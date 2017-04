ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Rindió frutos operativo de Semana Santa 2017 en Mante

*.- Alcalde felicito a paseantes de aquí, como a los visitantes

Como en la mayor parte de las ciudades y lugares turísticos de Tamaulipas, manifestamos que rindió frutos el operativo de Semana Santa 2017 en El Mante, en base a la instrucción girada por el alcalde Juan Francisco Leal Guerra.

En esta ocasión como en años anteriores, tenemos que los lugares que más fueron visitados los días santos, fueron las Playitas del Limón, El Nacimiento, la Aguja y el de reciente creación, Balneario La Difusora.

De acuerdo a las cifras oficiales, afortunadamente durante la Semana Santa 2017, no se registró el fallecimiento de personas con motivo del periodo vacacional, en el trayecto a los lugares mencionados.

Lo anterior deja en claro, que rindió frutos el operativo de Semana Santa 2017 en el que participaron elementos de diversas corporaciones policiacas así como de auxilio a la población.

En esto también es justo mencionar, de que jugó un papel importante las campañas de prevención de accidentes, los cuidados y medidas de protección para preservar la salud, para establecer la cultura de autoprotección.

Por cierto que previamente al término de la Semana Santa 2017 y el operativo puesto en marcha al inicio de esta, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, felicito a paseantes de este lugar y también a visitantes.

Es justo expresar, que el alcalde Juan Francisco Leal Guerra en todo momento estuvo muy al pendiente del desarrollo de la Semana Santa e inclusive también visito los lugares de sana convivencia familiar.

Para concluir y desde nuestro enfoque, por medio de este espacio enviamos una felicitación a los integrantes de las cooperaciones policías así como a organismos de auxilio a la población, en este caso paseantes.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. De cara a la elección del próximo 4 de junio del 2017 para gobernador en tres estados de la República Mexicana (Nayarit, Estado de México y Coahuila) así como para otros cargos de elección popular en Veracruz, existen quienes se preguntan si la detención hace unos días del ex – gobernador del estado de Tamaulipas TOMAS YARRINGTON RUVALCABA en Florencia Italia y el pasado fin de semana la del ex – gobernador del vecino estado de Veracruz, JAVIER DUARTE OCHOA en el país de Guatemala, habrán de influir en contra del PRI en dicha elección y principalmente en la de presidente de la república en el 2018….. Por supuesto que existen opiniones encontradas, por un lado que también depende de lo que digan los ex – gobernadores de los estados en mención, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA y JAVIER DUARTE OCHOA a su favor ante autoridades correspondientes, pero además que influirán otros factores dependiendo en parte quienes sean los candidatos de los diversos partidos políticos en los estados de Veracruz, Nayarit, Estado de México y Coahuila, en cuanto a la elección del 4 de Junio próximo, en fin todo es cuestión de esperar….. El pasado jueves el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en el marco de los festejos con motivo de la Semana Santa, convivio con habitantes de Congregación Quintero, teniendo como finalidad preservar tradiciones y raíces, de acuerdo a la información que se nos hizo llegar….. Durante el desarrollo de dicha activivad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue testigo de la alegría de los habitantes de Congregación Quintero, esto al observar el multitudinario gallo, vehicular, ciclista, como motociclista, habiendo participado 4 candidatas a reina y la saliente también, siendo estas ALONDRA, LIZBETH, IVONNE y ANA, como MELISA, respectivamente….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acudió acompañado de la primer síndico del Republicano Ayuntamiento de El Mante, LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ, como del subdirector del centro regional de emergencia de Protección Civil estatal ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ entre otros, mientras que del lugar lo acompañaron en esta actividad, el Delegado municipal JUAN HERNÁNDEZ GÁMEZ y del Presidente del Consejo Vecinal, PEDRO BARRIOS GÓMEZ….. En otras cuestiones, tenemos que del Congreso del Estado llego información, que Diputados Locales encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, sostuvieron un encuentro con los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Madero (SUTSHA), a fin de fortalecer la cercanía con sus representados y escuchar las voces de este segmento de la sociedad….. Durante la reunión encabezada por el Secretario General del SUTSHA (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Madero) ANDRÉS PORTILLO, así como la Secretaria de Actas y Acuerdos, NELLIE GARCÍA ESPARZA, así como los legisladores JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, como ISSIS CANTÚ manzano, HUMBERTO RANGEL VALLEJO y VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, los trabajadores sindicalizados tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, así como también el agradecimiento a los legisladores, por acudir y dialogar con ellos….. En caso de no existir cuestiones de última hora, la mañana de este martes en esta Ciudad, personal de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social y la Secretaria del Trabajo, ofrecerá una Conferencia de Prensa, en compañía de representantes del SNE (Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas) ofrecerán una Conferencia de Prensa, a fin de dar a conocer entre otras cuestiones, lo relacionado con la Quinta Feria Nacional de Empleo, misma que se llevara a cabo el próximo jueves 20 de Abril en un anexo del Hotel JJ. INN, de acuerdo a la información proporcionada en su momento por el coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo de base en esta urbe cañera, VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA….. Con justificada razón alguien dijo a un servidor, que los pronunciamientos en contra del ahora ex – gobernador del estado TOMAS YARRINGTON RUVALCABA luego de su detención en Florencia Italia, esto por parte de varios directivos del PRI en Tamaulipas, encabezados por su dirigente estatal AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, la cual fue secundada en algunos municipios como es el caso de Mante por LUPITA ACEVEDO DÍAZ, fue algo que se tenía preparado ….. Por supuesto que esto no tiene nada que ver, con que el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; durante la reunión informativa del pasado domingo, dio a conocer una lista de socios obreros y campesinos que han abandonado la lucha por el pago de fideicomisos y el daño patrimonial, esto con motivo de la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante….. Antes de seguir adelante, agradecemos la invitación que se nos hizo llegar para asistir a la Conferencia de Prensa que encabezara este martes 18 de Abril el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA a las 9:30 horas en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal, para dar a conocer actividades que el gobierno municipal realizará con motivo de la conmemoración del XCVI aniversario del traslado de poderes de Congregación Quintero a Villa Juárez, por cierto hoy Ciudad Mante….. La mañana de este lunes, en realidad que nos dio gusto saludar en los corrillos de la presidencia municipal, al ex – regidor de extracción priista GUADALUPE JUÁREZ GALICIA, quién por espacio de 12 años fungió como titular de la Oficialía Tercera del Registro Civil de base en el Poblado los Aztecas de este municipio, lugar en donde tiene su residencia….. GUADALUPE JUÁREZ GALICIA, es hijo del agricultor y ganadero, como ex – comandante de la Policía Preventiva ya fallecido, GUADALUPE JUÁREZ MONTALVO; con quién por espacio de muchos años conservamos una amistad….. Ya que andamos por el rumbo de la presidencia municipal, damos a conocer que al que saludamos también, fue al ahora ex – secretario General del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Municipio, RAÚL MERCADO HERNÁNDEZ; quién en estas fechas ocupa la Secretaria del Trabajo en el SUTEM, mientras que el Secretario General es PERFECTO LARA SALAZAR….. Lo anterior nos hace recordar, que hace apenas unos días el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; como parte de las buenas relaciones que existen con directivos e integrantes del SUTEM, estuvo presente en la celebración de los juegos deportivos organizados por dicha organización, actividad que se realiza año con año, en un gran ambiente deportivo y cordialidad….. Al termino de los juegos deportivos organizados por el SUTEM, se llevó a cabo la premiación a los ganadores en la que participo el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; correspondiendo el premio de 1000 pesos a la mejor porra fue para las sabrosas, en cuanto a la competencia 4×4 de relevos ganó el departamento de pasaportes, en la carrera de costales femenil PERLA RAMOS CHAVARRÍA, en la varonil MANUEL TORRES REYNOSO. Y en fútbol ganó el departamento de obras públicas….. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que el que trae algunas novedades entre manos, es el ex – regidor del PT (Partido del Trabajo) de base en esta Ciudad, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; por lo que este martes primeramente Dios, a ver si logramos una entrevista con él.

