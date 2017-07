La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN REYNOSA LA VIOLENCIA CRECE TODOS LOS DIAS

Pese a la presencia de las fuerzas federales y del estado en la valiente y pujante ciudad de Reynosa cada día que pasa la violencia va en aumento; el sábado el saldo fue de nueve personas muertas, entre éstas los cuatro miembros de una familia, tres asaltantes de viajeros, una mujer y un delincuente, lo que atribuyen los reynosenses a los enfrentamientos entre las bandas delictivas que se han apropiado del lugar.

No quisiéramos decirlo pero a quererlo reconocer o no hay que aceptar que específicamente en esa ciudad fronteriza de la zona norte de Tamaulipas los capos de la delincuencia organizada han rebasado y con mucho a las fuerzas federales, conformadas por elementos de la SEDENA, SEMAR y Policía Federal, lo mismo que del Mando Unico Estatal.

Pero, pero, pero, como periodistas creemos que alguien debe agarrar al toro por los cuernos, creemos que el gobierno de la república y el gobierno del estado no deben esperar a que los delincuentes se maten solos entre ellos, porque eso no va a suceder; lo que estamos viendo con esa estrategia es que carteles de la delincuencia organizada se están fragmentando y cada día son más y con nuevas formas de delinquir.

La senadora con licencia y alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, con la sencillez que le caracteriza, dijo que la seguridad de la ciudad y sus carreteras es responsabilidad del mando único estatal y de las fuerzas federales y no del Municipio “porque nosotros no tenemos policías”. “Tenemos mando único y la seguridad depende del Estado y la Federación”.

A decir verdad son muchos los elementos de la Defensa y de la Marina, además de la Policía Federal, comisionados en Tamaulipas, como para no poder sacar a narcos de Reynosa, ni siquiera con el apoyo del Mando Unico del Estado. Porque además de la preparación tienen el armamento y el equipo necesario para hacerlo, la pregunta es porque no lo hacen. O nada más los mandan a hacer presencia, pero lo que quieren los reynosenses en lo particular y en general los tamaulipecos, son resultados.

Por cierto el alcalde de Soto La Marina, Habiel Medina Flores, dió a conocer que en ese municipio hay un importante vacío en los ranchos por cuestiones de inseguridad, estimando que alrededor de 350 ganaderos decidiéron abandonar su labor.

“Está mejorando pero a paso lento; la verdad es que sigue siendo un vacío importante y si queremos a los ganaderos de vuelta, porque generan mucho empleo y la verdad es que si tenemos varios cientos de ganaderos que todavía no sienten la confianza”, remarcó.

Alguien le debe de decir al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que el problema en Reynosa está creciendo todos los días y que en consecuencia los reynosenses viven con un gran temor y el Jesús en la boca, digo, porque puede ser que más adelante les venga a pedir su voto, uno nunca sabe.

Pero lo más increíble de Reynosa es que en esta ciudad fronteriza de enero a mayo del 2017 en éste escenario de brutal violencia, y sin control, se hayan creado 10 mil 827 empleos de los 19 mil 238 que se generaron durante ese período en Tamaulipas, como lo certifica el IMSS, lo que supera por tres mil 662 el total obtenido durante el 2016.

Nos gustaría saber quienes fueron los inversionistas que se aventaron el tiro, porque los hombres de empresa en éstos casos son muy cautos y no invierten por invertir, pero quizás el origen de los diez mil y tantos nuevos empleos sean las maquiladoras, ya que Reynosa es el centro maquilador por excelencia de la frontera, debido más que nada a la conexión de la red carretera de Estados Unidos con las carreteras del país, por ser la vía más rápida para trasladarse el interior de la Unión Americana y esta previsto que con el tiempo las van a conectar.

El Dino del PRI y coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, asegura que permanecerán atentos a las negociaciones que el Ejecutivo realice del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), seguros de que el gobierno de la república sabrá defender los derechos de los mexicanos tanto en el ámbito externo como en el interno. Lástima que los mexicanos ya no crean en los iluminados del Partido Revolucionario Institucional.

Enterado de que el Ejecutivo estadounidense ya anunció los objetivos para la renegociación del TLCAN, dijo que los senadores del PRI recordaron que por su parte desde el poder legislativo ellos ya han hecho su tarea, como la consulta nacional sobre la modernización del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Luego trajo a colación que ante la facultad que tiene el Senado de la República para aprobar los tratados internacionales, su bancada se compromete a trabajar muy de cerca con los Congresos de Estados Unidos y Canadá en busca de beneficios a través del comercio.

El que le picó los ojos a Gamboa Patrón fue el senador del PT, Mario Delgado Carrillo, ya que durante su intervención lamentó que a un mes del inicio formal del proceso de renegociación del TLCAN, es fecha y hora en que el gobierno mexicano no tiene una postura pública sobre de sus objetivos y puntos negociables para firmar el nuevo Tratado.

“El proceso de consulta rumbo a la renegociación en México ha durado más tiempo que en Estados Unidos y aún no tenemos un diagnóstico tras 23 años de TLCAN, un análisis de los ganaderos y los perdedores y que representaría una mejora en el Tratado para los intereses del país”, remarcó Delgado Carrillo.

Al parecer al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no le pintan mal las cosas en el juicio que enfrenta ya ahora en la Ciudad de México, luego de haber sido extraditado de Guatemala a México, el que está bajo proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el órden de mil 650 millones de pesos, que fuéron desviados de entidades públicas como la Sedesol, SSP, Secretaría de Salud y de Desarrollo Económico, entre otras.

Y decimos que no le pinta mal al carismático y querendón ex mandatario veracruzano, ya que el juez que conoce del caso le concedió a la PGR seis meses para que agote las investigaciones sobre del o de los cargos que le imputan. Plazo que es más que suficiente para que “se enfríe” el caso de Javier Duarte, esto es que se olviden de él los medios de información, ya que con ellos encima, nos dijo un destacado abogado de Nuevo Laredo, que que por cierto ya falleció, que con los periódicos encima no se puede negociar, por eso “hay que esperar a que el caso se enfríe”. Javier Duarte, se va, apuéstele, al cabo en Tamaulipas –al igual que en Veracruz– no pasa nada.

En México aseguran que el miedo no anda en burro y ha de ser cierto porque en el estado de Hawai, en Estados Unidos, se acaba de iniciar una campaña de educación para preparar a los isleños sobre como actuar en caso de que se produzca un ataque de misiles por parte de Corea del Norte, como lo publicaron varios medios estadounidenses. Decía mi abue que donde aprietan no chorrea.

Por cierto el sector turístico criticó la medida al considerar que la amenaza es demasiado improbable para justificar el Plan de Emergencia que podría asustar a los viajeros, pero, pero, pero, la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawai cree que los preparativos no pueden esperar más, “por si o por nó”, como dicen.

Ahora resulta que los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas descubrieron 110 especies diferentes de hormigas en la zona de la Biósfera El Cielo, hallazgo que da pie para buscar y encontrar soluciones sustentables a la invasión de especies como la famosa hormiga “mantequera” en zonas urbanas.

Sobre del tema la doctora Karla Yolanda Flores Maldonado, que es investigadora del Cuerpo Académico Ecología y Conservación de la Biodiversidad, dijo que éste trabajo se desarrolla a partir del proyecto “Estudio Taxonómico de Formicidae en la Reserva de la Biósfera El Cielo.

Estableció que el trabajo concluido recientemente consistió en estudiar las comunidades de hormigas a diferentes altitudes desde los 300 hasta los casi dos mil metros sobre el nivel del mar, para conocer su composición y sus implicaciones en el mismo hábitat, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx