flayers (volantes publicitarios) con la imagen y mensaje de un candidato por toda la ciudad, que convertirse en voceros ambulantes.

Ellos buscaban una candidatura a regidor en la planilla del PRI Tampico que encabezará Magdalena Peraza como candidata a presidenta municipal y que se registrará este domingo 08 de abril de 2018.

Pero la señora los ninguneó, les falto al respeto y ni siquiera se sentó a negociar con la Unión de Voceadores, a quienes les hizo el fuchi a la hora de la oportunidades para regidor, pero eso sí, cuando le hicieron un homenaje ella sí recibió con gusto el reconocimiento y hasta placa le dieron…le gustan los aplausos.

Y les cuento más. En una reunión a la que asistió el secretario general de la Unión de Voceadores de Tampico el señor Héctor Molina, la señora apenas lo vio acercarse a ella le dijo a lo lejos casi gritando y de manera grosera… “ya no hay regidurías…así es que no vengas a eso”.

Héctor Molina es también líder nacional de la Unión de Voceadores, pero la maestra Magdalena con soberbia lo trató al grado que los voceadores están a punto de irse a apoyar a Chucho Nader, candidato a presidente municipal del PAN en Tampico.

Les cuento que tanto Sergio Guajardo Maldonado, presidente del PRI Tamaulipas, como el líder nacional de la CNOP Arturo Zamora Jiménez intervinieron a favor de la Unión de Voceadores, pero la soberbia de la maestra Magdalena Peraza Guerra ganó hasta el sábado por la noche. Tan soberbia es la actitud de la candidata del PRI a la alcaldía tampiqueña que le dijo al líder de voceadores…”el PRI Tamaulipas puede manejar una lista de regidores, pero yo manejo otra…la buena”.

Hay que decir que la misma maestra Magdalena Peraza es la que está ahuyentando a los priístas. Ya echó del PRI y a los brazos del PAN a los del Movimiento Territorial de Tampico y ahora le acaba de dar un puntapié a la Unión de Voceadores que posiblemente tendrán el mismo destino electoral.

Por eso hay que felicitar a Chucho Nader, por “tener” una buena coordinadora de campaña en la persona de la priísta Magdalena Peraza Guerra, que es la que se ha encargado de conseguirle apoyos políticos importantes como el de Eduardo (Lalo) Hernández Chavarría, el Movimiento Territorial y ahora la Unión de Voceadores de Tampico.

Y en más de la arena electoral, les comento que como candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso se registrará el siguiente 10 de abril Gerardo Aldape Ballesteros.

El panista llegará a esa fecha con un gran apoyo ciudadano y se espera que el reto electoral lo afronte con inteligencia para que sus simpatizantes le puedan alzar el brazo en el mes de julio.

El registro será a las 5 de la tarde, pero una hora antes realizará una caminata que culminará en las instalaciones del Comité Municipal Electoral de Valle Hermoso.

Seguramente un gran contingente acompañará a Gerardo Aldape en su caminata que creemos será presagio de triunfo, debido a que el actual alcalde de se municipio Daniel Torres Espinoza (PRI), ha hecho muy mal trabajo, además de que, de acuerdo a los trascendidos priístas, fue impuesto como candidato para reelegirse en el cargo por quien fuera secretario particular del ex gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, el señor Blas Gil Contreras.

Y si de registros hablamos le comento que este domingo a las 11 de la mañana se registrará en la capital estatal Óscar Almaraz Smer como candidato del PRI a la presidencia municipal.

Oscar Almaraz se quiere reelegir y por eso se volverá a presentar a las urnas para que los ciudadanos califiquen su trabajo como actual alcalde victorense a través del voto.

Almaraz Smer conoce muy bien su territorio, ya que ha sido candidato y también coordinador de campañas electorales y eso le da un plus a la hora de hacer campaña.

Óscar Almaraz ha sido un presidente municipal que empieza a trabajar cuando sale el sol, como a las 5 de la mañana, y ha comprado camiones recolectores de basura y patrullas de tránsito y le ha hecho mejoras a la ciudad, entre otras cosas. Bien por él.

Y qué me dice de la encuesta que publicó la empresa Arias Consultores en donde el presidente municipal de Cd. Madero va en caballo de hacienda con rumbo al 01 de julio próximo.

Sí, porque Andrés Zorrilla Moreno (PAN) salió muy bien calificado por la ciudadanía con un 54. 6% de preferencia electoral, mientras que sus más cercanos oponentes recibieron un calificación muy baja.

Por ejemplo, Adrián Oseguera (MORENA) obtuvo un 10.4 % de preferencia electoral en la misma encuesta de Arias Consultores, mientras que Julio César Barrientos Cisneros (PRI) apenas y pudo llevarse un 1.8 % de la simpatía del electorado maderense.

Así arrancarán sus campañas, con un amplio margen a favor de Andrés Zorrilla que se ha convertido en la revelación de los alcaldes panistas en ejercicio de funciones en Tamaulipas. Y promete más su carrera política.

Oigan y ya escucharon lo que dijo el diputado local Ciro Hernández Arteaga (Altamira) sobre que alguien se le quiso acercar en lo oscurito para pactar con él y que le enviara a su gente para que lo ayude en campaña.

Que eso sucedió una vez que se cayeron sus aspiraciones a ser candidato a presidente municipal de Altamira. A este Ángel caído (se le cebó la candidatura del Partido Encuentro Social) dijo textualmente en un video que él mismo grabo:

…”y a ti que me querías ver en lo oscurito para ver qué podías arreglar conmigo, a qué gente te podía mandar, te quiero decir que no vas a ganar…porque lo mismo hiciste en la elección pasada, engañaste a la candidata a la presidencia municipal y le arruinaste y le truncaste su carrera…no vas a ganar…así no se gana”.

Y como no quiso decir el nombre del que quería hacer pacto en la oscurito, hay que recomendarle al diputado que actúe con civismo y conciencia ciudadana y diga el nombre de esa persona.

¿Y para qué? Para que ponga el ejemplo de la denuncia ciudadana, y si no lo hace pues queda mal ante la ciudadanía. ¿Por qué queda mal?

Porque siempre la autoridad federal, estatal, y municipal, ya sea administrativa o legislativa, nos están exigiendo a los ciudadanos que denunciemos con nombre y señas a los infractores, y entonces ¿por qué Ciro Hernández no lo hace? Que denuncie a quien quiere traicionar la confianza ciudadana. ¡Que cumpla!

MAQUIAVELITO

…Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico y candidata del PRI al mismo cargo dijo en una reunión privada: “Me arrepiento de haberme metido a este asunto de la reelección…me pegan por todos lados”.

