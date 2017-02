La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN LOS TIEMPOS DIFICILES SABREMOS SALIR ADELANTE: CDV

Al dar a conocer ayer jueves en conferencia de prensa un plan de austeridad que hará posible en su gobierno un ahorro de más de 680 millones de pesos durante el 2017, con los que pondrá en marcha un programa de apoyo a las familias tamaulipecas que más lo necesitan, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que en Tamaulipas “vamos a demostrar que en tiempos difíciles sabremos salir adelante, sociedad y gobierno, estamos empezando una nueva época para nuestro estado”.

Entre las medidas del plan de austeridad que harán posible el millonario ahorro, aparece la reducción de los sueldos y salarios de los Secretarios, Subsecretarios, titulares de los organismos públicos descentralizados, incluyendo obviamente al propio mandatario estatal, en un 10 por ciento; también se llevará a cabo la reducción del presupuesto destinado a viáticos, convenciones, gastos de representación y comunicación social por 200 millones de pesos.

También está considerada la reducción del 25 por ciento del parque vehicular, con excepción de las unidades de Salud y Seguridad Pública, eliminando con ello el gasto en mantenimiento y refacciones relacionadas por un monto de 19 millones; acuerdo que también incluye la disminución del consumo de combustible en un 25 por ciento por parte del Gobierno del Estado, entre otros rubros.

El programa de apoyo a las familias de todo el estado incluye la creación de un programa de abasto a bajo costo, para poner a la disposición de la población una canasta básica con un costo del 25 por ciento por debajo de los precios mínimos del mercado, habiendo asegurado que paralelamente afiliarán a 400 mil personas al Seguro Popular “para que el 100 por ciento de las y los tamaulipecos tengan acceso a los servicios de salud”, además de asegurar el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas del Sistema de Salud Pública Estatal.

El plan de austeridad incluye además de los renglones de mencionados el reducir el precio de la licencia para conducir en un 25 por ciento, además de mantener el subsidio a la tenencia vehicular y la condonación del 100 por ciento sobre multas, recargos y accesorios derivados de la tenencia.

Cabeza de Vaca hizo hincapié en que en los próximos días enviará al Congreso del Estado un Decreto mediante el cual se establecen las medidas de disciplina presupuestaria para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos bajo los principios de austeridad y racionalidad.

Por último hizo hincapié en que “no aceptaremos desviaciones de recursos ni seremos cómplices en la corrupción como en el pasado, éste gobierno seguirá auditando y deslindando responsabilidades para castigar a quienes nos han robado”.

El que el Instituto Nacional Electoral (INE) vaya a devolver a la Secretaría de Hacienda los mil 70 millones de pesos que habían sido etiquetados por el Gobierno Federal para la construcción de las seguramente lloradas “torres gemelas” que conformarían la nueva sede de éste instituto, es para nosotros un hecho inédito, en el que vemos que por primera vez el Gobierno de la República actúa de manera congruente con la difícil situación financiera que vive el país, la que pinta para complicarse todavía más en el transcurso del año.

Otra actitud semejante debería de asumir el Presidente Enrique Peña Nieto poniendo a la venta el gigantesco avión presidencial al que se dotó de la tecnología más avanzada, por lo que su costo resultó estratosférico; es un avión que ni siquiera los presidentes de Estados Unidos han llegado a tener, por lo que creemos que a los mexicanos nos debería dar vergüenza por llevar al mundo ese avionzote que no va con triste realidad de nuestro país, con la mitad de los mexicanos mal comidos.

Vaya “pitorreada” que se ha dado la senadora y candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, al asegurar que la candidata de Andrés Manuel López Obrador Delfina Gómez no es más que otra “Juanita”, ya que es él quien realmente impulsa su campaña en el Estado de México.

Remarcó que entre el PRI que representa más de lo mismo y López Obrador que representa un regreso populista al pasado, el Partido Acción Nacional sin lugar a dudas es la mejor alternativa de cambio.

“Tenemos claro que el candidato es Andrés Manuel López Obrador no Delfina, ella solo es una Juanita, de AMLO, y del riesgo que él representa”, remarcó la senadora panistas mientras llevaba a cabo su registro como aspirante a la candidatura del Acción Nacional,.

En total son cinco los aspirantes que buscan la candidatura del para contender en las elecciones de junio en éste año por la gubernatura del Estado de México, ellos son el ex dirigente juvenil del PAN Aldo Vega, los ex acaldes José Luis Durán, de Naucalpan; y de Toluca, Juan Carlos Nuñez Armas y Juan Rodolfo Sánchez. El diputado federal que también quiere, Ulises Ramírez Núñez, interpuso un recurso de apelación con un juicio de derechos ciudadanos, ya que se inconformó al darse a conocer que el candidato será designación del CEN del partido. Por cierto de Josefina Vázquez Mota todavía no se sabe si se va a registrar o nó.

No cabe duda que al presentar ayer viernes su Cuarto Informe de Gobierno el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en su mensaje le dejó caer el hacha a Donald Trump al como presidente de Estados Unidos le hizo público su repudio.

“En reiteradas ocasiones el Presidente de Estados Unidos ha manifestado su desprecio hacia los mexicanos. No somos sus aliados. Nos repudia. Y él, hoy tiene que saber que el sentimiento es mutuo. La relación México-Estados Unidos está marcada por una coyuntura en la que nosotros somos los ofendidos y exigimos una disculpa”, remarcó.

Luego criticó además las políticas que hiciéron de México un país dependiente de Estados Unidos, tanto en materia económica como energética.

En el mero corazón de la Ciudad de México ayer jueves se enfrentaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y un grupo de manifestantes apostados en los carriles laterales de la Avenida Reforma, justo a la altura de la Glorieta de Colón, los que permanecían en el lugar en demanda de 200 conflictos agrarios en el país.

Pero cuando los “polis” trataron de desalojarlos vaya sorpresa que se han llevado porque los manifestantes sin pensarla dos veces los agarraron a golpes con los palos de metro y medio de largo y dos pulgadas de diámetro, con los que enarbolaban su banderola de lucha, el saldo obviamente fue de 17 policías lesionados. Lo que nos deja ver que los mexicanos cansados de tanto abuso ya le están perdiendo el miedo a los uniformados y ese miedo nada más se pierde una vez.

Con la visión del rector Enrique Etienne Pérez del Río la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso ya en marcha la movilidad académica virtual, que arranca con la participación de estudiantes del Campus Victoria que tomarán asignaturas en línea con profesores de nada más y nada menos que de la Universidad de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).

Desde luego que con éstas acciones impulsadas por el Rector Etienne dentro del programa de internacionalización de la UAT se abre una nueva oportunidad para que los estudiantes de distintas carreras realicen su movilidad en Universidades de otros países por medios virtuales, lo que nos parece excelente.

Nos parece obvio que el programa inicia con alumnos que dominan el idioma Inglés, de semestres avanzados de Ingeniería Comercial y Licenciatura en Administración de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria y alumnos de Licenciatura en Lingüística Aplicada, de la Unidad Académica Multidiciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades.

El Secretario Académico de la UAT, Marco Aurelio Navarro Leal, dijo que es un curso de manera doble donde están tomando una clase por medios virtuales con estudiantes de aquí, con la Universidad del Estado de Nueva York. Los maestros de aquí y de allá accediéron a compartir su clase vía video conferencia, de tal manera que los dos profesores están trabajando juntos de manera virtual, bien.

