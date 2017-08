AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

¿En dónde está el nuevo PRI?

Los informes de los alcaldes

Reafirma alcalde de Ocampo su apoyo a la educación

Muchos de los asesores y defensores de la cúpula del CEN del PRI, nos quieren convencer de que dicho partido político ya es otro partido que no tiene nada que ver con el antiguo “partidazo”.

Algunos admiten, por supuesto que, en realidad, el PRI es un nuevo y un viejo partido, a la vez, pero se deslizan, sin que lo noten, a cifrar lo que tiene de nuevo en el hecho de que ahora tienen un supuesto “nuevo” dirigente estatal en Tamaulipas en la persona del ex dirigente del sector campesino SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Sin duda, que el proceso interno de elección del nuevo dirigente tricolor en la entidad estuvo amañado, tanto que hasta uno de los ex aspirantes a ese cargo OSCAR LUEBBERT GUITÉRREZ, denunció públicamente que no solamente ex gobernadores y viejos cuadros políticos del partido estaban metiendo mano sino también algunos secretarios del gabinete estatal panista.

El dedo señalador apuntó siempre al titular de la Secretaría General de Gobierno, pero en esa dependencia nunca salieron a dar declaraciones al respecto o deslindarse de las acusaciones hechas por el ex alcalde de Reynosa, quien finalmente aceptó su derrota, y aseguró que no se irá del PRI, aunque muchos digan que tiene un paso en MORENA de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Un día antes del proceso interno para elegir nuevo dirigente del PRI estatal, otro de los aspirantes ALEJANDRO GUEVARA COBOS convocó a conferencia de prensa que se efectuó en el ICADEP (Escuela de cuadros y liderazgos políticos del tricolor), donde tomó la decisión de declinar, desistir y retirarse del proceso, pero dejando en claro que lo hacía para no provocar divisiones y por el contrario fomentar la unidad.

La realidad, es que la designación, ya estaba tomada desde arriba a favor de SERGIO GUAJARDO, sólo que los priistas tamaulipecos tenían que realizar el acto protocolario para vender la idea a la sociedad de que sus procesos internos son participativos, transparentes y democráticos.

Pero sin duda, el PRI no ha cambiado nada, sigue siendo el viejo partido mañoso y autoritario de siempre.

Y muchos de los priistas se equivocaron cuando pensaron que la designación favorecería a GUEVARA COBOS por su cercanía con el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y con la dirigencia nacional del tricolor, pero la realidad es que el beneficiado es GUAJARDO MALDONADO por así convenir a los intereses de la extraña coalición PRIAN que va armando sus liderazgos, estrategias y estructuras entrelazadas con acuerdos por debajo de la mesa con miras a ganar la presidencia de la República en 2018.

No es ningún secreto que el PRIANISMO le teme a MORENA y a LÓPEZ OBRADOR, por lo que tendrán que ir juntos, pero no revueltos a la próxima elección federal, donde junto con los partidos políticos de llamada chiquillada le echarán montón como tradicionalmente ha sucedido en los anteriores procesos electorales federales al político tabasqueño.

De tal modo que con el arribo de GUAJARDO MALDONADO al CDE del PRI, se le pone un remedo de líder a modo al PAN- Gobierno.

Con el ex líder de la CNC en la entidad, el grupo político de azules en el poder local no tendrá ningún problema, pues GUAJARDO es puro pico, es puro rollo y se aprovecha de espantar “tontos” por su voz fuerte.

Así como GUAJARDO MALDONADO no representa serio peligro para los azules, es casi seguro que los próximos candidatos, tanto al senado como a las diputaciones federales y a las 43 alcaldías irán rumbo al matadero en la próxima elección, pues el PAN tendrá candidatos de mucho impacto y serán mejor opción a votar que los que designe el PRI.

Imagine nada más mi estimado lector los nombres del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y de AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA como candidatos de mayoría al Senado de la República, y al propio SERGIO GUAJARDO MALDONADO de igual forma, pero integrado en la lista de los plurinominales con la finalidad de no gastar ni un solo centavo, ya que su característica principal es no soltarle dinero a nadie. El nuevo dirigente del PRI Tamaulipas es más codo que espalda, con el agregado de que aparte de que el CDE no tiene recursos, los cuales no llegarán ni a los comités municipales y mucho menos a los próximos candidatos. De tal manera que el PRI Tamaulipas está fuera del presupuesto y su dirigente como lo dijimos, no gastará un solo peso a favor de nadie.

¿Qué podría haber de cierto en la afirmación de que el PRI, en efecto, ha cambiado de piel y ya es otra cosa? La verdad y siendo generosos, es que el PRI en lo único en que ha cambiado y, para ello, sólo parcialmente, es que ha perdido mucha, pero mucha credibilidad y tendrá una elección difícil el próximo año.

El PRI Tamaulipas sigue siendo el mismo de antes, pero se nota que como maquinaria de poder ha sufrido un lento y persistente proceso de decadencia y desgaste.

Queda claro que el tipo de intereses a arbitrar rumbo al próximo proceso electoral federal sigue siendo el mismo, de grupos, de mafias, de banderías que ya nadie puede cubrir con mantos ideológicos, todos asociados en una alianza que todos preservan, porque de ella depende su existencia. Los liderazgos siguen siendo los mismos de antaño. ¿Es eso algo nuevo? Ciertamente que no.

DEL ARCHIERO…

A propósito, independientemente de los retos que tiene el nuevo dirigente estatal del PRI, en el sentido de fortalecer al partido y hacerlo ganar en 2018, SERGIO GUAJARDO hizo el compromiso de acelerar el proceso de candidatos para la elección del próximo año.

De tal forma que de lo que se trata, es de recuperar el tiempo perdido, por lo que las características del proceso interno para elegir candidatos serán: La transparencia y que cada comité municipal elija en sus respectivas asambleas a quienes vayan a representarlos en las urnas. Ya veremos.

Por lo pronto, en lo que se refiere al municipio del Mante, todos los caminos conducen hasta el momento por la candidatura de unidad a la alcaldía por el PRI a JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Obviamente, que no hay que descartar que en las próximas semanas algunas mujeres y hombres interesados también en participar por la candidatura a la alcaldía, levanten la mano.

Por lo pronto, ya definido el liderazgo estatal tricolor, lo que viene ahora es la reestructuración del CDE, los consejos políticos y los comités municipales.

En el caso del PRI Mante, hay que estar muy atentos para ver quién se quiere sacar la rifa del tigre, pues anteriormente sonaban los nombres de RUBEN MOYA y de JULIO PEÑA.

Pero por lo que se, es que el PRI no desea por el momento colocar en los comités municipales verdaderos cuadros y liderazgos, pues no conviene a los intereses que por el momento tienen ex mandatarios del tricolor con poderosos políticos azules. De lo que se trata es que todo siga igual en la entidad y de que los próximos cargos políticos en juego se repartan justamente entre PRI- PAN con la finalidad de mantener un equilibrio en el poder político estatal.

Cambiando de tema, le comentamos que viene ya el mes de septiembre. Mes patrio, de gritos de independencia, de informes de alcaldes y de levantar la mano a todos aquellos interesados en participar ya sea por la reelección y por lo que van a las candidaturas a todos los cargos de elección popular para el próximo año.

En el vecino municipio de González, se da por hecho que impulsado por el apoyo de la mayoría de la sociedad, el alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY irá por la reelección.

El Primer Informe de Gobierno del alcalde “MEMO” VERLAGE está programado a realizarse el 7 de septiembre a las 19: 00 horas sobre la avenida que se ubica a un costado de la presidencia municipal.

Ciertamente, el alcalde VERLAGE BERRY tiene mucho que informarle a sus gobernados, pues realmente ha venido trabajando muy duro, llevando obras, beneficios y acciones junto con su esposa INÉS DUARTE al frente del DIF González, en colonias y comunidades rurales de González.

De hecho, de los mejores alcaldes panistas bien calificados por su partido, por el excelente trabajo que han venido realizando en sus respectivos municipios destacan: GUILLERMO VERLAGE BERRY, de González; VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, de Xicoténcatl, y JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, del Mante, así como ANDRÉS ZORRILLA, de Madero.

VICENTE VERÁSTEGUI, rendirá cuentas a la sociedad de Xicoténcatl el próximo 8 de septiembre al filo de las 11:00 horas.

Desde el inicio de su gobierno, VERÁSTEGUI OSTOS inició la transformación de Xicoténcatl, donde junto con su esposa NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI al frente del DIF, han llevado beneficios, obras y acciones a los rincones más apartados de esa población cañera, beneficiando a quienes más lo necesitan.

Lo que más destaca de Xicoténcatl, es lo realizado en el rubro de obra pública, pues son acciones sin precedentes.

VICENTE VERÁSTEGUI, no ha dicho si irá por la reelección o si buscará ser candidato del PAN a la diputación federal por el VI Distrito Electoral con cabecera en El Mante, pero de que es un fuerte elemento con garantía de triunfo electoral, lo es. Aunque también se menciona que podría ocupar un puesto en el gabinete de su amigo, el Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por su parte, el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, alcalde de Mante rendirá su Primer Informe de Gobierno el 7 de septiembre a las 18:30 horas en las instalaciones del teatro Julián Carrillo del Instituto Regional de Bellas Artes y como sede alterna, en caso de que las condiciones climáticas lo requieran, la explanada de la presidencia municipal.

Tiene mucho que informarle LEAL GUERRA a la sociedad.

Por cierto, el alcalde de Mante ha mostrado tener cierto interés en ir por la reelección, por lo que será posteriormente al evento de su informe, cuando pueda avisarle a su partido su interés de participar de nueva cuenta por la alcaldía, aunque hay que agregar y como ya lo hemos dicho, existen otros aspirantes a la alcaldía de la urbe cañera como: BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, MATEO VAZQUEZ ONTIVEROS, NOÉ RAMOS y ELOY MARTÍNEZ.

Por último, hay que destacar el excelente trabajo que viene realizando el alcalde priista del vecino municipio de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO en beneficio del sector educativo.

Sin descuidar otros rubros de importancia, el alcalde MUÑIZ CAMACHO en este su primer año de gobierno ha realizado acciones que generan progreso y desarrollo en el llamado Vergel de Tamaulipas.

Junto con su esposa MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ al frente del DIF han llevado obras y beneficios a todas las comunidades de Ocampo.

La prioridad siempre ha sido la unidad familiar, y en esta ocasión en días pasados y tras el inicio del nuevo ciclo escolar, hicieron entrega de mochilas a los alumnos de primaria.

Un promedio de Mil 490 mochilas son las que se entregaron a igual número de estudiantes de diversas escuelas primarias del municipio de Ocampo, apoyando desde luego con la entrega de este útil escolar la economía familiar.

lerma2002@hotmail.com