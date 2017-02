CRÍTICAS Y…ALGO MÁS

Por: Felipe A. López Herrera

EN LA RECTA FINAL

Al menos para uno de los dos Candidatos al relevo del CDM del PAN. Pareciera dar a entender que no importan los medios, no importa el proceso de elección popular del 2018, no importa el evaluar y valorar qué en estos momentos lo que requiere y necesita el PAN, es evitar que hacia el interior del organismo político la prioridad es y debería de ser, evitar fricciones entre la militancia.

Enarbolar y promover acciones y estrategias emanadas de un proceso de elección interna, en el que deba de prevalecer, la cordura y el respeto a la decisión que en su momento emitan a través de su participación los Militantes del PAN.

Desafortunadamente, en estos momentos podemos observar que de parte de uno de los Candidatos, le ha dedicado más tiempo en preocuparse por desacreditar a su “RIVAL”. Argumentando de manera “INFANTIL” que decidió PARTICIPAR, simple y sencillamente porque “es tiempo de restar “PODER” a la Familia que ha mantenido “ACAPARADO” el CDM del PAN.

Curiosamente es aquí en el Municipio de Río Bravo en donde se encienden los “focos rojos”, e incluso ya se empiezan a correr “RUMORES” (conste rumores) sobre un personaje afín a las aspiraciones de Abelardo Rodríguez González, “PROTAGINIZAR” un Zafarrancho el día de las elecciones.

Sin embargo, me cuestionaría, que sucedería ese día (de las elecciones), si el voto favorece a Rodríguez González?, Simple y sencillamente la respuesta es y sería, ya no habría necesidad de “BOICOTIAR” el proceso, y Todos felices y Contentos.

En caso contrario, es inevitable que se lleve a cabo lo que por el momento son “RUMORES” ¡EL BOICOT!

Ahora bien, me queda claro y para los Panistas, no son del todo AJENOS a que intereses OBEDECE Abelardo Rodríguez, considerando en que es parte de uno de los grupos políticos que al igual que en el resto de los Partidos Políticos, pertenece a un grupo, un grupo que más que interesarle cumplir con la Doctrina interna del PAN en apego a sus Estatutos, representa un Proyecto Político” rumbo al 2018.

Desafortunadamente el o los “Actores Intelectuales” que están protagonizando la “Guerra Sucia”, trastocando el proceso interno en la renovación del CDM del PAN, han “ENARBOLADO” una causa en contra de un personaje al que le ADJUDICAN tener el “Control” del organismo político en el municipio.

Dejando en CLARO que la “SOBRA” de ese personaje ahora “INCOMODO” en su momento los que ahora quieren MINIMIZARLO, recurren a estrategias equivocadas, encausadas a EXHIBIR y en su afán, no están valorando que a través de sus acciones, no consideran en que el más DAÑADO en este ambiente, es el Partido Político y lo más lamentable, todo esto originado, por un proyecto político a futuro. Pero sin duda alguna que este proceso interno del PAN, dará más tema de que hablar en el transcurso de los días previo al día 12 del presente mes.

Mi estimado y UNICO Lector, por hoy es todo hasta la próxima D.M. Recuerden quejas y sugerencias al correo electrónico felipeangel64@gmail.com