EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Engarrota’ ASE a Egidio y 43 ex alcaldes

Empresas inexistentes en el padrón de proveedores del gobierno de EGIDIO TORRE, a quienes se pagó por presuntos servicios sin cumplir con los requisitos legales -y que ahora no son localizadas en ninguna dirección-, contribuyeron a detonar irregularidades en la cuenta pública 2016 del ex gobernador y 43 ex alcaldes, quienes tienen que solventar egresos no comprobados por 22 mil millones de pesos.

Así, la Auditoría Superior del Estado mantendrá “engarrotados” durante el proceso político electoral, al ex gobernador y los alcaldes que gobernaron durante su 2º trienio, a quienes dio hasta el 12 de febrero para solventar las anomalías, pero la ASE dispondrá todavía de 90 días para dictaminar los documentos que aporten para justificar las irregularidades administrativas.

Es decir, tanto EGIDIO como los ex alcaldes No-Podrán operar para sus partidos durante el proceso interno [ni durante las campañas], pues la Auditoría Superior los mantendrá entretenidos en la búsqueda de documentos que satisfagan a los auditores de la ASE que detectaron las anormalidades.

Pero, en caso de que no presenten la información que requiere la ASE, se les fincarán responsabilidades que van de carácter administrativo, a tipo penal.

La ASE confirmó que parte de las anomalías por 5 mil millones de pesos detectadas al gobierno de EGIDIO, corresponde a empresas que no estaban dentro del padrón de proveedores y que ya no están en el domicilio que reportaron.

Por otra parte, el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, apuntó que la ASE hizo observaciones por irregularidades en las cuentas públicas del 2016 a los 43 municipios y 106 organismos públicos descentralizados y la administración central de TORRE CANTÚ, por 22 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones corresponden al ex mandatario.

Los implicados en estas irregularidades administrativas, que en buen romance debe decirse que corresponden a presuntas desviaciones presupuestales, dispondrán hasta el 12 de febrero para hacer nuevas aportaciones que solventen las anormalidades.

Esto ocurre justo cuando la exigencia de combatir la corrupción es el tema central de los candidatos presidenciales ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RICARDO ANAYA CORTÉS, pero sobre todo, que el candidato del partido del Gobernador EGIDIO TORRE, el PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, ha tenido que adoptar como suyo pese a que la mayor carga de corruptelas provienen de ex funcionarios priistas.

De este modo, el ex gobernador debe preocuparse por solventar las inconsistencias financieras de su ejercicio gubernamental, antes de intentar “meter mano” en el proceso de selección de los candidatos del PRI a senadores, diputados federales y presidentes municipales, pues personeros suyos como su propio sobrino CARLOS MORRIS TORRE o el ex alcalde ALEJANDRO ETIENNE LLANO y el ex presidente del CDE del PRI, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, luchan a codazo limpio el derecho de figurar en las boletas del 2018.

ULTIMOS FORCEJEOS

En vísperas de que el PRI “filtre” su lista de candidatos a diputados federales -lo que se espera ocurra hoy-, en territorio se daban los últimos forcejeos.

En el II distrito surgió la versión de un cambio, según el cual AÍDA ZULEMA FLORES sería sustituida como precandidata a diputada federal, por AMELIA VITALES.

Quizá suceda, dado que AMELIA andaba enquehacerada con documentos de residencia, a efecto de estar en condiciones legales de registrarse, pues sus adversarios afirman que radica en McAllen.

De otro lado, el chismorreo que generó en Reynosa el retiro de NETO ROBINSON como aspirante del PRI a presidente municipal, propició otra especulación según la cual -¿¡BENITO SÁENZ BARELLA!?- iría como candidato a presidente municipal.

What?

De ser así, dicen los que saben, BENITO iría como ‘bulto’ tricolor para allanarle el camino al candidato del PAN, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, quien acabó de ‘destaparse’ en Reynosa durante la cumbre del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, pues nadie cree que BENITO sea ‘gallo’ para “Chuma”, sobre todo porque parece imposible que los LUEBBERT le paguen la campaña.

En todo caso, ahí está MARÍA ESTHER CAMARGO, para no gastar parque en las urracas.

Y para Mante, se confirma por el PRI al egidista FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, ex líder nylon de la CNC.

Vuelvo a Matamoros para reafirmarle que GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE, Secretario de Turismo de la Heroica, calificó de exitosa la participación de esta ciudad en las festividades que año con año reúne a los llamados vacacionistas de invierno, “Winter Texans” y que durante la segunda quincena de enero se llevó a cabo en el área de McAllen.

La presencia de Matamoros por segundo año consecutivo nos permitió reafirmar los lazos de amistad con más de mil 500 personas del norte de Estados Unidos y Canadá, que visitaron el stand de Matamoros para conocer un poco más la historia de la tres veces heroica, leyenda y vida, así como de los restaurantes tradicionales y hoteles de la ciudad.

La participación del Ballet Folclórico de Matamoros con la estampa “Esencia Tamaholipeca”, recibió un reconocimiento de los turistas, quienes valoran nuestro folclore y celebran disfrutar estas expresiones.

Eb McAllen, dijo el Secretario de Turismo, el Centro de Convenciones fue sede del encuentro, en el que participaron 180 expositores y con una asistencia de más de cinco mil personas.

En Reynosa, entre tanto, como cada 25 de cada mes y como parte de la campaña internacional “Únete”, el Ayuntamiento de Reynosa que preside la Dra. MAKI ORTIZ, a través del Instituto Municipal de la Mujer, invitó a hombres y mujeres a portar una prenda naranja que simboliza la serie de acciones conjuntas que se realizan para concientizar sobre la importancia de erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Como actividad principal para la promoción de “Únete”, la titular del Instituto, MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, recorrió las instalaciones de la presidencia municipal acompañada de su equipo de colaboradores, para colocar a empleados y visitantes un moño color naranja, que simboliza la campaña de concientización a la no violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

A nombre de la alcaldesa, doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, agradeció a empleados y funcionarios del Ayuntamiento por sumarse a esta causa en aras de contribuir todos a la paridad de género e inclusión dentro de un marco de respeto por la mujer en esta ciudad.

De otro lado, el Consejo de Instituciones A.C., de Nuevo Laredo, reiteró su apoyo al gobierno municipal de ENRIQUE RIVAS, quien este jueves fue invitado a la junta del Comité Directivo, para informar el avance de los programas que realiza la administración gubernamental.

“Realizamos actividades en beneficio de la ciudad, tengo el compromiso y convicción de tener un gobierno abierto e incluyente. 2018 es un año de consolidación de grandes proyectos, un ejemplo es la aprobación del Plan de Obra Pública por más de mil millones de pesos”, informó RIVAS CUÉLLAR.

El edil también habló de los apoyos que el gobierno municipal ha otorgado al sector educativo, donde se han beneficiado 189 escuelas en mejoras de infraestructura. Además de los programas que impulsan para acercar servicios de salud a la población vulnerable.

“Seguimos impulsando la educación. Me solicitaron apoyar con transporte a niños que viven en El Bayito y lo hacemos. Participamos de manera conjunta para seguir dando soluciones”, asentó el alcalde.

“Vamos a continuar trabajando con ímpetu, de la mano con la sociedad que busca la generación del bien común, de trabajo, progreso y modernidad para enfrentar los obstáculos y crear momentos positivos que nos llenen de orgullo”, puntualizó el munícipe.

Cambio de orientación temática para destacar que en el marco de la reunión de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ y el Secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, refrendó el compromiso de su administración en materia de derechos humanos en Tamaulipas.

En su participación, GARCÍA CABEZA DE VACA subrayó que su Gobierno ha puesto especial énfasis en cumplir las recomendaciones de la CNDH aun cuando corresponden a hechos ocurridos en anteriores administraciones.

Dijo que “el tema de derechos humanos es un tema en el que no solamente se tiene que actuar con convicción y con voluntad política y eso se debe reflejar en hechos, en acciones y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el estado de Tamaulipas”.

En el encuentro destacó el apoyo que el Gobierno de Tamaulipas ha dado al tema de atención a víctimas, pasando de un Instituto a una Comisión e incrementando de $2.5 a $10 millones de pesos el presupuesto anual.

“Con la finalidad de atender y apoyar a todas estas familias, hemos dado asesoría a las víctimas, hemos dado terapias y hemos dado subsidios a trabajos que están desempeñando estos familiares (de víctimas)”.

También destacó el trabajo que ha realizado el Sistema DIF Tamaulipas, a cargo de su Presidenta, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, mediante la creación del programa “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, que proporciona atención a los menores hijos de desaparecidos en la entidad.

También el Gobernador se pronunció a favor de establecer un convenio con la CNDH para la instalación en Tamaulipas de oficinas de representación del organismo y así garantizar una mejor atención a los residentes de esta entidad.

Durante su intervención, GARCÍA CABEZA DE VACA pidió se abra una investigación en contra de servidores públicos que han encubierto los delitos del ex Gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

[¡Ahí te hablan, ALMARAZ!].

Lo que nos recuerda que, como parte del Programa Tiempo de Todos-Actividades de Convivencia para la Reconstrucción del Tejido Social, la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) y el Instituto del Deporte de (INDE), llevaron a cabo en Ciudad Madero, la entrega de uniformes a los niños y jóvenes que integran las Academias Deportivas de Fútbol “Jaiba Brava”.

Fue en el Parque de Bienestar Francisco Villa donde entregaron un total de 220 uniformes (dos por cada alumno) que consiste en short, playera, calcetas de local y visitante.

En el evento se contó con la presencia del secretario de la SEBIEN, GERARDO PEÑA FLORES; el director del INDE, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO; así como el director general, el presidente y el director deportivo de TM Futbol Club, CARLOS ELOIR RAMOS, JAVIER SAN ROMÁN y BRAULIO RODRÍGUEZ, respectivamente, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, representante del Gobernador en la Zona Sur de Tamaulipas, además de jugadores y cuerpo técnico de Club Profesional Jaiba Brava.

Desde otra perspectiva, deje decirle que el Secretario de Educación de Tamaulipas, acompañado de la Rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), se reunieron con el Rector de la Universidad Tecnológica de Arkansas (ATU) en Little Rock, ANDREW ROGERSON, permitiendo el intercambio de ideas con el propósito de generar una movilidad internacional de estudiantes y docentes hacia el extranjero para migrar al Modelo Bilingüe Internacional y Sustentable.

En el marco de este encuentro se efectuó la Firma del Memorándum del Primer Convenio de Entendimiento entre la Universidad Tecnológica de Arkansas (ATU) con la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM); además de desarrollar una comunicación directa con los rectores y vicerrectores de las Universidades del Estado de Arkansas a fin de conocer las principales universidades y detectar las actividades afines.

El Titular del ramo educativo destacó: “Este Encuentro nos convierte en la Primer Delegación mexicana en establecer este tipo de diálogos educativos y pedagógicos, además es del interés del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA unir lazos para la formación de los estudiantes universitarios y esta reunión permite el vínculo directo entre las universidades de ambas naciones”.

Concatenando temas, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, instaló el Comité de Igualdad por el cual se busca eliminar cualquier forma de discriminación y hostigamiento, acoso laboral, sexual, así como promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en un ambiente de pleno respeto a los derechos humanos.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, resaltó su compromiso para impulsar acciones en materia de perspectiva de género, logrando con ello la instalación de Unidad de Genero, misma que ya está en marcha en el Poder Legislativo.

En este importante asunto, firmaron como testigos honoríficos el Ing. JORGE ESPINO ASCANIO, titular de la Auditoría Superior del Estado; Lic. NORMA CORDERO GONZÁLEZ, Directora de Contraloría Interna de la Auditoría Superior de la entidad; Lic. MARCIA BENAVIDES VILLAFRANCA, de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial y la Lic. MARÍA TERESA AGUILAR SALINAS, encargada del despacho de la Dirección de Protección de Mujeres y Familias del Sistema DIF Tamaulipas.

También, firmó como testigo de honor, la Licenciada MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, además este Comité se integra por los vocales: Lic. JUAN FILIBERTO TORRES ALANÍS, de Planeación, Evaluación, Seguimiento y Mejora; Lic. DULCE CAROLINA OYERVIDES FERREREL, de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral.

En otro tema, el Primer Congreso y Exposición Nacional e Internacional en Abasto, Logística y Comercialización de Hidrocarburos y Petrolíferos “Sustentabilidad Energética”, organizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos con presencia de más de 40 empresas nacionales y extranjeras, aseveró que Petróleos Mexicanos es una empresa competitiva.

En representación del director general de Pemex, CARLOS TREVIÑO MEDINA, asistió JORGE ITZAL MARTÍNEZ HERRERA, subdirector de Abasto de Pemex Transformación Industrial, quien informó que durante 2016, Pemex comercializó mil 211 millones de barriles diarios permitiéndole atender el 100 por ciento de la demanda de combustibles del país.

Señaló que para ser competitivo ante el nuevo mercado energético nacional, la empresa trabaja en una estrategia segura, confiable, rentable y sustentable en materia de abastecimiento.

Por su parte, ADRIÁN MORAL PIÑEYRO, subdirector de Almacenamiento y Despacho, destacó que Pemex Logística se ubica dentro de una de las cinco empresas más importantes del mundo dentro de esta línea de negocio con un 99 por ciento de confiabilidad operacional atendiendo actualmente el 75 por ciento de la demanda nacional de combustibles.

De otro lado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) condena de manera enérgica el ataque en el que perdió la vida, el jefe de Departamento de Seguridad Física Zona Salamanca, Capitán TADEO LINEOL ALFONZO ROCHA. Esta empresa se mantendrá atenta y colaborará plenamente con las investigaciones del caso. Asimismo, brindará total apoyo a los familiares de nuestro compañero y colaborador.

Mexicanos continuará coadyuvando con las acciones que realizan las instituciones encargadas de la seguridad pública del país para combatir actos delictivos de esta naturaleza o de cualquier otra que atente contra el patrimonio de Pemex.

Como siempre se ha hecho, denunciaremos ante las autoridades competentes todo acto que afecte a la empresa y a la seguridad de nuestros trabajadores.

Aquí un paréntesis para confirmarle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informó del ingreso de un nuevo Frente Frio No. 25, que provocará un moderado descenso de temperatura, a partir del día sábado, y estará acompañado de viento moderado con componente norte y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Zona Norte:

Máxima de 24°C y mínimas de 6°C por la noche, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Zona Centro:

Máxima de 26°C y mínimas de 7°C, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (mínima de -3°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 29°C y mínimas de 10°C, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Por último, el Comisionado de Energía en Tamaulipas, ANDRÉS FUSCO CLYNES, expuso ante estudiantes de Economía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), las perspectivas de inversión y el desarrollo económico que se prevé para el sector energético de la entidad en los próximos años.

“Tamaulipas produce el 14 % de energía eléctrica nacional proveniente de fuentes renovables y no renovables. Estamos previendo que para el 2019 estemos generando cerca de una quinta parte, el 20 % de energía eólica en el país”, afirmó el ponente.

“Creemos que en un par de años más, Oaxaca y Tamaulipas estarán rebasando la mitad de la energía eólica que se producirá en el país”, sostuvo FUSCO CLYNES durante su exposición en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.