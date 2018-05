T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN EL PRI: “MUCHO AYUDA EL QUE NO ESTORBA”

NADIE MÁS QUE, los actores y promotores de “las espumas de la corrupción y la impunidad”, generadas por bastiones gubernamentales priistas del pasado inmediato, es lo que irremediablemente, viene afectando a los Candidatos del PRI a Senadores, Diputados Federales y pronto lo veremos con los abanderados a las Presidencias Municipales de los 43 Ayuntamientos del estado. Cuyo tema, es la aguda esencia y el manto de perjuicio político que, lamentablemente arropa a los prospectos tricolores a los diversos cargos de elección popular.

Y ACLARO que los comentarios políticos, que en un marco de equilibrio periodístico exponemos en este espacio de análisis, los hacemos porque tienen sustento, cuya lógica los refrenda. Y ejemplos podremos enumerar muchos. Pero para que no les quede duda, “a los dolidos”, yo pregunto o pregúntense: “como y de que forma el ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, se construyó una casita de poco más de 340 millones de pesos en el Fraccionamiento Callejones del Municipio de San Pedro Garza, García, Nuevo León, esto es tan solo por citar un tema de agravio y perjuicio al PRI, cuyo partido, por lo que se vislumbra en el escenario político “decae día a día” y eso es lo que impide que los Candidatos del PRI, lejos de avanzar, “caminen como los cangrejos”.

PERO ADEMÁS, quiero decirles que, “los flagelos de la corrupción e impunidad”, generados por los orquestadores priistas del pasado, son los que “al estilo ultranza”, por saquear los millonarios recursos de las arcas financieras del estado, han dejado una negra historia política que, repito y reitero, hoy en día, está afectando de manera contumaz al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y decir esto, no es detalle propio o personal, al contrario, es lo que se refleja y se vislumbra en el escenario tricolor tamaulipeco. Y también debo decirles que, “por mi profesión lo que expongo aquí, es bajo un marco de neutralidad informativa”, para que los ignorantes, o los que no quieren ver la realidad política que vive el PRI, “abran bien los ojos” y obviamente observen la cruda realidad del “porque el PRI, está quebrantado o desdibujado”.

Y PARA MUESTRA un botón: También pregúntense los priistas, porque están detenidos los dos ex gobernadores EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES Y TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA?. El primero recluido en el CEDES de la cueruda capital Victoria, amparado contra la extradición a los Estados Unidos y el segundo internado en una prisión del Condado de Hidalgo, en Texas. Ambos tienen su haber delitos de grado extremo, delitos a los que tendrán que responder o ya están respondiendo. Y dar a conocer esto, es porque así lo informan las autoridades a los diversos medios de comunicación, autoridades que tienen sujetos a proceso a ambos ex Gobernadores de Tamaulipas, por tener en su contra evidencias de malos manejos financieros y otros delitos de los que Tomás y Eugenio, saben si son o no responsables, imputaciones judiciales existentes en los Tribunales de Justicia de Tamaulipas y Texas.

ESO Y OTRAS muchas cosas más, es lo que ha venido perjudicando política y electoralmente las campañas de la mayoría de los Candidatos del PRI a cargos de elección popular en Tamaulipas y México. Y hacer hincapié en esto, es porque así de sombrío, se contempla el panorama político del Partido Revolucionario Institucional, cuyos emblemas de corrupción e impunidad, son los que en estos momento están pesando enormidades sobre la figura de los abanderados tricolores y ejemplo tangible de esto, también es, el bajísimo avance que ha tenido en su campaña el candidato priista a la Presidencia de la República, eso todo mundo lo ve y por ello, esto se comenta y se derrama, hasta en los más recónditos lugares de toda la geografía nacional.

POR TAL MOTIVO, los que son priistas de corazón, “de hueso colorado” o de esos que “traen bien puesta la camiseta”, deben arreciar las tareas de proselitismo y no se dediquen a perder el tiempo, para que favorezcan a sus Candidatos a alcaldes, senadores y diputados federales y, “busquen proyectar acciones con resultados” en las campañas que ya están en marcha, para que la gente pueda volver a creer en ellos. Y fíjense bien: “aquellos ignorantes” que, “no ven más allá de sus narices” y que se dedican a blasfemar sin sustento, que mejor se hagan a un lado y no perjudiquen más de lo que ya están los candidatos tricolores. Porque en esto, cabe recordar el refrán que reza “QUE MUCHO AYUDA EL QUE NO ESTORBA”.

