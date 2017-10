< En juego, algo más que 1,600 Has.

PRESENCIA

1.- Resulta que el tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma tiene un deshonroso primer lugar dentro de los 10 legisladores menos productivos de la Cámara Alta. Para que tenga Usted idea, MCL hasta septiembre de este año había presentado sólo 20 iniciativas, mientras que en el otro extremo Benjamín Robles del PT, el más productivo aportó 269 iniciativas, en ambos casos las actividades están enmarcadas en los últimos 5 años cumplidos en septiembre.

Para realizar su tarea legislativa los senadores tienen asignados un sueldo mensual de 157 mil pesos, más bonos y otras prestaciones que se calculan en un promedio de poco más de tres millones de pesos al año contando bonos, aguinaldos y otros estímulos. Esta información generada en la plataforma estadística del periódico el Financiero, cita datos tomados del portal del propio Senado, y nos lleva a la conclusión de que Cavazos tiene en promedio una producción anual de 4 iniciativas.

Otro dato interesante es que los 10 senadores menos productivos del Senado de la República, todos son del PRI y llama poderosamente la atención que en ese grupo figuran líderes sindicales como Joel Ayala de la FSTSE, en el 4º lugar y Carlos Romero Deschamps en el 10º, también José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, ambos de Veracruz aparecen entre los más flojos.

Pero en la contraparte de los 10 senadores más productivos vale la pena resaltar que 8 son mujeres y sólo 2 hombres, entre ellas figuran Diva Gastélum, Cristina Díaz, Hilda Flores, entre las más conocidas; de estas 8 féminas 5 son del Revolucionario Institucional; de los 3 del PT hay 2 hombres y una mujer; también corresponden al género femenino 1 del PVEM y 1 del PRD.

Debemos resaltar el papel del Partido del Trabajo, que en Tamaulipas fue muy productivo y sobre todo capaz de levantar la voz opositora al partido en el Poder, un vacío que en la actual Legislatura Tamaulipeca se percibe. Podemos notar que los legisladores del PAN brillan por su ausencia, no califican entre los primeros lugares de producción.

Hay otros casos no incluidos en el paquete de 10 de bajo rendimiento elaborado por El Financiero, quizá porque considerar que no valen la pena citarlos son 7 senadores que tienen menos de 10 iniciativas y son del PRI y PAN. Entre ellos figura el caso de María del Rosario Guzmán del Partido Acción Nacional (con 4 iniciativas en los 5 años) que rebasa a Cavazos Lerma, que es el puntero en bajo rendimiento.

Finalmente es significativo que entre los 10 de bajo rendimiento, hay tres plurinominales, uno de 2ª mayoría, uno de este bloque sólo cursó la primaria y dos son líderes sindicales.

Saque Usted sus propias conclusiones para orientar su voto en los comicios de 2018.

2.- Más allá de la cuestión penal en torno al caso Eugenio Hernández Flores, instituciones del sector público están en conflicto, y en juego sus capacidades y valores, ante una opinión pública divida y expectante, pero sobre todo desconfiada, en virtud de que los encarcelamientos del pasado, gestados durante los gobiernos de Torre Cantú, Yarrington y Cavazos Lerma fueron para satisfacer apetititos de venganza, con claros tintes políticos y que no sirvieron para nada, para nada y para nada. No devolvieron ni un peso al erario, y en otros casos no les comprobaron finalmente el delito.

Luego de que el jueves, un juez dictó auto de formal prisión contra el exgobernador tamaulipeco, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las alas de la defensa, integrada por los abogados del inculpado (Antonio Collado, Juan Jorge Olvera y Rafael Rodríguez), aseguran que hay irregularidades, al respecto denunciaron el uso de testigos falsos contra su cliente. Circunstancia por la cual promoverán un juicio de amparo; fueron todavía más lejos al precisar que las acusaciones judiciales son una venganza política.

Las afirmaciones de los abogados ponen sobre la mesa elementos que impactan más allá del caso Hernández Flores, porque se involucra a la naciente Fiscalía Anticorrupción, junto con la Procuraduría a la que los juristas responsabilizan de “falsificación de firmas” para apuntalar un “delito inexistente”, así lo precisó el abogado Antonio Collado, al propio tiempo que anunció que van por el amparo de la justicia federal, además de interponer “una denuncia penal contra el juez por delitos de administración de la justicia”.

De por sí, el endeble Sistema Anticorrupción a nivel nacional y estatal, tiene muchos “asegunes” que cuestionan su desempeño; ahora estos señalamientos ponen en evidencia la posible existencia de ilegalidades en el procedimiento y eso dañaría irremisiblemente a la nueva institución.

Los abogados de Hernández Flores dieron a conocer que su cliente no será extraditado a Estados Unidos, porque ya fue estudiado el caso en la Procuraduría General de la República y determinó no ejercer acción penal en su contra.

El punto de acuerdo de senadores panistas que se pronunciaron a favor de la extradición de EHF no favorecen en nada a la actuación estatal, por el contrario desdibuja el propósito de justicia y prácticamente induce a pensar que son tan endebles los argumentos del Ministerio Público tamaulipeco, que buscan el peso de la ley norteamericana para que esta consume lo iniciado aquí, o por lo menos lo alargue más allá de los comicios de 2018.

La cuestión es que en este capítulo judicial está en juego algo más que la superficie de 1,600 hectáreas de Altamira.

3.- El tema de la reinserción social de hombres y mujeres luego de pasar por un internamiento en algún centro penitenciario requiere de mucho trabajo de tipo social. Sobre todo cuando las oportunidades de empleo escasean y frente a las opciones de contratar a alguien con no antecedentes penales y otro que hubiera pagando alguna pena, es fácil que se inclinen por el primer caso.

Si los ex internos al egresar de un penal tuvieran una formación para hacerlos más productivos, con mayores capacidades laborales, sería más fácil su reinserción social y por consiguiente decrecerían las tentaciones de volver a delinquir.

En ese conflicto la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de líneas de investigación del programa académico de Criminología que tiene en la Unidad Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, trabaja en un diagnóstico que permita obtener algunas líneas de trabajo hacia el interior de los reclusorios para conocer y evaluar la situación que enfrentan las mujeres en prisión.

Particularmente las mujeres, porque muchas de ellas tienen hijos o viven con sus hijos dentro del penal; porque en este país nuestro el 25 % de los hogares los sostienen las mujeres y en otro porcentaje importante coadyuvan al sostenimiento de sus hogares.

Por eso la Universidad en su propósito de contribuir a mejorar las condiciones de bienestar dentro de la medida de sus posibilidades, se ha interiorizado en este tópico que estudia alternativas de auténtica inserción social, enfocando mayor atención a su integración dentro de los centros de reclusión.