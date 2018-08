PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Entre protestas y reclamos

Cuando las actuales autoridades municipales de Matamoros asumieron el poder jamás se imaginaron que cerrarían administración con tantos problemas, protestas y reclamos ciudadanos ante las condiciones en las que dejan la ciudad.

Pues esta semana quienes encabezaron protesta fueron los empleados del departamento de Limpieza Pública, donde los salarios están para llorar y es que 750 pesos por semana pues no les da más que para mal vivir.

Debido a que desde enero según su dirigente sindical, Hermelinda Torres Bustos se había enviado el oficio al departamento de Recursos Humanos solicitando una mejora salarial, pero pasaron los meses y esta pues simplemente nunca llego, bueno al menos para ellos, porque para otros empleados del ayuntamiento a esos si les aplicaron el incremento y no fue precisamente de 500 pesos como los que solicitaban los trabajadores de Limpieza.

Ante esta situación y al ver que ya casi se acaba la actual administración los trabajadores municipales, ante la apatía de su lideres sindical, comenzaron a elevar la voz y el martes se plantaron en la plaza Principal para exigir el tan esperado aumento, demanda por la que también le llovió a su lideresa sindical Hermelinda Torres Bustos, ante la indiferencia de esta por la exigencia de sus representados.

Ante esta situación Hermelinda Torres no le quedo de otra que sumarse a la protesta, para exigir que fueran escuchados por las autoridades municipales, poniéndole el dedo al Oficial Mayor Luis Gerardo García de negarse a recibir a una comitiva, según esto por miedo a que peligrara su integridad física.

Debido a que la protesta se realizó después de las 4 de la tarde, pues las puertas de la presidencia municipal estaba cerradas, por lo que la protesta se extendió hasta la mañana del miércoles cuando finalmente el Secretario de Ayuntamiento Edgar Córdoba dialogo con los inconformes, comprometiéndose a analizar la demanda, pero como las finanzas ya están cerradas será hasta el lunes cuando se les estén dando una respuesta a los empleados de limpieza.

Por cierto ese mismo día y a escasos metros de donde se llevaba a cabo la reunión de los empleados de Limpieza con el Secretario del Ayuntamiento, se realizaba otra reunión, pero con los funcionarios del área de turismo, y es que estos fueron llamados a palacio municipal tras los hechos en los que unos jóvenes se agarraron a golpes en plena Callejoneada, frente a las numerosas familias que habían acudido a la calle 9.

La reunión fue para acordar las medidas a implementar este viernes en lo que fue la quinta Callejoneada, en la que pues de plano ya no se permitió la instalación de stand con venta de bebidas embriagantes.

Por cierto cuentan las malas lenguas que conforme avanzan los días para el relevo de administración municipales, el alcalde saliente hasta a las presentaciones de libro asiste, cuando a estos eventos normalmente se enviaba representante, todo es debido a que ya son muy pocas personas que lo toman en cuenta, como sucedió en un evento cultural celebrado la semana pasada, al que según comenten quienes asistieron el alcalde saliente llego una hora tarde, por lo que no fue esperado para el corte del listón de inauguración y todo se realizo a la hora programa, y que cuando llego el edil pues este prácticamente fue ignorado por los presentes, ante lo que el edil pues acudió a saludar a los chicos de la prensa que acudieron a cubrir el evento, cuando en ocasiones anteriores ocurría todo lo contrario.

Siguiendo con ese municipio fronterizo, dicen por ahí que el tema de la concesión para el cambio de luminarias podría correr el riesgo de que no sea aprobado en el Congreso y es que al menos así lo ha manifestado los diputados locales, que no ven con buenos ojos que las autoridades están a punto de concluir su periodo y traten de impulsar un proyecto, que no los tiene muy convencidos de que realmente pueda ser de beneficio para los matamorenses.

En tanto que esta semana se realizó la presentación ante los medios de comunicación de la edición número 26 del Festival Internacional de Otoño, evento que se llevó a cabo en instalaciones del Museo del Ferrocarril.

En esta edición estarán participando artistas de Argentina, México e Italia así como artistas estatales y locales. Como ciudad invitada estará Saltillo, Coahuila.

En tanto que llamo la atención que en el encuentro que sostuvo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con los alcaldes electos, la gran ausente fue la edil del fronterizo municipio de Reynosa (casa del mandatario) Maki Ortiz, los motivos se desconocen.

En dicho encuentro el mandatario estatal enfatizo que trabajara en colaboración con los 43 alcaldes sin importar colores e ideales partidistas, abordándose temas relacionados con el proceso de entrega recepción, finanzas públicas, importancia de las contrataciones públicas, entre otros.

Por cierto en este encuentro el mandatario estatal anuncio que los municipios grandes tendrán la opción para el regreso de la policía municipal, medida que ocurre exactamente ahora que habrá cambio de gobierno federal.