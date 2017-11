DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

“Envuelar” a todos, la estrategia de Eliseo

En el PRI estatal, y algunos militantes locales, aseguran que Eliseo Castillo es un viejo estratega, que traerá bienestar y rumbo al PRI Nuevo Laredo, sin embargo, nos damos cuenta que la estrategia del ahijado de Manuel Cavazos Lerma como que no es tan bueno que digamos, pues se basa en “envuelar” a todos los priístas, principalmente aquellos líderes de grupos de poder.

En algunas entrevistas, el enviado de Sergio Guajardo se la ha pasado candidateando a todos, principalmente a los ex alcaldes.

En pocas palabras el líder del PRI Nuevo Laredo le está dando alas a todos, desde Ramón Garza Barrios, Daniel Peña, hasta Jesús Valdez Zermeño y Javier “Pipo” Peña.

Prometer no empobrece y eso lo saben bien Eliseo, esperemos que no se le arme la bronca el día que no pueda cumplirle a todos, tal como sucedió con el cambio de dirigencia donde a todos los que aspiraban les decía que le siguieran moviendo, pero al final no le cumplió a ninguno.

Sabemos que a Eliseo le urge que la militancia pase el trago amargo de su llegada a la dirigencia y regresen, como el ejército que son, fieles y listos para servir.

Habrá que esperar a ver si regresan o está vez deciden, por primera vez, no dejarse manejar.

MANUEL CANALES GESTIONA BENEFICIOS PARA EL SUR

Quien está poniéndose la camiseta por los habitantes del sector que le corresponde, es el regidor Manuel Canales, quien anunció parte de las obras que vienen para el 2018 para las colonias que muchos decían estaban abandonadas, pero que sí han sido tomadas en cuenta por el Municipio.

El hijo de Don Manuel Canales (+), a quien se le conocía como “El Caballero de la Política”, le corresponde el sector sur, principalmente colonias como Colinas del Sur y Palmares, donde se están haciendo muchas mejores, aunado a las colonias aledañas.

Una de la principal queja de los habitantes de ese sector era la falta de presión de agua potable, la cual hace unos meses se solucionó y ahora ya no existe tal problema, al contrario pronto se intensificará aún más esa presión.

Hace unos días, Canales gestionó que el Municipio cambiara de lugar el acopio de llantas usadas, el cual estaba en la plena avenida principal de la colonia, lo que daba un mal aspecto y sobre todo un foco de infección.

Pero lo mejor viene para el 2018, donde Manuel Canales anuncia obras que vendrán a mejorar la imagen de todas esas colonias, lo que dará bienestar a las familias que ahí habitan.

RIVAS Y LOS LEGISLADORES

Ya lo habíamos dicho antes, los colores de partidos políticos en esta administración se han hecho a un lado, para dar paso a la mancuerna de funcionarios que buscan un solo fin, conseguir recursos para beneficio de los neolaredenses.

Y no es solo un dicho, este lunes por la tarde el alcalde panista, Enrique Rivas Cuéllar y los diputados federales priístas, Yahleel Abdala y Edgar Melhem, acudieron juntos al sector centro donde dieron inicio a 8 Obras del programa “Mejoramiento al Sector Centro”, las cuales incluyen la modernización de la Avenida Guerrero, desde la Calle 15 de Junio hasta Dr. Mier, así como la restauración de la Plaza Juárez en el Centro Histórico.

En total, en conjunto, alcalde y legisladores gestionaron 18 millones que servirán para modernizar el sector centro de la ciudad, lo cual era una urgencia.

BUENAS NOTICIAS PARA NUEVO LAREDO

Este lunes se llevó a cabo la tradicional rueda de prensa del alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, y sin duda hubo buenas noticias para Nuevo Laredo.

Para empezar, anunciaron el festival “Nuevo Laredo Grill Fest”, un evento 100% parrillero, como parte de la gran tradición del norte de la carne asada.

Dicho evento será el 1 y 2 de diciembre y contempla la participación de una gran cantidad de parrilleros que competirán para ver quién prepara la mejor carne asada y de paso llevarse 50 mil pesos de premio.

El alcalde, también anunció que en unos días estará en esta frontera el dueño de los ahora Tecolotes de los Dos Laredos, para dar a conocer la temporada de beisbol profesional.

De igual forma que Nuevo Laredo será sede del Clúster Energético y que el Municipio está gestionando para apoyar a la población más vulnerable con 500 aparatos auditivos.

Y sin pasar por alto, que gracias a las gestiones del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se logró que la temporada de cacería de venado cola blanca inicie el 17 de este mes, para empatar con los municipios de Coahuila y Nuevo León.

Ah, y por parte de la Presidenta del DIF, Adriana Herrera, este martes es el examen que realizará el DIF en las instalaciones del CRI, para escoger a las personas que sufren de cataratas para proceder a su operación.

Vaya que si son noticias buenas para los neolaredenses… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

