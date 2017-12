LAS AGENDAS

Entran “vientos de cambios” a la universidad

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Refrenda Gobernador Cabeza de Vaca compromisos con universitarios. Este jueves el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo un compromiso público ante universitarios: “cuentan con el respaldo del Gobierno del cambio” para tener una universidad más fuerte que se traduzca en una sociedad también más fuerte y recuperar Tamaulipas, dijo en su mensaje en el último informe del Rector Enrique Carlos Etienne Pérez del Río y Toma de Protesta de José Suárez López, para el periodo 2018 -2021.

Avaló con su presencia el ungimiento del nuevo Rector que tomará posesión de la oficinas el 1 de enero, a quien felicitó y reiteró que el Gobierno del Estado le apostará más a la educación superior, a los proyectos de investigación, otorgará apoyos para infraestructura y todo lo que conlleve a la calidad educativa.

Cabeza de Vaca insistió que los libros motivan a los jóvenes para alejarse de las armas, por lo que la unión de esfuerzos permitirá a los ciudadanos confiar más en las instituciones. Invertir en educación, es transformar el Estado, mencionó el su discurso.

Puntual y preciso fue el mensaje, pero la actitud política que se leyó en el Teatro Juárez, fue más importante que todo lo dicho. Llegaron los vientos de cambio a la universidad, ojalá que con ello, se vayan también todas las perversiones que se generaron durante 4 años.

Agenda de medios: Protesta José Suárez para el periodo 2018 -2021 al frente de la UAT. “Yo creo en la UAT, soy orgullosamente egresado de esta universidad”, dijo José Suárez López en su mensaje, momentos después de rendir protesta como Rector para el periodo 2018 – 2021 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Pepe Suárez no es ningún improvisado, sabe lo que quiere y ya lanzó sus principales ejes de trabajo; su equipo principal que lo acompañará durante su periodo de trabajo lo dará a conocer hasta enero, pero ya circulan varios nombres de los más allegados, además de los que repetirán en el cargo, como parte de las estrategias de “aquí no ha pasado nada”, no obstante, poco a poco se “irá sacudiendo” a flojos, indeseables y vividores de la nómina.

Y para que no se propaguen rumores, el ya Rector de la Máxima Casa de Estudios Superiores dijo abiertamente que hará sinergia con el Gobierno del Estado, por lo pronto, la universidad trabajará muy de la mano con el sistema DIF Tamaulipas en proyectos de vinculación social, por lo que posiblemente varios Directores de Unidades Académicas y Facultades, tendrán que ponerse “las pilas” y dejar la modorra en que se encuentran, pues hay mucha grilla y poca chamba.

Los vientos de cambio entraron a la Universidad: hay expectativas, compromisos y metas. Suárez López, dio una probadita de lo que viene, pero “aún hay más”.

Agenda ciudadana: Abogan legisladores para reducir costo de licencia a menores de 29. Por fin los diputados locales se ponen de acuerdo y hacen propuestas no solo coherentes, sino útiles: reducir en un 50 por ciento el costo de las licencias de conducir para jóvenes entre 18 y 29 años de edad, con la finalidad de motivar el cumplimiento del documento; también solicitarán al Ejecutivo de Tamaulipas, hacer descuentos sustanciales en el tramite y expedición de la carta de No Antecedentes Penales.

Claro que no hay garantía que el descuento se aplique, pues no es nada más levantar la mano y votar, ya que ni siquiera es una solicitud formal, pero después de tantos exhortos, ideas sueltas sin ton ni son y propuestas tan descabelladas de los legisladores locales, hay era hora que dieran una; ahora solo falta que les hagan caso.

