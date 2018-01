T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ENCUBRIDORES “DEL GEÑO” PUEDEN IR A LA CÁRCEL…!

TRAS LA SOLICITUD del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA “de abrir una investigación” contra quienes estén encubriendo al ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, esto, ya ha causado un tremendo impacto “político-judicial”, porque aquellos funcionarios del Poder Judicial Federal, que se estén prestando a impedir la extradición del ex gobernante tamaulipeco a Los Estados Unidos, “pueden ir a la cárcel”, porque la ley no debe infringirse y quienes lo hagan o proyecten este nefasto propósito, estarán incurriendo en un delito grave que, les impediría el derecho a la libertad bajo fianza.

LA INVESTIGACIÓN solicitada por el Gobernador Cabeza de Vaca, fue formulada ante la Secretaría de Gobernación, durante la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, donde el ejecutivo tamaulipeco, “no se anduvo por las ramas”, para acusar en plan tajante y sin cortapisas a la propia Procuraduría General de la República (PGR), respecto a negarle a las autoridades de Tamaulipas, el expediente, en el que Eugenio Hernández Flores, enfrenta la acusación penal allá en los Estados Unidos, por los probables delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y otros más de gran relevancia penal.

POR ELLO, Cabeza de Vaca, ante sus homólogos de todo México e incluso, ante representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del titular de la Secretaria de Gobernación ALFONSO NAVARRETE PRIDA, expresó marcada preocupación, por la sospecha de que, haya servidores públicos federales, interesados en impedir que se aplique la ley contra ex gobernador acusado, por presuntos actos de corrupción, por lo que, “de probarse tal sospecha”, los funcionarios el Poder Judicial Federal involucrados, “deberán ir a prisión” y con ello, se siente un histórico precedente judicial para que en el futuro, no halla funcionarios corruptos que, “encubran y solapen a potenciales delincuentes de cuello blanco”.

APUNTÁNDOSE que la PGR, en seis ocasiones le ha negado el expediente “del Geño” a las autoridades del Poder Judicial del Estado, cuya cuestión es lo que ha despertado la sospecha de que en el caso de extradición del ex Gobernador acusado, “halla mar de fondo” y por esta razón fundamental, el mandatario estatal Francisco Javier Gracia Cabeza de Vaca, “está demandando la investigación” a la que hacemos referencia, cuyo tema, repito, mantiene a mucha gente de la grey política tamaulipeca “bajo un esquema de temor y zozobra”, porque son personas que tal vez, tengan nexos o negocios turbios con el ex Gobernador detenido Eugenio Hernández Flores.

LO IMPORTANTE del caso es que, tanto el Secretario de Gobernación ALFREDO NAVARRETE PRIDA y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, tienen la ineludible obligación de atender la solicitud planteada por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien sin empacho alguno, “les expresó su desacuerdo” con el Juez Federal EUCARIO ADAME PÉREZ, funcionario que se opone a la extradición del ex Gobernador detenido EUGENIO HERNANDEZ FLORES.

POR LO QUE, ante esta circunstancia, el juzgador federal referido, “tendrá que exponer en el marco de derecho”, los argumentos legales en los él, funda la negativa de extradición del ex gobernador Hernández Flores, “por lo que de no exponerlos”, desde el punto de vista jurídico, el citado funcionario, habría de verse en líos legales y por ende, este Juez Federal, podría correr al suerte de ser privado de su libertad, en tal sentido opinaron abogados que tienen noción del procedimiento legal en casos de extradiciones.

ADEMÁS, el Gobernador del Estado Cabeza de Vaca, lamentó que “hoy en Tamaulipas, atravesemos por una situación adversa y por ende difícil, porque dijo: SE ESTÁN BURLANDO LOS DERECHOS A LA JUSTICIA”, derecho que tienen todos los tamaulipecos, para que se haga justicia y a los culpables de los actos de corrupción, se les castigue pagando los delitos que estos funcionarios cometan, como es el caso al que hoy aquí hacemos referencia, tema que como dije al principio, ha venido cobrando enorme relevancia y trascendencia político judicial en Tamaulipas.

AQUÍ LO INEXPLICABLE e inconcebible, es que el propio Juez Federal Eucario Adame Pérez, reconoció los delitos cometidos por “el Geño” Hernández y pese a ello, este sujeto de baja calidad moral y profesional, obró de manera irresponsable, “al emitir la negativa de extradición del ex gobernador detenido” que está siendo reclamado por la justicia norteamericana, detalle que nos lleva a pensar que, el Jurista ADAME PÉREZ, hoy se encuentra ante muy serio dilema judicial.

FINALMENTE, les diré que el Gobernador Cabeza de Vaca, dijo que, “los tamaulipecos, tienen derecho a que se haga justicia” y por obviedad, se castigue a los culpables, pero que también se reparen los daños, sobre todo con aquellas personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, al quitarles la vida a sus padres y familiares y lo peor, dejando huérfanos a los niños por la desapariciones consumadas. Así es que, veremos sobre al marcha, que habrá de suceder con esta tan candente intervención del Gobernador de Tamaulipas, para que al detenido ex mandatario, se le lleve a los Estados Unidos, donde Geño Hernández Flores, está pendiente con la justicia norteamericana por delitos de extrema magnitud judicial.

