HIPÓDROMO POLÍTICO

Por CARLOS Cortes

EN TAMPICO, LA CORRUPCIÓN MANDA EN TRÁNSITO ¿Y LA ALCALDESA?

En al Ayuntamiento de Tampico, que preside Magdalena Peraza Guerra, para muestra del desorden que prevalece basta un botón, crítico y lamentable, pero un botón, que deja en claro el por qué la señora de 73 años de edad ya no debe ser tomada en cuenta como candidata a la reelección municipal. Cada día que pasa disminuyen sus capacidades para tener orden en la institución en detrimento de la sociedad porteña.

Y es que la maestra no ha logrado poner orden en el Ayuntamiento y si ha sido nota por frivolidades que en nada ayudan a la gobernabilidad de la ciudad, como aquella foto captada durante la inauguración del torneo de tenis. Y le platico a continuación lo que ocurrió en Tránsito Municipal hace un par de días, circunstancia que debe ser investigada, hechos corroborados por la contraloría del estado y con castigo ejemplar para quienes resulten responsables de los diversos ilícitos que les resulten.

Le cuento qué ante el desorden y corrupción imperante en tránsito municipal, después de un largo año y meses de gobierno, la maestra Peraza solicitó a la Secretaría de Marina el apoyo para buscar un perfil que solucionará los problemas que en tránsito se tenían y que ya habían hecho crisis con la autoridad municipal y con la sociedad de Tampico. Tardó 13 meses la alcaldesa de Tampico para tomar una decisión muy sensible que debió haberse aplicado desde el primer día, sobre todo porque no es esta la primera vez que gobierna y ese fue su mayor argumento en campaña.

Así pues, la Secretaría de Marina recomendó al Capitán Jaime García Cárdenas, quien ya se encontraba en retiro, para que ocupara la titularidad de tránsito municipal en el puerto, lo que el mando naval aceptó y de inmediato se puso a trabajar, diseñó el programa respectivo y empezó a aplicar acciones para enderezar el barco, lo que genero molestias y enojos por parte de los corruptos.

Y es que el problema es, que cuando un hombre con la rectitud y honestidad del Capitán García Cárdenas empieza a desempeñarse en un mar de tiburones, entonces empiezan a generarse las molestias y cuando los intereses de algunos se ven afectados, la molestia y la frustración empieza a imponerse sobre la legalidad y el cumplimiento irrestricto de la Ley.

Así es que el Subdirector de Ingeniería Vial de Transito en Tampico, Omar Leines; el Subdirector Operativo, Guadalupe Chávez; el Director Jurídico, Carlos Castillo; y Tatiana Sandoval, la responsable de la administración de la corporación, se pusieron de acuerdo para buscar presionar la salida del titular de tránsito, quien tiene el reconocimiento social ante la lucha que enfrenta contra la corrupción y el bandidaje que, usted lo sabe bien, afecta a la sociedad, que es quien finalmente paga el costo de la corrupción de los malos funcionarios.

Además, con engaños, estos personajes lograron que 90 elementos firmaran una carta contra el titular de Tránsito, cuando los cuentearon de que las firmas eran para recibir chamarras nuevas. ¿Se imagina Usted querido lector a cuanto ascenderán las ganancias ilegales que deja la corporación de tránsito que estos sujetos a costa incluso de su libertad están defendiendo la “ínsula de poder”? Y entonces se van por la fácil: difamar, ofender y acusar.

Y es que desde su llegada, el Director de la Corporación planteó varios ejes rectores en el quehacer de la Dirección de Tránsito en Tampico, a sabiendas de que es el punto más cercano a la población y en el cual la corrupción es tan cotidiana como mecanismo generador de recursos ilicítos: cero tolerancia, alto a la corrupción, conducirse siempre con verdad, actitud positiva, y orden y limpieza, lo que no gusto a algunos elementos, a los mandos medios y valdría la pena investigar si estas medidas de acción tampoco gustaron a doña Magda Peraza.

Ahora, la pregunta que se extiende en el ambiente: ¿estaba enterada de las corruptelas de los funcionarios viales la presidenta municipal de Tampico, Magdalena Peraza Guerra? Si no estaba enterada malo y si sí estaba enterada peor. Ella, Magdalena Peraza, es la responsable de lo que ocurre en la ciudad. Y de ser ignorante de lo que ocurre en su jurisdicción, habla de que tiene un problema de percepción y otro de comunicación. Por ello, más allá de que Magdalena sea o no candidata a la reelección, debe quedar claro que no ha podido con el gobierno municipal.

Hoy la decisión que Magdalena debe tomar y sostener, aún y a pesar de sus propios intereses, debe ser apoyar irrestrictamente al Director de Tránsito, al Capitán Jaime García Cárdenas, porque una decisión en contra sería letal para su administración. Significaría que habría perdido la lucha contra los corruptos, los deshonestos y los gandallas. Sabemos que Magda está molesta con el Director de Tránsito porque metió orden, lo que deja abiertas las sospechas de que ella también es beneficiaria de los malos manejos del grupúsculo que hoy quiere controlar la corporación.

Y en esta circunstancia, la hoy alcaldesa debe decidir si habrá de buscar la reelección y cuál será el motivo de su decisión: ambición, lograr pasar a la historia como la única persona que ha logrado la presidencia municipal por tercera ocasión o hambre de poder y de dinero. Insisto, a sus 73 años, creo que Magdalena Peraza Guerra ya no tendrá la energía para poner orden y los paganos serán los tampiqueños.

Si tránsito municipal que no representa nada trascendente en el organigrama de gobierno, aún y con la voluntad y rectitud del director, se le ha salido de control a Magda Peraza desde el principio, imagínese lo que podría pasar en una tercera gestión municipal.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.