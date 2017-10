Tendencias

Oscar Contreras Nava

En la SET también hay desvíos

El economista Alberto González Káram detectó que el gobierno de Tamaulipas registra cuantiosos faltantes en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, resultante de la fiscalización de la gestión financiera con enfoque de desempeño: 15-A-28000-14-1431 1431-DS-GF, conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Esto debe provocar una amplia investigación por parte del gobierno de Tamaulipas para detectar a los culpables del posible desvío o peculado y se les lleve ante la justicia.

Por lo pronto, Gerardo Cantú Terán, delegado de la SEP en el estado, es muy seguro que conozca sobre el caso, ya que él durante el sexenio de Egidio Torre Cantú, manejo los recursos de esta dependencia con singular destreza y relajación y mucho tendrá que aportar a la investigación sobre el caso.

Lo más importante es que Cantú Terán está visible y aún no anda huyendo como otros que hasta no quieren venir al estado porque saben que pudieran ser apresados por las autoridades ante los evidentes hechos de corrupción que les han detectado.

¿Nombres? Mmm… hay muchos y es que en todas las secretarias se cometieron o peculados, desvíos o actos de corrupción no más con decirles que hasta las piedras volcánicas que estaban en la fuente del Parque del Paseo Méndez se las llevaron y ahora resulta que nadie sabe dónde quedaron. ¿Cómo la ven?

Cambiando de tema. Todo indica que José Antonio Marín Flores y Juan Carlos Badillo Cavazos serán los próximos presidentes de los comités municipales del PRI en Tampico y Madero, y si esto es cierto, se pudiera decir que como nunca, los priistas eligieron bien a sus dirigentes, porque ambos –Marín y Badillo- saben trabajar sin mucho dinero.

Y es que los dos son operadores electorales, serios y muy responsables, conocen el territorio de sus municipios y lo han recorrido, sin exagerar, en más de veinte elecciones, pero ellos lo hicieron cuando el tricolor estaba en el poder estatal y hoy, cuando ya no lo está será muy diferente.

Claro que no contaran con el apoyo que los gobiernos les daban para el trabajo político ni tampoco obtendrán los recursos que les aportaban algunos empresarios de estas dos ciudades, ya que ahora el gobierno del PAN los estarán vigilando y estarán muy pendientes de todo lo que hagan o dejen de hacer.

En estos momentos, cuando el PRI es oposición, es cuando se podrá ver la fortaleza que tienen o mejor dicho, la convicción de sus militantes, porque al final de cuentas son ellos los que hacen a una organización y son ellos los militantes, quienes hacen a los partidos triunfadores.

El caso es que José Antonio Marín Flores y Juan Carlos Badillo Cavazos son dos priistas que saben trabajar en territorio, están convencidos de su partido y ya los veremos a ver si lo hacen tan bien como cuando el PRI dominaba el escenario estatal.

Y ya que hablamos de priistas, es muy posible que Lalo Hernández Chavarría esté arrepentidísimo de haber renunciado al tricolor, ya que no más asomó tantito la cabeza buscando la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Tampico y provocó que el ex alcalde panista, Arturo Elizondo Naranjo, saliera de su exilio político para decir que no es necesario buscar afuera un candidato a esta posición.

Con ello, creemos que Hernández Chavarría se quedó con la ganas de participar en las próximas elecciones, a menos de que busque a Jesús “El Gordinflón” González Macías y le compre la candidatura por el Verde Ecologista, no creemos que le ponga muchos requisitos para dársela, con una buena cifra que lleven seis ceros y todo queda arreglado. ¿Verdad?

De esta manera, Hernández Chavarría estaría participando dentro del proceso electoral y al fin cumpliría la máxima ilusión de su vida, aunque eso no le garantiza su triunfo, así que aún pudiera tener varios obstáculos más, pero con dinero todo se puede arreglar y más en el panorama de la política.

Apunte final. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar por asociaciones y empresas que ofrecen engomados y placas con los que, supuestamente, pueden circular de manera legal autos ex­tranjeros introducidos de manera ilícita al país.

Para el SAT esto representa un fraude y podría causar daños y perjuicios al patrimonio de quienes se dejen sorprender e incurran en ello, dado que podrían perder el vehículo y ser sancionados con multas.

Por ello, informa que los propietarios de vehículos usados pueden acercarse con un agente aduanal o entrar al portal del SAT www.sat.gob.mx para conocer los requisitos y procedimiento para la importación legal de vehículos.

Si el SAT se decide a ponerle fin a este asunto, es posible que estemos viendo el inicio de un gran problema social y provocará cientos de protestas de los usuarios de estos carros que al menos en Tamaulipas se cuentan por miles.

