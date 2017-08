LETRA PÚBLICA

EN MÉXICO NUNCA PASA NADA

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

En México no pasa nada, es el país en el que no pasa nada, y cuando algo pasa…. pues ya pasó. Hemos ido creando a través del tiempo por nuestra peculiar idiosincrasia una serie de expresiones para poder expresar este tema singular de que en el país no pasa nada.

Tomamos siempre esto como algo anecdótico, propio de nuestro temperamento, como una modalidad más de la forma en que el poder y el dinero se expresan, tan cercanamente relacionados que no se puede distinguir el uno del otro.

El asunto del no pasa nada, en México es un fenómeno sociológico que los mexicanos aceptan con resignación, es también una forma de justificar la impunidad que socaba la confianza y que no tiene quién la detenga. Pues nadie rinde cuentas ni se respetan leyes de forma cabal.

La costumbre, esa vieja compañera, hace que incluso cuando hay situaciones que se presentan con nitidez y una claridad palpable y existe el formato legal para enfrentarla y erradicarla de la sociedad, se vuelve al planteamiento original del ya pasó, y mejor vayamos a otra cosa, es decir, aun nuevo caso que demuestre que en realidad en México no pasa nada.

Todo este comportamiento mexicano, que fundamentalmente se experimenta en los linderos del poder económico y político, aunque ya la práctica cotidiana lo lleva también a cuestiones domésticas de las relaciones personales es un fenómeno que bien se puede identificar: Como el pragmatismo mexicano.

Que sin duda ha dado muchos resultados a hombres y grupos de poder, pero que en términos sociales muestra signos de agotamiento y repudio, por que las instituciones mexicanas no pueden seguir resistiendo la patología social que surge de la corrupción y la simulación con el clásico no pasa nada.

Y en verdad que en este país no pasa nada, y le voy a poner a usted dos ejemplos, el primero a nivel nacional y el segundo a nivel local.

Todos tenemos conocimiento de que esta es una nación de funcionarios ricos y sociedad pobre, de que en este país como lo dijo Lula Da Silva cuando tomó el poder en Brasil, hay personas que comen cinco veces al día y hay otros que no comen en cinco días, y no pasa nada, todo sigue funcionando igual.

Un testimonio indestructible de que en el pragmatismo mexicano que utilizamos en la vida política e institucional de nuestro país fue esa espantosa gestación de doce años panistas al frente del gobierno de la República, en el que técnicamente creamos una nueva versión del gatopardismo político. Los doce años que gobernó el PAN fueron idénticos al ritmo y el estilo de la política priista que durante décadas vivimos en México; una muestra de que era un gatopardismo ovejero es el resultado que las elecciones arrojaron en el 2012 en el que el partido del presidente Felipe Calderón quedó en tercer lugar muy debajo de AMLO que en estos días sigue posicionado como el candidato vencedor en las encuestas para la liza presidencial del año 2018.

Solo para entendernos mejor, quiero explicar brevemente el fenómeno del gatopardismo que Giuseppe Tomasi di Lampedusa, definió como el mayor cinismo que puede haber en un régimen conservador que se adapta fácilmente y se cuela a los puestos de dirección con el vencedor que en todo momento enarboló las banderas de la revolución; es decir: que las cosas cambien para que sigan igual. Lo vuelvo a decir no pasa nada. Sigue lo mismo de siempre.

Un caso palmario de que no pasa nada en México, aun sea a costa de la vida de los mexicanos es la tragedia que vivieron las victimas del enorme socavón del paso express que termino con la vida de un padre y un hijo que murieron asfixiados con una mole de escombro arriba de ellos y que después de seis horas de haber sido notificada a protección civil del gobierno de Cuernavaca procedieron a extraerlos ya sin vida. No pasó nada, solo el drama de dos vidas de mexicanos comunes y corrientes que se perdieron por la ineficacia de los gobiernos de los tres niveles. Gerardo Ruiz Esparza el secretario de comunicaciones y transportes que por dignidad y principios éticos debería renunciar, como sucedería en cualquier parte del mundo civilizado, esta cínicamente repartiendo culpas y argumentando que su sacrificio político no remedia nada. No pasa nada. Lo cierto es que Gerardo Ruiz Esparza fue el responsable como funcionario del gobierno federal de la elección del Estado de México, que ganó el PRI y que es la entidad donde nació Peña Nieto, por lo tanto Ruiz Esparza es intocable. No pasa nada. Todo se olvida, porque al día siguiente los medios electrónicos en complicidad con el gobierno lanzan cortinas de humo para que el mexicano olvide los golpes que recibe y se concentre en que Julion Álvarez es lavador de dinero mal habido.

Lo que sigue en nuestro país en donde vaticino que no pasara nada, es la confrontación de Enrique Peña Nieto, con todo el recurso del presupuesto público, para vencer a AMLO. Esa es la realidad de la liza electoral del 2018, AMLO contra el candidato que designe Peña Nieto. No pasa nada. Luego dicen que Morena es propiedad del Peje y se olvidan que el PRI, el PAN y los demás partidos satélites que existen en México son propiedad de Enrique Peña Nieto. No pasa nada. Lo veremos en el 2018 en donde de nuevo trataran de violentar la voluntad de los mexicanos y no pasara nada.

No pasa nada. A todo se le dice que sí, se llega al extremo y el paroxismo de que en el pragmatismo político del no pasa nada, las decisiones al presidente se le aplauden y se le celebran. Con la nueva designación de un tecnócrata, que según la información publicada no reunía los requisitos que exigen los estatutos del PRI, de tener diez años de militancia efectiva, el PRI sigue siendo una oficina de empleos. Así la ve el presidente Peña Nieto, como una agencia en donde los cargos se obtienen no por los votos ni el talento individual, sino por la simpatía que el presidente en turno tenga por el político ungido.

COMO DATO: En Ciudad Madero existen dos talentosas activistas sociales y políticas que se desempeñan en el PRD y el PRI. Tete Martínez, es una mujer entregada al servicio social de sus semejantes y una fiel y leal militante del Sol Azteca. Y por el PRI sobresale en la urbe petrolera por su constancia y dignidad política la consejera nacional de ese partido, la ex regidora Reyna Inés Silva Lagunés, quien a pesar de los pesares por lo que el PRI vive en estos días allá en Ciudad Madero, esta dama, Reyna Silva Lagunés no cesa en su trabajo de visitar las colonias y hacer proselitismo para que el partido de Plutarco Elías Calles recupere la presidencia municipal.

