Es falso que Álvaro Garza Cantú vaya por la gubernatura de Tamaulipas

Por: Abraham Mohamed /mohacan@prodigy.net.mx

Pronto se sabrá quienes, y con qué propósito, generaron la falsa versión difundida hoy lunes en redes sociales y en algunos portales de Internet, que Álvaro Garza Cantú aspira a la gubernatura de Tamaulipas, con el montaje de su fotografía y con el siguiente mensaje:

Voy por la gubernatura (sic) 2022

“Lo más importante de Tamaulipas es su gente”

ALVARO GARZA CANTU

El amigo de todos

En lo personal, como profesional del periodismo que soy, considero que es una perversidad difundir cualquier tipo de “información” o “comentarios” sin confirmación o fundamento alguno, y más si con ello pudiesen afectar a quien se aluda, ya sea una persona moral o persona física.

La ética se ha perdido en las redes sociales, ya sea en Facebook, Whatsapp, Twitter, etc. y, por lo mismo, recomiendo no aceptar como cierto todo lo que se difunda por estos medios cibernéticos, pero si hay interés en algo, hay que buscar su confirmación.

Cuando hoy lunes por la mañana recibí por Whatsapp este asunto de Alvaro Garza Cantú enviado por una persona residente en Ciudad Victoria, cuyo nombre omito por respeto profesional, pero que obviamente lo tengo registrado, me llamó la atención pues yo soy tamaulipeco y me importa mucho la situación por la que atraviesa mi tierra natal y por lo mismo lo contacté, y al preguntarle si era cierto o no lo que se decía sobre su pretensión por la gubernatura de Tamaulipas, esto me respondió:

“Por supuesto que no es cierto…..pero lo que me preocupa es el origen y la intención de esa patraña. Yo no tengo la intención ni las ganas de participar en política por ahora.

Me intriga no saber quiénes fueron los que maquinaron semejante falsedad y por qué lo hicieron. Ni soy la persona a quien se debe atacar, ni son los tiempos”.

Y con esto terminó su respuesta Álvaro Garza Cantú.