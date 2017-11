EN REYNOSA, EL PRI DE RICO DE SARO, MUERTO ANTES DE NACER

HIPODROMO POLÍTICO

Por CARLOS Cortés

N REYNOSA, EL PRI DE RICO DE SARO, MUERTO ANTES DE NACER

La administración política de Gustavo Rico de Saro al frente del PRI de Reynosa murió aún antes de nacer. No trae proyecto, los ofrecimientos no se han cumplido y el tricolor de Reynosa no se ve para donde se mueva. Y es que Gustavo Rico de Saro le echó montón a sus adversarios pero a la hora de sentarse en la silla de primer priísta de Reynosa la puerca torció el rabo: no sabe, no tiene experiencia política y no tiene proyecto ni dirección hacia donde deba de caminar junto con una militancia enojada, frustrada ante la derrota del 2016 y la falta de resultados, de atención de su dirigencia y de mensajes claros y de ánimo por el futuro.

Rico de Saro es la gran decepción de los tricolores Reynosenses: llegó pero después de sentarse no sabe para qué.

Entonces, podemos prever que de mantenerse esta tendencia, para el PRI, el resultado electoral del próximo domingo primero de julio del 2018 en los cargos que estarán en juego en el municipio fronterizo, la alcaldía y los dos distritos federales, será de pronóstico reservado. La tendrán muy difícil por no decir cuesta arriba, tanto por el propio escenario electoral federal, pero más por la falta de trabajo político de Rico de Saro.

¿Qué estará esperando el flamante dirigente tricolor para ponerse a trabajar? Los tiempos políticos no corren, vuelan, y parece que a Rico de Saro le están pasando de noche y a caballo. No ha convocado a reuniones, no hay ruedas de prensa, no se reúne con la estructura de su partido. Vamos, ni siquiera a estas alturas del calendario electoral, y pasadas ya varias semanas de haber asumido el cargo, ni siquiera el directorio del Comité Municipal del PRI tiene completo. De ese tamaño es la inmovilidad de Rico de Saro.

¿Será acaso que lo apabullan sus protectores? ¿Será acaso que su padrino Everardo Villarreal aún no toma decisiones? ¿O será acaso que Rico de Saro llegó como resultado de un “asalto” a la dirigencia tricolor en Reynosa? no operada por él, claro está.

En su toma de protesta como dirigente, que no líder, Gustavo Rico de Saro expresó: “No podemos volver a equivocarnos, debemos de interponer los intereses de la sociedad y el partido, a los intereses personales y de grupo. Voy a decir algo y lo voy a decir claro: no es el momento de reclamo por oportunidades que creemos merecer, no es la época del arribismo electoral”.

Primero, los intereses de la sociedad se deben anteponer y no interponer. Y segundo, Rico de Saro ya se está equivocando al no mover un dedo para reconstruir el partido si es que quieren tener algunos resultados en el 2018. http://primeravuelta.com/2017/09/19/quiero-reconstruir-al-pri-gustavo-rico-de-saro/

Además, se le olvida a Rico de Saro que en este momento, como presidente de un partido de oposición diferente a quien gobierna la ciudad, debería ponerse al lado del ciudadano ofendido, enojado y afectado, que son muchos, y enfrentar a la alcaldesa ante las malas decisiones, los muy pobres resultados que ha dado al frente de la administración municipal y los múltiples abusos en el uso de los recursos públicos, lo que no se ha visto que haga, y ello significa, entonces, que Rico de Saro o sus promotores están apoyando a la todavía alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, aún y cuando la mamá del bebé Carlitos está sentada en sus laureles enriqueciéndose y no haciendo absolutamente nada por la ciudad. A Maki, ni con el pétalo de una rosa.

Ah, pero Rico de Saro si crítica, mediáticamente claro, las medidas tomadas por el Gobierno de Tamaulipas para combatir de fondo el flagelo de la inseguridad. Y para muestra basta un botón: “Por ellos desde mi representación como presidente del CDM del PRI propongo que en los retenes vehiculares solamente se verifique que la unidad no sea robada y que no sea conducida por civiles armados que no tengan que ver con alguna corporación policíaca. En el PRI creemos que toda estrategia debe de ser puesta en operación tomando en cuenta el bienestar del ciudadano de bien y en el estricto respeto a sus derechos”. http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=318884. O lo que es lo mismo, Rico de Saro toma partido en un tema que debe ver con objetividad e inteligencia.

Finalmente, hay voces que acusan a Gustavo Rico de Saro de encabezar una verdadera cacería de brujas contra los ex funcionarios del PRI, lo que a estas alturas suena y es ridículo. No es el PRI una Presidencia Municipal. Y quizá por esas actitudes mesiánicas, intolerantes e incomprensibles de Rico de Saro, ninguno de sus ex adversarios en la elección para dirigente se quiso sumar a la pobre, triste, de capa caída administración de Rico de Saro al frente del PRI de Reynosa. De seguir así, Gustavo le entregará cuentas mochas y malas a su promotor, Everardo Villarreal Salinas, de quien hablaremos en una próxima colaboración. http://www.hoytamaulipas.net/notas/314088/Reynosa-2018-le-tienden-la-cama-a-Luebbert.html

Si quiere avanzar el PRI en Reynosa, tienen que recuperar y reconstruir los pedazos que dejaron Egidio, José Elías y Everardo, quienes más se significaron por enriquecerse ofensivamente a costa de los contribuyentes que por querer pulverizar al ex partidazo que por transformarlo en un ente competitivo y ganador.

Por lo pronto estos tres personajes deben estar preocupados, y mucho, ante las acciones de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, que lleva dos al hilo y va por más.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX