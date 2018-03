La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ES PURO CUENTO EL COMBATE A LOS NARCOS

El contralmirante de la SEMAR que en Tamaulipas desde hace tres semanas se desempeña como Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Augusto Cruz Morales, al que por cierto le ha ido rete mal en su nuevo reto porque la violencia está en auge en la entidad, con su actitud reconoce el fracaso de la estrategias puestas en marcha para acabar con la inseguridad y reveló que para bien o para mal “va a tomar prestados los modelos policíacos de otros estados”.

Como periodistas y analistas políticos creemos que esto y lo que está pasando en Tamaulipas sobre todo en las últimas tres semanas es muy lamentable, ya que la violencia que se ha desatado en algunos de los municipios del estado ha rebasado con mucho a las fuerzas federales, las que al parecer ya pintaron su raya y le dejaron el avispero al Gobierno del Estado, porque en las fotos “los negros” solo salen de paseo en sus respectivas unidades.

No somos duchos en la materia, ya que para empezar ni siquiera cumplimos con el servicio militar supuestamente obligatorio, pero eso no nos impide evaluar que ni los soldados de la SEDENA ni los marinos de la SEMAR cuya función específica se circunscribe a salvaguardar las instituciones del país, están debidamente preparados o capacitados para enfrentar al Ejercito de los capos de las drogas y la delincuencia organizada.

A casi doce años de haberles declarado la guerra a los narcos el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en los primeros días de su gobierno, en ningún estado ni municipios del país las fuerzas federales ni los gobiernos de los estados le han devuelto a los mexicanos la paz y la tranquilidad que tomaron como bandera en sus campañas electorales.

En Tamaulipas han traído a altos mandos de la SEDENA y de la SEMAR para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero, pero, pero, hasta ahora ninguno ha podido con el paquete y en poco tiempo se van por donde vinieron, ya que la lucha contra la delincuencia organizada no es su fuerte, como lo hemos visto en el camino.

Desde nuestro muy personal punto de vista los chicos malos les ganan la batalla y de calle a los elementos de la SEDENA y la SEMAR, empezando con que el servicio de inteligencia de los chicos malos es más eficiente y efectivo que el de las temidas, pero ya no tanto, fuerzas federales.

La única justificación que nos han metido en la cabeza es que la guerra contra los narcos es puro cuento, ya que del mismo cuero salen las correas.

No nos parece del todo bien el que la Policía Federal no brinde seguridad a los candidatos en las campañas electorales, como lo dio a conocer el coordinador estatal de ésta corporación en Tamaulipas, Manuel Rojas Calvo. Y no estamos de acuerdo ya que según nosotros por eso asesinaron cobardemente a Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando era candidato del PRI a la Presidencia de la República y al doctor Rodolfo Torre Cantú, siendo candidato del mismo partido a gobernador del estado. Por cierto en éste proceso electoral ya suman más de 20 los candidatos que han sido asesinados hasta ahora en el país, pero a la mejor todavía son muy poquitos.

Por cierto la Secretaría de Marina ya puso en claro que las balas que provocaron la muerte de dos niñas y una mujer en Nuevo Laredo, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación “fuéron a causa de fuego cruzado a nivel tierra no desde el aire”, además de que las balas no pertenecen al calibre que manejan las aeronaves de la Armada de México.

Por su parte el Gobierno de Tamaulipas patentizó su respaldo irrestricto a la Secretaría de Marina en las acciones de seguridad que mantiene en la entidad, expresando al mismo tiempo su solidaridad con las familias del elemento fallecido y de las víctimas que hubo durante los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, durante la noche del 24 de marzo.

El día que estuvo en Ciudad Victoria la coordinadora de la campaña de José Antonio Meade Kuruibreña, Carolina Viggiano Austria, dijo que a pesar de que las encuestas colocan al candidato presidencial de Morena como triunfador el uno de julio, dijo que la realidad es que Pepe Toño es la mejor opción para los mexicanos.

“López Obrador siempre ha ido en primer lugar y siempre termina perdiendo, esta no va a ser la excepción”, sentenció doña Caro.

Pobrecillo de Mr. Andrés Manuel López Obrador ya no sabe como desdecirse de todas las estupideces que ha dicho a lo largo del proceso electoral 2017-2018. Como que ya se dio cuenta de que la cagó y feo, empezando con la amnistía que contempla en su gobierno para nos narcotraficantes, como estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad que están demandado los mexicanos. Ahora dicd que serán los familiares de las víctimas los que decidirán, pero eso no lo dijo antes.

Le falta echarse para atrás en cuanto a que va a desaparecer del mapa la reforma energética y la reforma educativa, pero ya no falta mucho para que se retracte de éstas metidas de pata que ha dado por creerse ya el nuevo presidente de México. Lo que es indudable que le va a costar algunos puntos en la tabla de las posiciones de los candidatos presidenciables, apuéstele.

Por cierto aún está vivo y sigue en la mesa el tema de las donaciones que de víveres, medicamentos y artículos diversos hizo la gente para las víctimas del sismo del año pasado, pero que inexplicablemente guardaba la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra en una bodega, supuestamente clandestina, como lo descubrió la regidora Maribel América Sandoval Morales.

Lo que llama la atención es que el PRI estatal y nacional no se hayan avocado a conocer el caso más de fondo, porque de ser cierta la especie es un acto verdaderamente denigrante y criminal de parte de quién haya decidido quedarse con las humanitarias donaciones en lugar de hacerlas llegar a los damnificados en desgracia. Pero en lugar de investigar a doña Magdalena la vuelven a nominar candidata del Revolucionario Institucional, por eso la gente está harta del PRI, por tanta sinverguenzada.

Por cierto un alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) carrera que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Matamoros –Joaquín Pesina, diseñó una camiseta anatómica basada en tecnología de realidad virtual cuyo objetivo es apoyar en la enseñanza médica. .

La Doctora Palmira Estrada Saucedo, coordinadora de la carrera de ISG en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computaciones de Matamoros, dijo que el proyecto es una aplicación didáctica que permite aprender las partes del cuerpo humano en imágenes y sonido. Dijo que la camiseta anatómica en realidad aumentada fue presentada en la reciente Expo Orienta UAT 2018 y también se ha mostrado en otros eventos, como el Congreso Internacional de Ciencias Computacionales en Ensenada, B.C y el Día del Investigador en la UAT.

Vaya nuestro sentido pésame para el amigo y compañero periodistas de Nuevo Laredo, Antonio Javier Claudio Gámez, y su familia, por el lamentable fallecimiento de su hijo Alberto Javier Claudio Acosta. Dios lo llamó, ya está en El, descanse en paz.

