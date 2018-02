¿ES SALUDABLE LA REELECCION?

LETRA PÚBLICA

¿ES SALUDABLE LA REELECCIÓN?

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

El México moderno de nuestros días con todas las asimetrías que existen es producto inequívocamente de una revolución social (la primera en el siglo XX) que movilizo un pueblo en contra de una dictadura que había hecho de la reelección en la presidencia de la República una constante permanente para gobernar más de treinta años la nación. Fue una dictadura legal, técnicamente hablando, como suelen hacer las cosas los gobiernos “Científicos”, las postulaciones sucesivas con que Porfirio Díaz refrendo su mandato como presidente de México lo hizo con el consenso de los electores, que en aquel entonces no estaban tan capacitados como en la actualidad.

El sistema político creado por Porfirio había instrumentado una maquinaria electoral ejemplar y funcional en donde el opositor de Porfirio Díaz era un pobre hombre que alentado por los mismos “Científicos” y que la historia registra con el nombre de Don Ignacio Zúñiga y Miranda. (Hay un texto muy breve que escribió Don Daniel Cosío Villegas en donde retrata la simpática personalidad de este político que también era inventor y astrónomo y que había estudiado derecho; en donde Porfirio Díaz lo invita a caminar por los salones del Castillo de Chapultepec para que no perdiera su interés en competir una vez más contra el dictador mexicano, en una elección que de antemano ganaría el dictador mexicano). Es así como el pueblo de México se cansa del concepto político denominado: reelección.

De lo anterior se desprende que el México de nuestros días es también la lucha de un pueblo en favor del sufragio efectivo y la no reelección. Esa fue la bandera principal de los mexicanos del siglo XX que enarbolaron para justificar su insurgencia en contra de Porfirio y los “Científicos” y apoyar de una manera abundante y deslumbrante la candidatura presidencial de Don Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, que fue sacrificado porque abandero a un pueblo para luchar aportando en ello su existencia contra la reelección de la que se había valido el dictador para gobernar con sus familiares, amigos y consentidos inversionistas extranjeros por 34 años la nación mexicana. El sacrificio de Francisco I. Madero fue para terminar de una vez por todas con la reelección en los cargos públicos y darle poder al pueblo por medio del sufragio efectivo.

Por esa razón veo con perspicacia la moda electoral que hoy invade a nuestro país y que en Tamaulipas se iniciará con la reelección inmediata de los presidentes municipales y los regidores si lo desean hacer. Recuerdo una plática con Don Carlos A. Madrazo cuando Héctor Domínguez lo trajo a dar una conferencia a la UAT, después nos reunimos un grupo de amigos entre los que estaba el que esto escribe con el Licenciado Carlos Madrazo en el café Elite, para preguntarle porque razón había renunciado a la presidencia nacional del PRI, desde donde logro democratizar algunos municipios entre ellos Tampico, porque hizo posible que un tampiqueño distinguido como lo fue el profesor Francisco Medina Cedillo llegara a ser alcalde de Tampico, Tamaulipas. Carlos Madrazo nos confesó sin ambages, que él había discutido muy seriamente con el presidente Díaz Ordaz, quien insistía en que el PRI aprobara y se pronunciara en el congreso de la unión por la reelección de los alcaldes en aquel entonces. La respuesta de Don Carlos fue tajante y negativa y le hizo saber a Gustavo Díaz Ordaz que su plan era mañoso porque: primero serían los alcaldes, después los gobernadores y finalmente los presidentes de la República se reelegirían cuantas veces quisieran por el enorme poder que tienen y volveríamos al atraso y a la negación de la obra de Francisco I. Madero. “Lo que usted quiere señor presidente es reelegirse como presidente de México” le dijo Don Carlos Alberto Madrazo presentándole inmediatamente su renuncia irrevocable a la presidencia nacional del PRI. Unos meses después Carlos Madrazo moriría en un accidente aéreo en un viaje que hacía a la ciudad de Monterrey cuando intentaba construir en el país el partido Patria Nueva.

¿Porque se deben de reelegir los alcaldes? Yo afirmaría en sentido positivo que estos sería saludable cuando una obra de gran dimensión y beneficio para la ciudad iniciada por ellos para que la concluyan y la vigilen con el rigor de que esta obra publica les permitirá el acceso a la posteridad y el beneficio de la población en general. No veo en los tres municipios una obra de tal dimensión que requiera la vigilancia estricta de quien la elaboro y la inicio para justificar que se reelijan en el cargo, cerrando oportunidades a las nuevas generaciones que tienen muchos deseos de aportar con su cuota cívica a la grandeza de su ciudad.

Con todo el respeto del mundo veo en el proceso de reelección que se votará este primero de Julio una modalidad de prolongar el poder de los grupos políticos que ganaron la presidencia municipal de su ciudad; lo harán además en un marco jurídico incierto y con omisiones que a la postre generaran confusiones y lagunas legales por la razón sencilla de que la ley electoral no establece la obligatoriedad (como debía ser) que los alcaldes en funciones se retiren de su cargo por un periodo de tiempo para poder competir en igualdad de condiciones con sus adversarios políticos que postulen los otros partidos que existen en todo Tamaulipas. Hace días vi un video circular profusamente por Internet en donde estaba una larga de fila de mujeres y un grupo de funcionarios les estaba entregando bolsas de verduras que no les servirían más que para una comida, pero ponían énfasis los repartidores en decirle el nombre de quien les daba la bolsa de verduras. Cuando lo legal y moral hubiera sido o debería ser que toda esa verdura que entregan en bolsas pequeñas a los vecinos de las zonas marginales se las entreguen a nombre de la ciudad y no de quien aspire a reelegirse en el cargo por la razón de que el beneficiado pensará que lo que recibió fue pagado por determinada persona y no por el presupuesto público en el que todos con nuestros impuestos contribuimos para que haya mejores servicios.

COMO DATO: El PRI municipal en esta elección en la que su abanderada será Magdalena Peraza Guerra deberá incluir en su planilla a militantes históricos para que puedan irradiar confianza en las nuevas generaciones de que el PRI es un partido político que toma en cuenta a sus cuadros fundamentales. Por eso creo que en la planilla que encabece Magdalena deberá estar incluida Gina Barrios González quien ha estado en las buenas y en las malas y es leal a su partido desde hace muchos años. Lo contrario sería que la planilla este integrada por caras bonitas y damas que no tengan contacto con la realidad política y social de nuestra ciudad.

