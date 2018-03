Tribuna

Por Javier Terrazas

Ensalada bandera

Finalmente el PRI puso sus cartas en la mesa, con las solicitudes de registro de aspirantes a las alcaldías en la mayor parte de los 43 municipios.

Solamente la quedan cuatro por recibir las solicitudes, se trata de Ciudad Madero, Aldama, González y Ciudad Mier.

De los 39 restantes, ya dio entrada a las documentaciones en cada uno de los municipios y éste martes 6 de marzo, habrá los dictámenes aprobación o rechazo.

Hay varios municipios con registros dobles como Nuevo Laredo, Jaumave, Camargo, Altamira y el caso especial de Valle Hermoso con tres.

Cabe señalar que se ha cuidado de alguna forma la equidad de género, por lo que de los 39 municipios ya con documentación a revisión hay 19 en que las mujeres son las propuestas y 19 de hombres.

Porque en el caso de Valle Hermoso, hay solicitudes de dos hombres y una mujer.

En el caso de los municipios más grandes, no hubo variación de los prospectos a las candidaturas.

En Nuevo Laredo el virtual candidato es el ex alcalde Daniel Peña Treviño, en Reynosa, también ex alcalde Serapio Cantú Barragán; y también van con los ex jefes edilicios Gabriel de la Garza en San Fernando y Servando López Moreno en Miguel Alemán.

Mientras que van por la reelección Jesús de la Garza en Matamoros; Juan Diego Guajardo en Río Bravo; Oscar Almaraz Smer en Victoria; Magdalena Peraza Guerra en Tampico.

En Valle Hermoso el más viable es el alcalde Daniel Torres Espinoza, salvo que tenga que equilibrarse la fórmula de la equidad de género.

Otros municipios relevantes van con cartas probadas en las urnas como Altamira con Carlos González Toral, ex diputado local y en El Mante con Julio Portales Martínez, Diputado Federal Suplente.

Otros nombres son de Antiguo Morelos, Rosario Sánchez Hernández; Burgos Jaime Galván García; Camargo Araceli Guerra Franco y Edelmira García Delgado; en Casas, Mirna Enedelia Sánchez López; en Cruillas, Rosa María Costante Alvarado; Gómez Farías, Perla Castillo De la Cruz; Díaz Ordaz, Fernando Lucio Balleza; Jaumave Lázaro Edail Espinoza Zapata y Manuel Báez Martínez.

En Jiménez, Silvia García Rodríguez; Llera, Alba Jazmín Pérez De la Fuente; Miquihuana Erika Beatriz Rodríguez Quiñones; Soto la Marina, Marco Antonio Rocha Aguilera; Tula, Arturo Portales Castillo; Xicoténcatl, Martha Guadalupe Rodríguez Vaal.

Abasolo, Yesika Selvera Garza; Bustamante, Maricela Rodríguez González; Güemez, Arturo López Carbajal; Hidalgo, Diana Paulina Bernal Rodríguez; Mainero, Angélica Muñoz Mares; Guerrero, Irasema Albesa Peña Ramírez; Méndez Elida Cedillo Salinas.

Además en Nuevo Morelos, Juana Nájera Cedillo; Ocampo, Pedro Javier Muñiz Camacho; Padilla, Salomón Rodríguez Gómez; Palmillas, Genoveva Córdoba Castro; San Carlos, Francisco López Villafranca; San Nicolás, Sandra Verónica Benavides Castellanos; Villagrán, Claudia Álvarez Castillo.

Hay que señalar que de los 16 municipios que gobierna el tricolor en la entidad, en once de ellos sus alcaldes buscan la reelección, aunque en tres de ellos, hay otros aspirantes como Valle Hermoso y Camargo.

El martes serán los palomeos definitivos y el próximo 12 de marzo estará el paquete completo con cuatro municipios que están pendientes, aunque a todos deberán ratificarlos convenciones de delegados o comisión de postulación de candidatos, según sea el caso.