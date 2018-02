T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EN VIDEO” PONEN EN VERGUENZA A LÓPEZ OBRADOR…!

UNA LAMENTABLE falta de respeto fue la consumada allá en Nuevo Laredo por “políticos desesperados”, de Reynosa, los que, sin medir las consecuencias “en redes sociales” pusieron en vergüenza al político presidenciable y creador de MORENA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al haber tomado un video “en el que claramente se escucha” cuando AMLO, da “lectura a varias tarjetas informativas” aduciendo en una de estas que, “de acuerdo a las encuetas el candidato en Reynosa es JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL” y tras lo expresado por el político tabasqueño, “El J.R.” se levantó, recibiendo aplausos de la porra que este traía consigo.

PERO LO IMPERDONABLE e inconcebible de este embrollo político, a mi juicio es que, se hayan pasado de la raya, “al chamaquear” al Candidato Presidencial López Obrador, porque Andrés Manuel, no creo que sea un hombre irrespetuoso de lo que establecen los estatutos del partido creado por él. Y digo esto, porque el prospecto a la Presidencia de la República, no juega con nadie, al contario obra con calidad, pero además con respeto y sensatez, por cuyo motivo quiero decirles que, los que cometieron la osadía de “evidenciar AMLO a través del polémico video” son serios enemigos del político tabasqueño, porque con esta clase de posturas, más que ayudar, perjudican al Movimiento de Regeneración Nacional.

Y POR ESTA RAZÓN, creo que lo justo es que salgan a la luz pública él o los nombres de los autores de esta falta de respeto hacia el aspirante presidencial de MORENA, para que expliquen por orden de quien “se tomó el controversial video a escondidas” y con ello, haber ninguneado al político que hasta hoy en día encabeza la mayoría de las encuestas en todo México. Y por tanto, creo que “lo que se hizo con ANDRÉS MANUEL, no tiene nombre, porque “en el audio del video”, claramente se escucha cuando LÓPEZ OBRADOR, dice que José Ramón Gómez Leal “El J.R.”, va por Reynosa, pero, hay que aclarar que, López Obrador, en ningún momento dijo a qué cargo de elección popular iba “el joven petulante nacido en pañales de seda”.

SIN EMBARGO, El JR”, en esa junta privada, repito, al escuchar su nombre en voz de López Obrador, se levantó de la silla donde estaba y se “se pavonea” en medio de aplausos y alguien de sus seguidores decía “si se pudo”, cuyo detalle la verdad es un acto penoso, porque si fue una reunión privada, nada de eso tenía por qué haber salido a las redes sociales, porque lo que se hizo con esta clase de acciones, fue poner en vergüenza al también ex jefe de Gobierno de la hoy ciudad de México.

PERO AYER MISMO, en una nota informativa, se dio a conocer que el Movimiento de Regeneración Nacional, en la reunión de Nuevo Laredo “NO DESTAPÓ a ninguno de los aspirantes la Presidencia Municipal de Reynosa”. Cuya cuestión aclarada, confirma que, lo que presumiblemente dijo LÓPEZ OBRADOR de José Ramón Gómez Leal “El JR”, no es oficial, para que obviamente “los alborotados” no se anden saliendo de la tangente, pero lo que plano no tienen perdón de dios “es que, la gente de “José Ramón”, le haya faltado al respeto al político presidenciable.

PORQUE ESO que se le hizo al tabasqueño ANDRÉS MANUEL, fue consumado “por gandayas desesperados” que, demandan un espacio público en la política, quizás para lograr cristalizar sus aviesos intereses, cuyo detalle, en mi punto de vista, tendrá que valorarlo de manera meticulosa la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.

ADEMÁS el prospecto presidencial AMLO, no violaría por nada del mundo lo que establecen los estatutos de su propio partido político. Porque recordemos que el pasado viernes en una entrevista con JOSÉ LUIS MORENO HERNÁNDEZ, ex Presidente del Comité Municipal de MORENA, dijo muy claramente que “El J.R., ya no podría ser candidato a Presidente Municipal por Reynosa”, e incluso señaló que este jovenazo ESTÁ DESCARTADO, porque José Ramón Gómez Leal, ya había contendido en elección interna para intentar ser candidato de Morena a Senador” y perdió.

Y COMO LOS ESTATUTOS del Partido aducen que, él o los interesados a un cargo de elección popular, solo pueden contender por una sola vez y no por dos, como lo pretende Gómez Leal, habremos de ver si se respeta o no lo que rezan los estatutos de este partido político, porque simple y sencillamente, “no se puede ser abanderado de MORENA al Sendo de la República y a la Presidencia Municipal de esta pujante comunidad fronteriza. Así es que, en corto plazo, nos daremos cuenta si LÓPEZ OBRADOR respeta o no los estatutos del partido, por el cual él, proyecta llegar a la Presidencia de la República.

Por hoy es todo y hasta mañana.

