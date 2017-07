T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EN EL P.R.I. NO HAY NI A QUIEN IRLE”……!

LUEBERT Y SERGIO, “MAS DE LO MISMO”, ARROELA, DIFERENTE…!

SI ANALIZAMOS de manera neutral o equilibrado el escenario político-tricolor, podré comentarles con toda certeza y respeto que, en el PRI, al menos por el momento, “la verdad no hay a quien irle”, porque si hablamos de OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ y SERGIO GUAJARDO MALDONADO, ambos como cartas de recomendación política, tienen en su haber “ser más de lo mismo” o bien tener la identidad de “cartuchos quemados” y ser incluso contumaces mercenarios que han usado al partido, “para el beneficio propio y no para el bien colectivo”, porque evidentemente, representan los más aviesos y mezquinos intereses de quienes han llevado al Revolucionario Institucional a “la terrible hecatombe política “sufrida el pasado 5 de junio del 2016, fecha inolvidable en la que “el ex invencible”, fue terriblemente aplastado por el Partido Acción Nacional, arrojando la elección “el cobro de factura del pueblo al PRI”, por las una y mil ofensas y además, por la falta de respeto de políticos tricolores, hacia el contexto ciudadano tamaulipeco.

POR ELLO, creo que en el PRI se requiere de sangre nueva, es decir de gente que tenga el sano y sincero deseo de servir a la sociedad y no de servirse, además de aplicar normas justas en el trabajo político, para que en un marco de tangible razonamiento “el pomposo tricolor”, deje de ser el partido de los ricos o de unos cuantos y demuestre que su lucha política, es para ser el partido de todos por igual, es decir donde no haya desigualdades sociales, ni actitudes ventajosas y de esta forma, pueda obviamente este organismo político, aspirar a lograr la ansiada recuperación política, pero con actores de la talla de un Oscar Luebert Gutiérrez y de un Sergio Guajardo Maldonado, “el PRI sin duda, iría hacia un peor escenario político”.

Y USTED amable lector me preguntaría porque y yo le respondería que, esta observación se fundamenta por la clara ausencia de equilibrio político al interior del partido, porque éste par de prospectos a dirigir los destinos del Revolucionario Institucional en Tamaulipas, son individuos que, naturalmente, comulgan con los intereses personales y de grupo, porque ambos, sin temor a equivocarme, “son esencia de los flagelos de la corrupción e impunidad”, cuya cuestión se confirma por el negro historial con el cual Oscar y Sergio, cuentan en las filas del priismo tamaulipeco.

POR EJEMPLO: Sergio Guajardo Maldonado, priista de extracción campesina, (pero de los campesinos millonarios) éste, es cuerpeado y apadrinado sólidamente por el sediciente ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, cuyo detalle “es un secreto a voces”, tema que además, ha generado un exorbitante clima de indignación entre la grey priista tamaulipeca, porque este sujeto “de baja caterva moral”, de llegar la Presidencia del PRI Estatal, sin duda, representaría con extremo servilismo, los mezquinos intereses “del maleante con charola” que dejó a Tamaulipas, en la vil desgracia social. Y como Egidio, tiene la firme convicción de que el PRI Nacional, lo haga su candidato a Senador de la República en la contienda electoral del 2018, está empeñado en que “su esbirro” Sergio Guajardo Maldonado, asuma la Presidencia del CDE del PRI, cuestión que él mismo, viene proyectando desde su palacio residencial ubicado allá en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Y SI HABLAMOS del reynosense ex alcalde y ex senador OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, también aspirante a dirigir el PRI-Tamaulipas, de este podremos decir que “también es más de lo mismo”, porque es más de lo que le ha hecho daño a Reynosa, a Tamaulipas y al mismo Partido Revolucionario Institucional, porque Luebert, pese a que diga lo contrario, lo que él busca, “es el poder por el poder” y tener naturalmente “el sartén por el mango” y no estar fuera de la jugada política, por su claro deseo de que su esposa la Diputada Federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX DE LUEBERT, sea ungida en su momento como la Candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa, cuya espacio político, el mismo Oscar, “con toda anticipación, ya lo viene cocinando para su mujer”. Y de esta forma no despegarse de la ubre presupuestal, porque “Oscar Luebert, al igual que Sergio Guajardo, en la política, encontraron el oficio que los ha hecho millonario”.

EN CONSECUENCIA, les diré que, “la disputa fuerte o evidentemente candente por la Presidencia Estatal del PRI, está entre el binomio Luebert Gutiérrez y Guajardo Maldonado, los que por obviedad, “son una pareja infernal” que de llegar al máximo escaño político tricolor, afectarían irremediablemente al Revolucionario Institucional, porque las grandes mayorías priistas, ya no comulgan ni con Oscar, ni con Sergio y por esta razón creo que, ya hace falta una cara nueva para que, el PRI, pueda lograr la anhelada recuperación política que mucha falta le hace en estos momentos, a este Partido Político.

POR TAL CUESTIÓN, finalmente, les comento que quien podría ser un dirigente priista estatal tricolor con buenos deseos y no manchado por la corrupción y la impunidad, es nada menos que el Lic. LUIS ENRIQUE ARREOLA AVILA, quien ayer en su gira por el municipio de Altamira dijo que, “si llega” a la dirigencia priista en Tamaulipas, “investigará a los traidores del pasado proceso electoral”. Cuyo tema veríamos si lo cumple o no, porque recordemos que, “del plato a la boca se cae la sopa”, pero de que Arreola, es algo distinto a “LOS CARTUCHOS QUEMADOS” de Luebert Gutiérrez y Guajardo Maldonado, de eso no hay la menor duda.

PERO DE Que, Egidio y “camarilla” dejen llegar a Arreola Ávila a la Presidencia Estatal del PRI; “eso realmente va a estar en chino”. Y si no “Pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

