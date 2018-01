La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN EL 2018 TENDREMOS MAS DE LO MISMO

Para algunos compas comienza hoy un año diferente, con lo que sin ser pesimistas diferimos de punta a punta.

Según nosotros como analistas políticos el 2018 que apenas empieza va a ser una réplica del 2017, con los mismos millones de pobres, con los mismos niveles de corrupción, de violencia y de inseguridad, entre otras cosas.

Esos males los venimos arrastrando desde hace tiempo y ni los gobiernos del PRI ni del PAN han sabido cómo atajarlos, o no han querido hacerlo o no han podido con el paquete.

En campaña todos los gobernantes prometen cambiar al país, como lo vienen haciendo ahora los precandidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición “Ciudadano por México”; Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente” y Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, pero cuando llegan al poder se dan cuenta de sus limitaciones para resolver el problema.

Eso lo venimos viendo desde los gobiernos de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Del paquete creemos que solamente dos de ellos han hecho algo trascendente y verdaderamente importante por el bien del país: Salinas de Gortari por la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá y Peña Nieto por sus históricas y valientes 11 reformas estructurales, sobre todo la energética, la educativa y la de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En éste año del 2018 en las elecciones del Primero de julio estarán en juego la Presidencia de la República, el futuro del país y también del llamado “nuevo PRI”; la amenaza de un brusco viraje a la izquierda se llama Andrés Manuel López Obrador, de ahí el temor de muchos ya que las bondades de su proyecto no los ha convencido, que son los que mueven a México.

El que nos parece ser más mesurado y realista en sus promesas de campaña es José Antonio Meade Kuribreña y no creemos estar equivocados porque los que mueven a México sentimos que están con él.

El diario británico Financial Times pronosticó el lunes que el precandidato del PRI a la Presidencia de la República; José Antonio Meade , ganará la elección del 2018, pronunciamiento categórico que hasta ahora no hemos visto en ningún periódico importante, ya no del extranjero, sino del país, en favor de Andrés Manuel López Obrador; el dice que está ganado pero nada más él lo dice, como dijo de su candidata doña Delfina a la gubernatura del Estado de México que iba a ganar y no ganó, eso suele suceder en política, pero muchos no se han dado cuenta todavía.

Del precandidato del PAN, Ricardo Anaya, a decir verdad es muy poco lo que tenemos que decir; es bueno soñar y él está soñando con la Presidencia de la República, pero como analistas políticos creemos que se adelantó a su tiempo, ya que todavía le falta mucho por aprender.

En conclusión lo único que vemos que va a ser diferente en éste año es que habrá elecciones en las que se elegirá al nuevo Presidente de México, como sucede cada seis años.

Por fín ayer martes 2 de enero del 2018 se estrenó como nuevo rector de la Universidad Autónoma deTamaulipas el ingeniero y master en ciencias, José Alfredo Suárez Fernández, por el período 2018-2021, cuyas actividades inició en la ceremonia que presidió con Enrique Etienne Pérez del Río, marco en el que firmaron ambos el acta de entrega-recepción, con motivo del cambio de la Administración Rectoral de la máxima Casa de Estudios.

Al ser entrevistado en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, donde se llevó a cabo el evento, el rector Suárez Fernández destacó que ésta es la primera vez en que se hace una entrega-recepción de la Universidad en un cambio rectoral, donde se trabajó durante varias semanas para documentar debidamente todos los activos de la UAT, su organigrama, sus bienes, su patrimonio.

“Está expresado ahí con toda transparencia lo que somos en el tema físico, de infraestructura, como también de sus recursos humamos, su equipamiento y su presupuesto”, dijo, y de paso aprovechó el momento para desear a todos los universitarios un feliz y beneficioso año 2018; que nos vaya bien a todos y a la Universidad sobre todo”.

Durante la ceremonia de la entrega recepción el ingeniero Suárez Fernández reconoció al contador público Enrique Etienne por el trabajo que encabezó durante el ejercicio 2014-2017 y apuntó que deja una Universidad fortalecida en todos sus órdenes y funciones sustantivas.

Luego habló el ex rector Enrique Etienne el que destacó que los universitarios tienen en José Andrés Suárez Fernández a una persona de gran calidad Humana, profesional y profundo conocedor de la vida universitaria, a quién le han depositado toda su confianza para que guíe la UAT hacia una nueva etapa de crecimiento, desarrollo y grandes transformaciones.

La firma del acta se llevó a cabo en presencia de Víctor Hugo Guerra García, Coordinador de la Entrega Recepción, en su calidad de Secretario de Administración, así como de Humberto de la Garza Almazán, Supervisor de dicho proceso en su calidad de Contralor de la Universidad.

De nuestra parte le deseamos al rector José Andrés Suárez Fernández un feliz año nuevo 2018 y que durante su rectorado, el número 18 por cierto, siga creciendo la Universidad Autónoma de Tamaulipas,.de la que nos sentimos orgullosos todos los tamaulipecos y sobre todo que siga mejorando la calidad de la educación –como lo dijo el día que lo entrevistamos antes de rendir protesta– su principal preocupación.

Muy lamentable el fallecimiento del ex rector de la UAT, José Manuel Adame Mier, el que asumió el cargo el 22 de enero de 1983 y concluyó su mandato el 18 de febrero de 1991, ya que fue rector dos veces.

Un día al entrevistarlo en los pasillos del tercer piso de Palacio de Gobierno le preguntamos si se volvería a reelegir y sonriendo nos dijo : “eso los porros lo decidirán”. Descanse en paz.

Entre los ex rectores de la UAT que sobreviven están Humberto Filizola Haces, Jesús Lavín Santos del Prado, José María Leal Gutiérrez y Enrique Etienne Pérez del Río.

Al nuevo Secretario de Educación y ex gobernador de Aguascalientes, Otto Granados, no se aguantó las ganas de decirle orate a Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter, además de remarcarle que más allá de sus problemas de senilidad y salud mental, le faltan ideas, argumentos, razones, hechos, datos duros y verificables y le sobra demagogia, falsedad e inmoralidad.

López Obrado estará en campaña el día 13 de enero en el bello puerto de Tampico. Por cierto está por cumplir sus primeros 14 años de andar en campaña.

