SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ENERO MES DE DECISIONES

-PARTIDOS AUSCULTAN A POSIBLES ASPIRANTES

SIGUEN SIENDO en el PAN dospromesas para lo que viene en unas semanas mas el diputado local CARLOS GARCIA GONZALEZ “Chito” como le llaman sus amigos.

Asi como la representante del gobierno del estado en el municipio de Matamoros, VERONICA SALAZAR. Uno de ellos es el prospecto a la presidencia municipal y ella para la diputación federal por el IV distrito electoral asi como quienes dentro del PAN tienen una fuerza que nadie les menosprecia asi como un aprecio entre la ciudadanía y sino pal baile vamos.

MIENTRAS QUE EN LA CASA de enfrente el diputado local ANTO TOVAR aprieta fuerte para ser considerado como un prospecto por su partido en el distrito IV donde ha labrado un destino político al ser dirigente juvenil obrero, dirigente estudiantil del COEP, regidor, dirigente juvenil del PRI asi como miembro de la estructura de su partido por muchos años a pesar de su juventud.

EL PARTIDO MORENA no haya la puerta y con tanto aspirante que destapó en Tamaulipas no encuentra el momento de definir.

Resulta ahora que será por designación del comité nacional ya no por encuesta y con esto cambian definitivamente las expectativas a seguir en este partido o en esta coalición donde no será otra cosa que el dedazo de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

ENRIQUE TORRES, AMERICO VILLARREAL, JOSE GOMEZ LEAL, OLGA SOSA son algunos de los nombres que se han mencionado para el senado como candidatos por esta coalición a lo que sume ahora a chaleco asi quiere el sujeto venido a menos ABDIES PINEDA MORIN que no contento con pelear distritos como Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo y Matamoros quiere adjudicarse de acuerdo a su poder político una candidatura al senado que ya le disputan hasta un HECTOR GARZA GONZALEZ que es igual de malquerido que el propio ABDIES o JOSE RAMON GOMEZ uno por fantochón y otro por advenedizo de un proyecto político que le urgía para cobijarse.

Y EN EL SUR DEL PAIS las cosas no caminan positivamente en favor del PRI pues la salida de legisladores, alcaldes y el propio gobernador MANUEL VELASCO en Chiapas le surtirá un efecto contra las aspiraciones de JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA como precandidato priísta presidencial.

Asi es de que las cosas no están bien ni para el partido verde ecologista que es a donde renunciaron y con ello a la coalición con el PRI para este proceso electoral.

LA PRESIDENTA del sistema dif estatatal MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA estará en la ciudad de Reynosa acompañada del gobernador del estado.

Con la finalidad de conmemorar el dia mundial de la educación ambiental acompañados también de secretarios del gabinete estatal entre los que destaca el secretario de SEDUMA, ING. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ.

Y Este sábado a primera hora de la mañana, el alcalde OSCAR ALMARAZ inició una gira de trabajo por seis ejidos del norte-oriente del Municipio, en los que pondrá en marcha ampliaciones de la red eléctrica, la acción contempla postes, muertes, transformadores, incluso alumbrado público con tecnología LED entre otros. Las comunidades rurales beneficiadas son 18 de Marzo, Otilio Montaño, Estación Carboneros, Mariposas y Mahuiras, Rancho Nuevo y Aquiles Serdán. Se espera la conclusión de estos trabajos en el mes de marzo. El programa de electrificaciones contempla 12 urbanas y 6 rurales.

Por otro lado le comento que La alcaldesa EDELMIRA GARCIA DELGADO ratifico la mañana de este viernes su compromiso de seguir echándole Ganasa la educación al asistir como invitada especial a la entrega de becas estatales de los programas Propósito y virtud; que se llevo a cabo en las instalaciones de la escuela primariaJosefa Ortiz de Domínguez. Desde el inicio de mi administración destaco la jefa del ejecutivo local que se comprometió a trabajar con los tres niveles de gobierno por la educación de los niños y jóvenes de su municipio que representan hoy en día el futuro no solo de Camargo, si no también de Tamaulipas y de México, voy a seguir trabajando incansablemente en esta materia.

MIENTRAS que el victorense EDUARDO GATTAS BAEZ anuncia que su registro ante la dirigencia de su partido MORENA en la capital del estado con rumbo a la precandidatura a la presidencia municipal será el 31 de enero a las 17 horas.

Quien fuera sub directora de innovación del Sistema dif municipal de Reynosa en algún tiempo MAGDALENA MORENO ORTIZ es la nueva sub secretaria de educación básica y sustituye en el cargo a JULIO PIMIENTA como quien entregó el equipo por fuerte enfrentamiento con MARIO LEAL RODRIGUEZ entre otros funcionarios de la SET que no concordaron precisamente en un buen ambiente de trabajo.

FELICITAMOS por su cumpleaños este 22 de enero a DON PASCUAL OLIVARES asi como este 23 de enero a PABLO GUERRA, JOSE GOMEZ CABALLERO, ADAN PARDO, ALFONSO MADERA, MAURO DE LA FUENTE LOAYZAT Y al ING. RAUL NEYRA…Y NOS VEREMOS.