POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN EL PAN LA CABALLADA ESTA FLACA PARA EL 2018

Frente a las históricas elecciones del próximo Primero de Julio del 2018, lo que vemos desde lejos es que –a diferencia del PRI– en el PAN la caballada esta flaca; cierto que entre los azules hay prospectos para su postulación como candidatos, pero, pero, pero, son hasta ahora personajes desconocidos en los más de los casos.

En la reunión que tuvo el sábado el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, evento en el que más de las dos terceras partes de los consejeros avalaron el acuerdo que tomó el Consejo Político Nacional para que la selección de los candidatos que van a contender por la presidencia, gubernaturas, diputados y senadores, el dirigente de éste instituto político, Sergio Guajardo Maldonado, destapó a siete priístas como posibles candidatos a senadores.

Los que aparecen en la lista son Baltazar Hinojosa Ochoa, Alejandro Etienne Llano, Enrique Cárdenas del Avellano, Edgar Melhem Salinas, Yahleel Abdala Carmona, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Monserrat Arcos Velásquez, todos ellos de sobra conocidos en el estado, al igual que su trayectoria y vasta experiencia.

Como analistas políticos creemos que en el caso de las diputaciones federales y las alcaldías que estarán en juego es la misma cosa, ya que después de haber sido fundado el PAN en el año de 1939 apenas llegó al poder en el 2000 y repitió en el 2006, pero, pero, pero, en el 2012 el PRI volvió a asumir el mando en el país.

Creemos que a ocho meses de distancia de las elecciones presidenciales del Primero de Julio del 2018 ningún partido político puede asegurar que ya tiene el triunfo en la bolsa, ni Andrés Manuel López Obrador, que se jacta de que va a ser el próximo presidente porque así lo ubican las encuestas, con lo que nos deja ver su inexperiencia en el teje y maneje de los procesos electorales.

Por algo nos dicen los líderes y políticos de altos vuelos –pero no lo hemos entendido o querido entender– que todas las elecciones son diferentes como lo constatamos en las elecciones de 4 de junio del 2016, en las que como por arte de magia y cuando nadie lo esperaba el PAN le ganó al PRI siete de las 12 gubernaturas que estaban en juego, entre ellas la de Tamaulipas.

Quizá por eso en lo personal no damos por muerto al Partido Revolucionario Institucional, quizá por eso tampoco le damos el triunfo al PAN ni a MORENA; habrá que ver los resultados de la votación para saber a ciencia cierta quien ganó y quién perdió en las elecciones del 2018.

No fuimos al arranque de la Feria Tamaulipas 2017 pero los periódicos locales hablan de que a la inauguración asistieron “miles de familias”. Lo que podría decirse que augura un gran éxito de la primera feria del sexenio del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, evento que presidió el mandatario estatal acompañado de su esposa Mariana Gómez y del alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer y su señora Tony Sáenz.

No sabemos a ciencia cierta si los 43 alcaldes del estado montaron módulos para la exposición de sus productos o sus artesanías, como se estila en éste tipo de eventos; en suerte en las redes sociales vimos acompañando a Cabeza de Vaca y su esposa Mariana en el corte del tradicional listón, a los alcaldes de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Matamoros, con lo que no queremos decir que nada más esos están participando en ésta Feria.

Tampoco sabemos si finalmente se aprobó o no la venta de cerveza o licor, lo último que leímos sobre de eso es que todavía se estaba valorando, de la misma manera desconocemos si está funcionando el Palenque.

El horario de la Feria Tamaulipas 2017 nos parece muy adecuado de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche y los sábados y domingos a partir de las 2:00 de la tarde. El boleto de entrada para los adultos de 30 pesos no es caro, pero, pero, pero, creemos que lo mejor de la Feria es los menores de edad entrarán gratis, siempre y cuando midan de un metro y veinte centímetros para abajo.

Nadie nos ha preguntado porque no fuimos a la inauguración de la tan esperada Feria Tamaulipas 2017, ni nos van a preguntar, pero no fuimos por no tener el gafete oficial para entrar y salir al evento y no acudimos a Comunicación Social porque en otro evento “grande” lo hicimos pero, pero, pero, el señor Wilialdo nos dijo llanamente y sin rodeos que no estábamos en la lista, ton’s a que vamos.

Solo resta esperar que la Feria Tamaulipas 2017 cumpla las expectativas, que los que vayan se diviertan en grande y que la fiesta se lleve a cabo en santa paz.

No creemos que se hayan puesto de acuerdo los diputados federales priístas de Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas y Alejandro Guevara Cobos, para dejarle caer el hacha al gobierno de los vientos del cambio, al asegurar por separado que en lo que toca a la violencia desatada en el estado “seguimos igual o peor”, como lo señaló el legislador riobravense.

Por su parte Guevara Cobos, mantense por cierto, demandó incrementar el número de elementos de las fuerzas federales, reforzar la vigilancia en las carreteras ó modificar la estrategia de seguridad.

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, el que comparó el impacto que ha tenido la violencia ocasionada por el crímen organizado entre la población de México, con la violencia que sufren las personas cuyas naciones se encuentran en estado de guerra.

Apuntó que una de las preocupaciones de Comité Internacional de la Cruz Roja es que la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada esta ocasionando que en algunas entidades como Tamaulipas, donde estuvo en días pasados, los ciudadanos NO PUEDEN ACCEDER A SERVICIOS BASICOS COMO LA EDUCACION O SERVICIOS MEDICOS.

Agregó que hay una gran preocupación por México y toda la región. Este es un fenómeno que hemos visto emerger desde hace mucho tiempo. Creemos que éste es un problema muy grande y muy importante, remarcó.

Believe or not (aunque usted no lo crea) ni nosotros tampoco ahora resulta que Jorge Fernández González, que esta recluído en el penal de Victoria como presunto asesino de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans, pese a ser el principal sospechoso de su muerte está a un paso de salir de la prisión, según su señor padre don Jorge Fernández.

Resulta que las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de su hijo son puras hipótesis y suposiciones sin sustento, por lo que como su padre que es mantiene la esperanza de que la resolución del ampara sea favorable. Pobre de la señora Pilar, que triste y lamentable final tuvo, pero nadie se va de éste mundo si pagar la factura de lo que hizo o dejó de hacer. Don´t forget.

Con grupos invitados de Uruguay y Polonia la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó en la capital del estado el Festival Internacional Folklor Universitario, teniendo como invitados en su edición 2017 a grupos de canto, música y danza, de los dos países mencionados y como anfitrión por México al Ballet Folklórico de la UAT (BFUAT).

En el escenario del Centro Cultural Tamaulipas, el rector Enrique Etienne Pérez del Río inauguró el 11avo Festival del Folklor Universitario, con la presentación de la Compañía de Danza Popular “Danzamérica” de Uruguay y el Conjunto de Canto y Danzan “Lasowiacy” de Polonia. Y todavía vamos por más.

