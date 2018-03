PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

¿Erick suplente de Guevara Cobos?

Que buena broma se amanecieron este miércoles los simpatizantes del ex alcalde Erick Silva Santos, al querer madruguete en eso de que este sería el suplente de Alejandro Guevara Cobos, de por sí ya están viendo cómo andan mal y de malas y todavía se les ocurre lanzar un borrego con semejante aseveración, pues de seguro que lo que menos quieren es que gane el PRI.

Y es que por muchos es sabido el proceso que enfrenta el ex alcalde de Matamoros por lavado de dinero en los Estados Unidos, cosa que le provoco le quitaran la visa láser y todavía así pretenden que este pueda ser el suplente de Guevara Cobos a candidato al Senado de la Republica, pues flaco favor le hacen al originario de Ciudad Mante.

Pues fue precisamente el muy amigo de Enrique Peña Nieto quien termino desmintiendo tal versión, asegurando que en estos días se dará a conocer quien le estaría acompañando como fórmula y que posiblemente sea un priista de Reynosa o de Matamoros, pero de que no es Silva Santos no lo es.

No cabe duda que los bonos de los priistas tamaulipecos van a la baja, prueba de ello son los resultados obtenidos en las listas delos candidatos al Senado y a las diputaciones por la vía plurinominal, donde los resultados en esta ocasión no fueron las mejores, y es que luego de los resultados arrojados en las contiendas donde perdieron la gubernatura del estado, la mayoría de las alcaldías y diputaciones locales, no esperaban que se les premiara con mejores posiciones.

Y es que al conocerse el reparto que hiciera la Comisión Política Permanente del PRI de las candidaturas, a los tamaulipecos no les fue nada bien y es que de los 8 seleccionados solo una de ellos tendría posibilidades de entrar directamente al Congreso de la Unión, esto debido a que ocupa la cuarta posición Mariana Rodríguez Mier y Terán, por lo que personajes como Ramiro Ramos ven lejana la posibilidad de que se conviertan en integrantes de la próxima legislatura, a menos de que pueda ocurrir un “milagro”.

Otra de las “privilegiadas” es la tampiqueña Mercedes del Carmen Guillen, quien será la suplente de Claudia Ruiz Massieu, quien ocupara la primera posición al Senado de la república.

De ahí en fuera muy pero muy pocas posibilidades tendrán Ramiro Ramos, Maribel Acevedo Bueno, María de Jesús Medina del Ángel, María Olga Garza Rodríguez, Humberto Valdez Richaud, Juana María Sánchez Astello, Javier Manuel Treviño Hernández y Erick Grimaldo Hernández.

Aunque hay quienes todavía no dan por descartado al originario de Nuevo Laredo y ex líder del Congreso del Estado, Ramiro Ramos y esperan que los resultados no sean tan desastrosos en el proceso del 1 de julio, por lo que la esperanza priista sigue aún viva, pues veremos.

Claro que las inconformidades ya se dejaron sentir entre la clase priista, que se sentía con mayores derechos tras de haber quedado relegados en la designación de las candidaturas, al considerar injusto que no haya sido considerado su trabajo y esfuerzo, pero sobre todo porque consideran que tuvo mucho que ver la mano del ex gobernador Egidio Torre Cantú.

Por otra parte después de mucho estira y afloja, por fin Morena dio a conocer la tan esperada lista de candidatos a las diputaciones federales figurando por el cuarto distrito electoral a la ex titular del SAT Adriana Lozano, quien desde el 2016 se retiró del cargo para desempeñarse en la iniciativa privada.

Lozano durante el tiempo que se desempeñó al frente de esa dependencia, mantuvo una excelente relación con los representantes de los diversos sectores productivos de Matamoros, por lo que ahora enfrenta un nuevo reto, por lo que todos los ojos estarán puestos en la ex funcionaria federal, que habrá de enfrentarse contra la panista Verónica Salazar y el priista Anto Tovar pero este podría ser, ante el nivel de estas dos damas el rival más débil.

Siguiendo con los tricolor, pues siguen los fuertes rumores sobre la posibilidad de que el alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz deje a un lado sus intenciones por buscar la reelección, en el proceso del 1 de julio esto luego de que la Secretaria de Relaciones Exteriores diera el visto bueno para la extradición del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, del cual el actual presidente municipal de la capital del estado fue tesorero, por lo que podría estar enfrentando un proceso penal, en los próximos días se estaría confirmando o desmintiendo tal versión.

En tanto que los morenistas y aquellos que fingen serlo se alistan para recibir a su ídolo, candidato y dueño del partido Andrés Manuel López Obrador, quien proyecta realizar una gira por las cabeceras de los 9 distritos electorales de Tamaulipas.

Se espera que para el 5 y 6 de abril AMLO visite los cinco primeros distritos, dentro de los eventos será un mitin en la plaza Principal de Nuevo Laredo el 5 de abril a las 11 de la mañana; para presidir un evento similar ese mismo día, pero a las 5:30 de la tarde en la plaza Principal de Reynosa.

Para continuar con la agenda el viernes 6 de enero con un mitin en la plaza principal de Matamoros a las 11 de la mañana; para posteriormente trasladarse al municipio de Rio Bravo, donde estará presidiendo un evento público a las 3 de la tarde en la plaza Principal.

Fechas más adelante se estarían programando las visitas para los distritos que comprenden Ciudad Victoria, Mante, Tampico y Madero.

Por otra parte trascendió que la empleada que expusiera, a través de las redes sociales el abuso que se cometiera contra trabajadoras de la Torre Bicentenario, al impedirles el acceso y todo por usar botas en dicho centro de trabajo, finalmente fue despedida sin motivo aparente.

Según trascendió la fémina tenia trabajando desde el 2012, pero luego de la denuncia que hiciera en las redes sociales sobre el abuso cometido contra las mujeres que laboraban en la Torre Bicentenario, acción que se suspendió luego del escándalo que dicha información género, causando el repudio de los usuarios cibernéticos, para finalmente causar la baja de la dama que hiciera la denuncia.

