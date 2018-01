EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¿¡Es Rigo!?; ‘arde’ la casa del Góber

En un fenómeno insólito, la lista de aspirantes a la presidencia municipal de Reynosa, cuna política del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA creció exponencialmente, mientras un apunte de última hora fijó la posibilidad de que el ex diputado local RIGOBERTO GARZA FAZ, ex presidente del comité municipal del PRI y ex Secretario Técnico de la Administración del ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, sea propuesto a esa alcaldía fronteriza por el PANAL, que va en coalición con el Verde Ecologista y el Revolucionario Institucional.

GARZA FAZ, quien antes del 11 de febrero del 2016 traía en el bolsillo la candidatura del PRI a la alcaldía de Reynosa, se mordió el corazón y se disciplinó a la designación de ERNESTO ROBINSON TERÁN en una ceremonia en la que RIGO y su hermano ARMANDO GARZA FAZ, hoy presidente del Instituto Político Empresarial del CDE del PRI, acompañó brevemente a ROBINSON en la ceremonia de su registro, ante unos 2 mil priistas congregados en el edificio del partido del boulevard Morelos.

Semanas después, ROBINSON habría de rendir protesta estatutaria ante el entonces Delegado especial del PRI, SALVADOR TREVIÑO, en presencia de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, el ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS y los diputados federales EDEGAR MELHEM SALINAS y MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, así como el diputado local con licencia CARLOS SOLÍS GÓMEZ, quien, al igual que RIGO GARZA, se disciplinó a la candidatura de ROBINSON.

Pero de nada sirvió el sacrificio: ROBINSON perdió la elección constitucional del 5 de junio del 2016, ante la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Hoy, a casi 2 años de ese acontecimiento, se repite la historia: ROBINSON TERÁN pugna por una segunda oportunidad, mientras el nombre de RIGO acaba de reaparecer en foros nacionales que tendrán injerencia directa en la propuesta de candidatos a presidentes municipales de las ciudades importantes de Tamaulipas.

De acuerdo al dato, aunque RIGO GARZA es priista de origen y de corazón, su propuesta podría ser por el PANAL, dentro de la coalición PRI-PVEM-PANAL.

Esto modifica sustancialmente el escenario de la ciudad más importante de Tamaulipas, pues en los corrillos de información política del PRI, se daba como hecho que el candidato sería NETO ROBINSON.

… Y si se decidiera que Reynosa sea gobernada por una mujer, otra vez a partir de octubre del 2018 [respondiendo al principio de Equidad de Género] el PRI propondría a MARÍA ESTHER CAMARGO… aunque también se piensa en la diputada local IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, emparentada con el multimillonario constructor JUAN ARMANDO HINOJOSA.

A este complejo escenario local, se suma la incertidumbre política del propio presidente del CDE del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien confiesa con todas sus letras No-Saber-Cómo operará la mecánica de postulación de los alcaldes que aspiran a la reelección, aunque da por descontada esa posibilidad a los ediles de Camargo, Valle Hermoso y Miquihuana, Quién-Sabe-Por qué, aunque parece un hecho que en Camargo va por un segundo trienio el ex alcalde PEPE CORREA GUERRERO, quien Ya-Monta-Cabalgadura-De-Hacienda.

En Reynosa, por cierto, el ex secretario de SEDESOL del gobierno municipal de PEPE ELÍAS LEAL, el súper activo VÍCTOR GARZA MENDOZA, está convertido en el centro de atracción de los partidos de oposición, quienes lo quieren operando en sus filas… aunque No-Se-Descarta que lo inviten como candidato a 1 de las 2 diputaciones federales que tendrá Reynosa a partir del 2018.

VÍCTOR está en pláticas con todos, aunque MORENA lo mantiene en su lista de ‘prospectos’ a la alcaldía, junto con el ajonjolí de todos los moles, ARMANDO ZARTUCHE ZUANI ¡y el Dr. ALFONSO DE LEÓN PERALES!

Quienes están cerca de los diálogos por la alcaldía, se extrañan de que en estos consensos no esté considerado el ex diputado local JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, pero sabemos de cierto que VÍCTOR GARZA MENDOZA, afamado como uno de los mejores operadores políticos de la frontera, declinaría participar en una contiende interna si ‘JR’ estaría dentro de la jugada, pues VÍCTOR reconoce que ‘JR’ es, hoy por hoy, el mejor posicionado en Reynosa para aspirar a la alcaldía, pues los 60 mil votos que ha logrado reunir en una contienda de esta naturaleza, allí están, disponibles p’a lo que se ofrezca el 2018.

Pero no: lo que nosotros sabemos es que JOSÉ RAMÓN busca ser candidato al Senado.

… Y si se puede ‘pluri’ p’os mejor.

Y creo que por allí anda la cosa.

¡Ah!, hasta donde nosotros sabemos, VICTOR GARZA también está en diálogos con los ‘prospectos’ del PAN y tenemos entendido que esta semana tendrá otro ‘juntón’ p’a ver si se ‘amarra’ con los azules o se va con MORENA.

Inicialmente a VÍCTOR se le relacionaba con el PES de ABDÍES PINEDA MORÍN, pero luego supimos que no.

Que lo habían invitado, pero él declinó el honor y propuso otros nombres.

Y creo que por allí se amarró la gente de ABDÍES.

Lo que nos recuerda que aunque el PES ganó la presidencia municipal de Díaz Ordaz postulando a JORGE NAVARRO GARZA, tenemos entendido que al final del día ABDÍES y NAVARRO perdieron las amistades, al grado de que el alcalde diazordacense está contemplando contender otra vez por la alcaldía, pero por otras siglas.

Quienes conocen de cerca el escenario político de esa pequeña ciudad ribereña, opinan que el alcalde JORGE NAVARRO ganaría otra vez sin tocar baranda, pero…

Pero ABDÍES PINEDA MORÍN, el líder tamaulipeco del PES y quien seguramente contenderá como candidato a Senador Plurinominal este 2018, Postulará -fíjese usted bien- ¡postulará a la presidencia municipal de Díaz Ordaz a su hija ARACELY PINEDA MEDINA!, de modo que desde ahora y dada las carretadas de billetes que está invirtiendo ABDÍES para ‘posicionar’ a su consanguínea, ganará la elección municipal del 2018.

Y colorín colorado.

Por asociación temática, deje decirle que el líder agropecuario diazordacense JORGE ANTONIO GARZA ACOSTA ya tiene abonado el camino rumbo a la suplencia de la diputación federal por el II distrito, con cabecera en Reynosa Norte, mientras que la profesora MARGARITA PERALES de LONGORIA, ex primera dama de esa localidad, ya está integrada a la ‘terna’ de aspirantes del PRI a la alcaldía, en caso de que esa localidad se asigne a una mujer.

De otro lado, deje decirle que en Río Bravo, el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, convertido en la vergüenza de su estirpe y una afrenta para lo que fueron su padre JUAN JOSÉ y su hermano JUANN ANTONIO, terminó convertido en un “payaso de rodeo”, pues sus ridículas bufonadas en nada han contribuido, como lo dicen sus paniaguados, a ‘posicionarse’ rumbo a su eventual reelección, pues tiene el municipio patas arriba y en su des-Administración No-Se-Sabe quién es quién, pues la señora ‘SARITA’ GONZÁLEZ ejerce un poder omnímodo al grado que decide hasta la forma en que debe vestir el alcalde.

¿Sabe usted por qué?… averígüelo y se sorprenderá.

Allí mismo, por cierto, la señora ROXANA GÓMEZ ya hace maletas rumbo a su inminente candidatura del PAN a la presidencia municipal, pues su principal ‘adversario’, RAUL GARCIA VIVIÁN, está más interesado en los contratos de obra de COMAPA, que en la Sucesión municipal, además de que su histórica traición No-Se-Olvida en el Tercer Piso de Gobierno.

Además, GARCÍA VIVIÁN tiene convertida a la ciudad en un apestoso muladar, con encharcamientos y fugas de aguas negras por todas partes, por lo que se ha ganado el repudio de la comunidad.

De otro lado, en Matamoros y con el fin de fomentar y compartir la tradicional Rosca de Reyes, el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, invitó a las familias matamorenses a celebrar esta tradición mexicana, en la reunión programada para hoy sábado 6 de enero en el Parque Olímpico, Cultura y Conocimiento, a partir de las 4:30 de la tarde.

Las festividades de navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes, son una tradición que reúne a la familia, es una ocasión propicia para la sana convivencia y la unidad en los hogares matamorenses, dijo el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, al señalar que con este encuentro con habitantes de la heroica Matamoros, concluyen el programa “Navidad, Luz y Magia”, iniciado en los primeros días del mes de diciembre pasado.

Cada 6 de enero representa también un día para compartir en familia, particularmente con los niños, por esto es que nos daremos cita en el Parque Olímpico con la ciudadanía que desee disfrutar de una tradicional y exquisita “Rosca de Reyes”

Cambio de orientación temática para compartirle, como se lo habíamos anticipado, que el concurrido convivio ofrecido al gremio periodístico regional por la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, se convirtió en una fiesta de fraternidad en la que autoridad y trabajadores de la información sellaron el compromiso de velar juntos por el progreso de la ciudad, el respeto a los periodistas y el libre ejercicio de la Libertad de Expresión.

“Quiero felicitarlos a todos ustedes por su labor, en este día, reconociendo la tarea y la labor del periodista, todo su esfuerzo, dedicación y profesionalismo”, dijo la alcaldesa MAKI ORTIZ a los comunicadores, con quienes se reunió para festejar el Día del Periodista, parafraseando al escritor RYSZARD KAPUSCINSKI:

“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”.

Acompañada por el presidente del DIF, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ y por el Coordinador de Comunicación Social, ERIK STANFORD SILVA, la doctora MAKI ORTIZ saludó y convivió con cada uno de los periodistas y ocupó la mesa principal con BLANCA ZUMAYA ESCOBEDO, de Notimex; JAIME AGUIRRE TREVIÑO, de Corpo Radio GAPE; JULIO LOYA GUZMÁN, corresponsal de El Universal; MIGUEL DOMÍNGUEZ GALLEGOS, de El Norte; VERÓNICA CRUZ VALLEJO, de Milenio; VICENTE DE ANDA VÁZQUEZ, de Grupo GAPE; YENNI GANDIAGA SALAS, SETH ROJAS MOLINA, NARA DE LUNA y JOSÉ LUIS DE ANDA YANCEY, a quien le fue reconocida su larga trayectoria como comunicador, y como regalo del Día del Periodista fueron sorteados un amplio número de televisores, computadoras portátiles y enseres domésticos para los comunicadores.

Y ayer, al conmemorar el Día de la Enfermera, cerca de 600 profesionales de esta actividad humanitaria, fueron festejadas por la alcaldesa MAKI ORTIZ a nombre de todos los reynosenses, a quienes agradeció su profesionalismo: “Ese agradecimiento y ese reconocimiento tan grande que siento en mi corazón, lo sentimos millones de mexicanos, no en vano es una de las profesiones más reconocidas del país: ustedes ocupan esos lugares”, expresó MAKI.

Mientras que en Nuevo Laredo, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, convivió con representantes de los diferentes medios de comunicación de Nuevo Laredo, como muestra de reconocimiento al ejercicio del periodismo.

El alcalde, expresó su entrañable respeto y amor a esta profesión, la cual ejerció su padre, el periodista, ENRIQUE RIVAS ORNELAS.

“Fue gracias a un periodista que tuve techo, comida y estudios, pero sobre todo una gran enseñanza de vida, tender la mano al amigo y compañero. Esto es lo que hacemos desde el gobierno municipal, sigo los pasos de mi padre, un compromiso que tengo hoy con Nuevo Laredo”, manifestó RIVAS CUÉLLAR.

Destacó, que tiene un doble deber con el periodismo, como presidente municipal y como hijo de un periodista por lo que reiteró su compromiso de salvaguardar la libertad de expresión.

“Poder salvaguardar y dar las garantías a los periodistas para que ejerzan su profesión libremente. Creo que esto hace un contrapeso en la política, en los gobiernos, porque es importante tener la crítica libre, sana y bien intencionada con la finalidad de que Nuevo Laredo sea un mejor lugar para vivir”, dijo el edil.

Mencionó, que son tiempos distintos, ahora es más complicado ejercer esta profesión, pues ha visto como periodistas son víctimas de atentados y de persecución.

Estuvieron junto al alcalde en la mesa principal el regidor, JUAN JOSÉ ZARATE QUEZADA; SAMUEL LOZANO, director de Comunicación Social; ENRIQUE RIVAS ORNELAS, fundador de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo AC; LUIS VALTIERRA HERNÁNDEZ, presidente de la Unión de Periodistas Democrático AC; EDMUNDO ZAPATA, coordinador de Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo; JUAN ANTONIO GUZMÁN CALDERÓN, presidente de Comunicadores Unidos de Nuevo Laredo.

A propósito de Reynosa, dentro del programa Unidos por Reynosa que activó este año el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA con el objetivo de impulsar las áreas vulnerables del municipio, Fondo Tamaulipas entregó créditos con un total de $9 millones 710 mil pesos a 407 tamaulipecos que estaban en la búsqueda de empezar o fortalecer su negocio propio.

“En Unidos por Reynosa otorgamos los créditos en los programas de Creditam, Inversión Joven, Microcréditos e Impulso Económico, en la que de la mano con Nacional Financiera llegamos a personas que tienen la visión de un negocio formal, el cual pueda generar nuevos empleos que beneficien directamente a la región”, informó AYDEÉ GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Fondo Tamaulipas.

Se entregaron 16 créditos en el programa Creditam por un total de $1 millón 845 mil pesos, en Inversión Joven fueron 400 mil pesos a 3 beneficiados y se acreditaron a 386 emprendedores por un monto de 965 mil pesos.

Por otro lado, en conjunto con Nacional Financiera se otorgaron dos créditos de Impulso Económico a proyectos industriales por un monto de 6 millones 500 mil pesos, lo que traerá nuevos puestos de trabajo y empleo formal a los dos polígonos de Unidos por Reynosa.

Se espera que en el 2018 las cifras crezcan para seguir impulsando una de las zonas más vulnerables de Tamaulipas, siguiendo con las instrucciones del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se seguirá trabajando para que cada vez sean más y mayores las oportunidades de crecimiento.

En otro tema, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Congreso del Estado, convocan a obtener la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2018, presea instituida para honrar a mujeres y hombres distinguidos por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la humanidad.

Se invita a las instituciones públicas del Estado y de los Municipios, a las instituciones educativas, a los partidos políticos, a las organizaciones, asociaciones, colegios y agrupaciones sociales, y en general a la ciudadanía para que presenten candidaturas de quienes estimen puedan ser distinguidos con el otorgamiento de dicha presea.

Las propuestas deberán presentarse por escrito a más tardar el 27 de febrero de 2018, dirigidas a la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, del Congreso.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que con motivo de la celebración del Día de la Enfermera, el Hospital Regional (HR) de Petróleos Mexicanos, organizó un convivio con el objetivo de reconocer el compromiso y gran labor que día a día realizan las profesionistas en beneficio de los derechohabientes y familiares de este centro médico.

Durante el evento el doctor FAUSTO PECINA, en representación del director del Hospital, doctor JOSÉ ISLAS MARTÍNEZ, dirigió un mensaje a cada una de las enfermeras presentes, en el cual destacó la importancia de su experiencia y profesionalismo para contribuir a brindar una atención oportuna, integral y cálida a cada uno de los pacientes. Así mismo, las exhortó a redoblar esfuerzos para continuar ofreciendo un servicio médico de alta calidad.

La enfermera DIANA DE LUNA SILVA, agradeció, en nombre de todas enfermeras, a las autoridades por el convivio y el esfuerzo conjunto para brindarles más y mejores oportunidades en su carrera dentro del HR Reynosa de PEMEX, e invitó a sus compañeras a seguir desempeñándose con la calidad y dedicación de siempre.

Finalmente, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ afirmó que el principal reto de su gestión al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), es mantener siempre en alto la calidad de la educación superior.

Apuntó que para ello se impulsará un gran esfuerzo, atendiendo siempre las demandas y necesidades de los programas educativos, “y de los estudiantes que son el centro de nuestra atención en la Universidad”.

Entrevistado durante el tradicional saludo de año nuevo, que enmarca también su primer evento como Rector con la comunidad universitaria, comentó que se está trabajando en el proyecto que su administración rectoral presentará ante la Asamblea de la UAT.

Apuntó que impulsará su trabajo en torno al principal objetivo de la UAT: “formar buenos profesionales y ciudadanos útiles a Tamaulipas y la sociedad”.

“Vamos siempre para adelante, queremos continuar trabajando día a día”, dijo, tras señalar que “el esfuerzo de nuestros directores, profesores e investigadores es seguir formando profesionistas útiles a la sociedad”.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.