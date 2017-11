La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN EL PRI YA ESTA HECHA LA CALABAZA

Cuando Enrique Ochoa Reza –que es el máximo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– da a conocer a través de los medios de información que a más tardar el próximo 14 de diciembre el tricolor estará anunciado a su candidato a la Presidencia de la República, según nosotros es simple y sencillamente porque ya está hecha la calabaza.

La forma en que va a ser electo el que se sacó “la rifa del tigre” será por la vía de la ya tradicional convención de delegados, pero creemos que esto se va a hacer solamente para cumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria que suponemos en su momento emitirá del CEN del PRI y la Comisión Nacional de Procesos Electorales, en el caso de ser varios los aspirantes.

Pero, pero, pero, en lo personal creemos que el Revolucionario Institucional va a llegar a la Convención de Delegados con candidato de unidad, tal como lo hizo en las recientes elecciones de gobernador en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, con magníficos resultados ya que de las tres gubernaturas el PRI ganó dos y una el PAN.

Entre los priístas que más se mencionan en todo el país como “posibles” para alcanzar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional están José Antonio Meade Kuribreña, Aurelio Nuño Mayer y Miguel Angel Osorio Chong y José Narro Robles, además de Enrique Octavio de la Madrid Cordero, sin descartar de nuestra parte a Luis Videgaray Caso, aunque desde tiempo atrás se descartó.

Como analistas políticos a decir verdad creemos que a mediados de diciembre no habrá ningún destape en el tricolor, porque el que desde hace tiempo está brillando como puntero y con luz propia es José Antonio Meade Kuribreña, el que se desempeña hasta ahora en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Antes de esto el que tenía los reflectores encima era Luis Videgaray Caso, estando en funciones de titular de la SHCP, pero, pero, pero, en forma sorpresiva el alto mando lo convirtió en Secretario de Relaciones Exteriores y de hecho lo puso al frente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como titular del equipo.

Para nosotros, como analistas políticos, desde días atrás dijimos en La@Red que el mejor gallo del PRI para ganar la Presidencia de la Republica en las elecciones del Primero de julio del 2018 y hacer de México un mejor país, es sin duda José Antonio Meade Kuribreña porque tiene la capacidad y la experiencia que se necesita para lograrlo. De no ser él pondríamos en el Plan B al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.

El grito de repudio o rechazo de “¡Eeehhh…Puto!” que inventaron en el futbol cala hondo y a la vez es de mucho colorido y sabor pero, pero, pero, es para nosotros una expresión demasiado vulgar y corriente, por lo que está mal aunque sea un grito de guerra en un partido de futbol, pero donde está más mal todavía es que los diputados hayan llevado esta expresión al respetado Palacio Legislativo de San Lázaro, donde no curten malas baquetas.

Según nuestras antenas la expresión en cuestión nació en Europa, pero como pegó le está dando la vuelta al mundo, lo malo es que no se circunscribió a los partidos de futbol. Años atrás algunos psicólogos estaban de acuerdo en que quien asiste a eventos públicos abiertos, como la Lucha Libre, tiene derecho a gritar lo que le venga en gana, ya que pagó su entrada y va buscando una terapia semejante. Pero desde luego que esto no va con los dipus; ojalá y que lo ocurrido no se repita.

Que estará pasando en el país, porque la corrupción está llegando a todos lados y prueba de ello es el caso del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, al cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la PGR “por el uso irregular de recursos públicos”.

Como analistas políticos creemos que los casos de corrupción van en aumento porque quienes incurren en todo tipo de acto ilícito, están viendo que en México las leyes son blandas y no se castiga como se debiera a los delincuentes, a diferencia de otros países en los que las autoridades actúan con verdadera mano dura.

Definitivamente a Ricardo Anaya se le está desmoronando el PAN, sin que ninguno de los notables lo haya percibido y advertido al mismo tiempo al joven maravilla que todavía ocupa la silla de máximo dirigente del Partido Acción Nacional.

El Cerillo, como también le dicen al jóven maravilla, con su actuación provocó que Margarita Zavala renunciara a su militancia en el Acción Nacional para lanzarse como candidata independiente en las elecciones del 2018, pero también logró que entre los senadores panistas se conformara un “grupo rebelde” que por lo que vemos están decididos a jugarle las contras en todo lo que haga o deje de hacer.

La última o mejor dicho la más reciente señal de que Ricardo Anaya anda mal es la renuncia que acaba de presentarle el senador Javier Lozano Alarcón a la coordinación de la cartera de Cultura del CEN del PAN, por considerar que es otra simulación más del dirigente nacional del partido.

Sostuvo que a dos años de haber recibido de Ricardo Anaya dicho nombramiento, no ha sido convocado a una sola reunión del comité ejecutivo nacional, “ni los temas culturales parecieran ocupar un lugar relevante en la agenda de nuestro instituto político, al menos no para ser discutidos al interior del sistema del PAN”. Hasta nos parece que con su negativa actitud el jóven maravilla le está allanando el camino al PRI rumbo al 2018.

Según nuestras antenas supuestamente ayer lunes arrancaron los trabajos de la modernización de la avenida Francisco I Madero (el 17) que es y sigue siendo hasta ahora la vía urbana más majestuosa y hermosa de Ciudad Victoria. Ojalá y que la remodelación del 17 ya terminada convenza a los victorenses, porque la remodelación del Paseo Méndez no lo logró.

Aunque representa más años Andrés Manuel López Obrador celebró ayer lunes 13 de noviembre su cumpleaños número 64, ya que nació en 1953, pero, pero, pero por mucho tiempo sostuvo que tenía 60, seguramente por eso se autodefine como un “jóven maduro”, le hubiera quedado mejor el “Jóven Abuelo”, como en el tiempo de los aztecas, porque es lo que parece.

Como es obvio el presidente legítimo de México que está buscando repetir en el 2018 recibió algunas felicitaciones de distinguidos políticos, entre ellos del senador del PAN Javier Lozano, el que lo iba a felicitar por su cumple, pero se acordó que “es un fantoche, hipócrita y demagogo” y mejor no lo hizo.

Otros que también lo felicitaron por su cumple fuéron la candidata independiente Margarita Zavala y el senador Miguel Barbosa, el que dijo que le manda un fuerte abrazo por cumplir 64 años.

Por cierto el Bingo que organizaron las damas del voluntariado del PRI, encabezadas por la Secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal, Arlette Marcos Ruiz, tuvo un gran éxito, asegurando la organizadora del evento en presencia del dirigente estatal del partido del Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, que los recursos que se recaudaron serán utilizado para la compra de cobijas, suéteres, gorros y ropa de la temporada invernal, los que se donarán en diciembre a las personas de bajos recursos que viven en las comunidades rurales, principalmente, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx