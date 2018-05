Tendencias

Oscar Contreras Nava

EPN saca a Ochoa Reza del PRI

El presidente Enrique Peña Nieto está desesperado, porque su candidato el tecnócrata Meade a 56 días de la elección está derrotado y no sabe cómo ganarse la confianza de los mexicanos, después de que el PRI la tiró a la basura cuando eligió a esa generación de gobernadores ladrones y corruptos, que pactaron con las redes del crimen organizado, quienes han provocado un ambiente de ingobernabilidad en todo el país y esa es la razón principal por la que Meade no sube en las encuestas, ni subirá.

Por eso en este momento de crisis, Peña Nieto le pide a los legisladores federales del PRI que promuevan a su candidato en sus distritos, algo que desde hace mucho tiempo tuvieron que hacer todos los priistas de todos los niveles, que van desde la alta burocracia hasta los seccionales, pero el PRI se alejó de los mexicanos y ahora tendrá que pagar las consecuencias que fueron provocadas siete errores:

Primero. Haber mantenido el modelo económico por 30 años sin tener un modelo político y social que movilizara a la sociedad a través de la participación democrática.

Segundo. Cambiar a la vieja clase política de un día para otro y entregar el poder de los estados y los principales municipios a seudo empresarios, burócratas inexpertos, políticos en ciernes y jóvenes imberbes, lo cual les despertó una ambición desmedida y la arrogancia que provoca obtener un cargo -popular o por designación- sin merecerlo provocó impunidad, corrupción y que los gobiernos se llenaran de oportunistas.

Tercero. Los mexicanos saben que Meade es el candidato del grupo que tiene el poder en el país y eso les resta influencia a Peña y a su partido, para inducir acciones en los estados y municipios que promoverían a Meade mucho mejor. Es decir, la candidatura de Meade no se consultó con ninguno de los grupos de poder que existen en la República y los mexiquense decidieron solos su designación, lo cual quiere decir que nadie tiene compromiso con Peña Nieto para apoyar su proyecto a la presidencia.

Cuarto. La campaña de Meade es manejada por un grupo de ñoños, salidos del ITAM quienes son profesionistas inexpertos que no saben qué piensan los mexicanos del PRI, de Peña Nieto y sus reformas, y especialmente no conocen la actual idiosincrasia de nuestros compatriotas. En pocas palabras no conocen México, su historia, sus costumbres y cultura. Los videos que producen de eso hablan y llegan a ser grotescos y hasta ridículos.

Quinto. El candidato Meade no trae una línea de discurso que atrape a los electores, no tiene identidad y todo lo remite a defender el proyecto neoliberal que tiene a los mexicanos sumidos en la pobreza, sin oportunidades y futuro y así, quiere y pide que voten por su propuesta. Esto demuestra que Meade y su grupo no saben lo que pasa realmente en México, porque viven en otro país y por eso la gente lo ve con mucha desconfianza.

Sexto. Lo más grave es que EPN aún no se decide meter a la cárcel a Egidio Torre, Rodrigo Medina, Duarte el de Chihuahua, a Humberto Moreira, a Emilio Lozoya por lo de Odebrecht así como extraditar a Geño y otros asuntos más que levantaría a su candidato en las preferencias de los ciudadanos y de igual manera, el tecnócrata Meade no rompe con el presidente Peña Nieto lo cual le afecta a su campaña, porque los mexicanos ven que si pudiera ganar la elección, México continuaría igual o peor de lo que se encuentra.

Y séptimo. El problema no radica en la dirigencia del PRI nacional, no. Así que por más cambios que realicen en ese partido el candidato Meade no subirá en las encuestas y como esta elección la tienen perdida. El desafío del tricolor hacia el futuro es darle a los políticos su partido y no que sean los tecnócratas quienes lo controlen, porque estos, como Enrique Ochoa Reza, no tienen sensibilidad para dirigirlo y mucho menos una campaña presidencial como lo hemos visto.

En fin, estamos seguros que los priistas volverán a perder la presidencia de la República y sí buscan cambiar, será muy importante que vuelvan a creer en la política, en la democracia y en el trabajo de partido. Así de simple.

