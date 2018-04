          < En crisis el INE, se envalentona el Bronco

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

1.- La crisis de credibilidad por la que atraviesa el INE en este momento, tiene su origen en el mal manejo de la comunicación institucional. Se creó una percepción contraria a lo que realmente sucede, pareciera que la autoridad actúa por revancha cuando no lo es; y Jaime Rodríguez, alias “El Bronco” se sube a la ola mediática para victimizarse cuando se ven venir verdaderas infracciones por delitos electorales de peso.

Si El Bronco queda fuera de la candidatura independiente habrá quien piense que ganó el desagravio del Consejero Presidente del INE, Gonzalo Córdova y si el susodicho aparece en la boleta electoral, López Obrador ametrallará como ya lo hace, diciendo que es estrategia del PRI para dividir el voto opositor y por eso no aplicaron la ley como correspondía.

En pocas palabras de este episodio el INE va a quedar como el cohetero, mal con todos.

El problema es de comunicación institucional, la autoridad electoral no fue capaces de explicar a los ciudadanos con oportunidad, que existía la seguridad de que El Bronco obtendría del Tribunal Federal Electoral un fallo a su favor, algo que estaba previsto por los consejeros, como también tenían agendado el siguiente paso, turnar a la FEPADE los casos violatorios a la ley electoral.

El 20 de marzo el consejero nacional Marco Antonio Baños Martínez, informó detalladamente todo esto en el programa televisivo “La hora de Opinar”, https://www.youtube.com/watch?v=JkEVSKg8Yh8 que se trasmite por Foto TV.

Si Usted entra a Internet y sigue la liga que le presentamos, verá que El Bronco incurrió en seis diferentes tipos de infracciones, pero la salvable es la que se refiere a haber presentado más de 200 mil apoyos en papel, es decir fotocopias de la credencial de elector en lugar de ingresarlos por la aplicación.

El INE no podía aceptar este procedimiento porque fue obligatorio para todos el uso digital, con excepción de ciertas zonas donde no llegaba para nada la señal y que fueron autorizadas previamente. Tamaulipas por ejemplo tuvo de esas características singulares únicamente dos municipios, mismas que fueron aprobadas y asentadas formalmente y en fecha temprana casi al comienzo de la recolección de firmas.

El consejero Baños declaró en el programa televisivo de referencia, que el Tribunal tenía autoridad para aprobar los apoyos presentados en fotocopias y que era lo más probable, además únicamente le faltaban en ese momento alrededor de 30 mil firmas (se confirmarían que no estuvieran duplicadas como apoyos de otros candidatos), luego fueron 15 mil menos porque las otras las logró rescatar El Bronco aprovechando las audiencias a que tenían derecho los independientes inconformes con el INE.

Este tipo de contravención, la presentación de apoyos en papel, fueron los que detectaron en Margarita Zavala y tampoco el INE lo explicó con detalle, se quedó en que hizo poca trampa y fue motivo de burlas ella y al mismo tiempo la autoridad electoral quedó mal, como si hubiera favorecido de manera particular a la ex Primera Dama.

Ante esa falta de información ahora que el INE prosiguió con el trámite ante la FEPADE, causó indignación en El Bronco; y puso en entredicho la institucionalidad de Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, dijo que, “tiene coraje, le ganó el hígado, yo le diría que fue perverso, también él se va a enfrentar a la Fepade no solamente yo. También él debe ser sometido a juicio por lo que hizo. Yo estoy dispuesto a declarar las cosas”

Si el INE hubiera hecho difusión amplia y oportuna, como las declaraciones de Marco Baños en televisión, las afirmaciones de “El Bronco” no tendrían sustento en este momento, de hecho no las tiene, pero hay una percepción contraria, parece lo que no es, parece que el INE actuara en revancha, y parece que la autoridad electoral fue ninguneada por el Tribunal Federal Electoral, así lo publicaron varios columnistas nacionales.

Todo por falta de comunicación eficiente y esto incluye claridad, precisión y oportunidad.

2.- El candidato del Frente PAN-PRD-PMC al Senado de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, encontró una veta de descontento en el sector empresarial, que a través de diferentes voces de la región fronteriza, dijeron ser víctimas del hostigamiento de instituciones del Gobierno Federal como son el IMSS, INFONAVIT y Secretaría de Hacienda. Señalaron que esos procedimientos obstruyen el crecimiento de los negocios en la zona norte de Tamaulipas.

El candidato a senador de la coalición “Por México Al Frente”, sostuvo una reunión con representantes de las Cámaras de Comercio de Matamoros, Reynosa, Matamoros y San Fernando, los cuales escucharon sus propuestas de reducción del IVA al 8 %, de igualar precios en las gasolinas con respecto a Estados Unidos y el Ingreso Básico Universal, luego escuchó con atención las demandas de los empresarios.

3.- Por su parte los candidatos a senadores por el Partido Nueva Alianza, sostuvieron una reunión con simpatizantes a su proyecto. Oscar Martín Ramos Salinas y su compañera Hilda Graciela Santana Turrubiates, acompañadas de sus respectivos suplentes presidieron un evento ayer por la tarde en “Rincón del Viejo Tamatán” del Fracc. Zozaya para exponer su propuesta que examina las demandas ciudadanas, se comprometieron a ser gestores de los requerimientos de la sociedad.

El PANAL participa en esta elección con candidatos a alcaldes en 11 de los 43 municipios y en 8 de los 9 Distritos. Sólo en el V Distrito con cabecera en Victoria no lleva abanderado.

Mientras que entre los municipios donde competirá figuran entre los más poblados Reynosa, Ciudad Madero y Altamira, otros menores son Soto la Marina, Aldama, Jiménez, Gómez Farías, Güemez y Tula

Retomando el tema del evento de los candidatos a senadores, le comento que fueron insistentes en señalar que el Partido Nueva Alianza está abierto a todos, no sólo a los maestros, aunque estos fueron sus fundadores, la gestoría de los legisladores del PANAL no se enfocan únicamente a los maestros, así lo hicieron en el pasado. Esta explicación quizá surge ahora al no ir en coalición con el PRI.

Juan Carlos Olivares Guerrero y Josefina Hammor perales Espinosa son los suplentes, ellos junto con los candidatos propietarios fueron presentados esa tarde por el Comité de Dirección Estatal y Comité Municipal del PANAL a través de su Secretaría de Organización.

EL FUTURO ENERGÉTICO TRAERA 59 MMD.- El tema energético sigue siendo la prometedora oferta de desarrollo económico para Tamaulipas, al respecto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expuso ayer ante expertos nacionales e internacionales, empresas del ramo, representaciones de embajadas, que nuestra entidad estará recibiendo inversiones por 59 mil millones de dólares en los próximos 15 años, dado que el 40 % de las licencias para extraer hidrocarburos en aguas profundas se concentran en este territorio.

El mensaje del mandatario tuvo como escenario el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, donde fue inaugurado el Foro Enertam iniciado el miércoles 11 y que concluye este viernes.

El mandatario tamaulipeco recordó a los gobiernos municipales que son actores importantes y deberán tomar conciencia para respaldar las acciones que se requieran y actuar como facilitadores de los inversionistas. De igual forma convocó a las autoridades educativas a estar atentas a las necesidades del sector, para formar el capital humano que se requiere en el tema de la extracción de hidrocarburos y actividades colaterales que se van a generar.

El evento espera una asistencia de alrededor de cinco mil personas que visitarán la exposición montada con temas como la exploración y producción de petróleo y gas. Otras que tienen que ver con la petroquímica, distribución a través de ductos, sustentabilidad, energías renovables, entre otras.

Al mismo evento, asistió el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández. La Casa de Estudios es protagonista importante en el proyecto energético del estado, dada la responsabilidad que la institución tiene no sólo en la formación de profesionistas que cubran el perfil que demanda las actividades de ese sector, sino con trabajo de investigación y de servicios con el perfil que requiere esta actividad.

El rector Suárez acompañó al gobernador de Tamaulipas durante su recorrido por la exposición y en esa oportunidad, el Lic. García Cabeza de Vaca reconoció el importante roll que juega la Universidad sumando esfuerzos a los de su gobierno.

Ambos visitaron el módulo de la UAT donde se dio a conocer la diversidad de servicios que presta al sector petrolero, eléctrico y ambiental a través del Ceprotam, el Instituto de Ingeniería y el Centro de Investigación y Desarrollo Portuario y Costero-Cidiport.

GUEVARA NUEVAMENTE EN EL SUR.- El candidato del PRI al Senado de la República, Alejandro Guevara Cobos estuvo ayer jueves en Valle Hermoso y San Fernando, agregando a su agenda de propuestas la legalización de autos “chocolates” y una mayor capacidad en puentes internacionales. Temas que se agregaron a los de seguridad, reducción de impuestos y homologación de gasolina que son las peticiones de los ciudadanos.

Alejandro estuvo acompañado de Copitzi Hernández, candidata a diputada federal por el 3er Distrito con cabecera en Rio Bravo, conformado por los municipios de Burgos, Cruillas, Días Ordaz, zona rural de Matamoros, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

Por cierto entre los distritos rescatables del PRI están el 3º y 4º Distrito, este último lleva como abanderado a Anto Tovar y ambos candidatos estarán consolidando una fuerte alianza como los candidatos a senadores, Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona.

Alejandro estará hoy viernes en el sur del estado, específicamente en Tampico y Madero, será su segunda vuelta esa zona, ya estuvo en Altamira anteriormente, la condición de zona conurbada permite a los candidatos llegar mediáticamente a cuando menos cuatro municipios que incluyen a González, eso por la señal de las estaciones de radio y televisión, incluyendo medios impresos.

